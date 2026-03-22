Résultat de l'élection municipale 2026 à Fiennes : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Fiennes

Le deuxième tour des élections municipales à Fiennes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Eloi Bonningues
Eloi Bonningues Divers
Fiennes, coeur de village
  • Eloi Bonningues
  • Marion Lavoisier
  • Franck Marcque
  • Sidonie Legros
  • Thomas Flahaut
  • Véronique Lavoisier
  • Nicolas Faine
  • Aurore Caron
  • Gaëtan Carpentier
  • Laurence Maquinghen
  • Jacky Descamps
  • Laetitia Malle
  • Denis Lerat
  • Amandine Bouin
  • Dominique Legros
  • Sophie Schöne
Patricia Delhaye
Patricia Delhaye Divers
Une énergie nouvelle pour Fiennes
  • Patricia Delhaye
  • Richard Behague
  • Vanina Bloquet
  • Jean-Philippe Leleu
  • Régine Pattyn
  • Thierry Grard
  • Sabine Dutertre
  • Kévin Gourdon-Cattani
  • Marie-France Duchochois
  • Laurent Havart
  • Frédérique Potel
  • Jimmy Sart
  • Sonia Sagot
  • Dominique Beutin
  • Camille Samelot
  • Alexandre Marlot
  • Julie Bailly

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Fiennes

Tête de listeListe Voix % des voix
Eloi BONNINGUES
Eloi BONNINGUES (Ballotage) Fiennes, coeur de village 		250 44,80%
Patricia DELHAYE
Patricia DELHAYE (Ballotage) Une énergie nouvelle pour Fiennes 		159 28,49%
Jean-Claude PARENTY
Jean-Claude PARENTY (Ballotage) Ensemble pour demain 		149 26,70%
Participation au scrutin Fiennes
Taux de participation 78,05%
Taux d'abstention 21,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Nombre de votants 569

Source : ministère de l’Intérieur

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