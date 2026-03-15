Résultat municipale 2026 à Fiennes (62132) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Fiennes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fiennes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Fiennes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Eloi BONNINGUES
Eloi BONNINGUES Fiennes, coeur de village 		250 44,80%
Patricia DELHAYE
Patricia DELHAYE Une énergie nouvelle pour Fiennes 		159 28,49%
Jean-Claude PARENTY
Jean-Claude PARENTY Ensemble pour demain 		149 26,70%
Participation au scrutin Fiennes
Taux de participation 78,05%
Taux d'abstention 21,95%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Nombre de votants 569

Source : ministère de l’Intérieur

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