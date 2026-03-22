Résultat de l'élection municipale 2026 à Fiennes : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Fiennes [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Fiennes sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Fiennes.
L'actu des élections municipales 2026 à Fiennes
11:44 - Les premiers résultats de l'élection 2026 à Fiennes
Les élections municipales 2026 à Fiennes ont vu Eloi Bonningues terminer en tête dimanche dernier avec 44,80 % des votes. Ensuite, Patricia Delhaye a obtenu la seconde place avec 28,49 %. Un écart très large a été constaté entre les deux candidats. Par ailleurs, avec 26,70 %, Jean-Claude Parenty a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Fiennes, le vote a enregistré une participation de 78,05 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Fiennes
Le deuxième tour des élections municipales à Fiennes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Eloi Bonningues
Divers
Fiennes, coeur de village
|
|
Patricia Delhaye
Divers
Une énergie nouvelle pour Fiennes
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Fiennes
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Eloi BONNINGUES (Ballotage) Fiennes, coeur de village
|250
|44,80%
|Patricia DELHAYE (Ballotage) Une énergie nouvelle pour Fiennes
|159
|28,49%
|Jean-Claude PARENTY (Ballotage) Ensemble pour demain
|149
|26,70%
|Participation au scrutin
|Fiennes
|Taux de participation
|78,05%
|Taux d'abstention
|21,95%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,05%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,88%
|Nombre de votants
|569
Source : ministère de l’Intérieur
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