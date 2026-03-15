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19:19 - Fiennes : quand les données démographiques façonnent les urnes Quel portrait faire de Fiennes, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Dotée de 401 logements pour 849 habitants, la densité de la commune est de 73 hab par km². L'existence de 33 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (81,30%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 30,30% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 50,38% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 321,00 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Fiennes, les préoccupations locales, tels que le chômage, l'écologie et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

17:57 - À Fiennes, le RN se positionne en force aux municipales 2026 Le parti d'extrême droite n'était pas officiellement en lice pour la dernière municipale à Fiennes il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 33,21% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 58,24% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 28,65% au ticket lepéniste lors du premier tour. Au deuxième round, le parti nationaliste arrachait 53,67% des voix au niveau local. Le score de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 45,23% aux européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives anticipées donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 47,18% pour le parti nationaliste. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Christine Engrand.

16:58 - Fiennes : des résultats d'ordinaire marqués par la participation L'absence ou non de votants à Fiennes sera un véritable pivot de ces municipales. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, indiquent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention concernait 40,03 % des inscrits (une abstention exceptionnellement basse) alors que nombre d'électeurs avaient choisi de rester à la maison à cause de la pandémie du Covid-19. Avec la présidentielle, les municipales sont en effet le moment où les Français votent le plus souvent. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est d'ailleurs élevé à 20,09 %. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 47,84 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 27,63 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 46,19 %. Zoomer sur ces variations lors des dernières élections permet in fine de classer Fiennes comme une ville globalement épargnée par l'abstention au regard des moyennes nationales.

15:59 - En 2024, Fiennes s'était tournée vers la droite Les législatives à Fiennes provoquées par la dissolution de l'Assemblée nationale en 2024, plaçaient Christine Engrand (Rassemblement National) aux avants-postes avec 47,18% au premier tour, devant Brigitte Bourguignon (Ensemble !) avec 22,18%. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs convoqué dans la circonscription. Pour le tour unique des européennes une vingtaine de jours plus tôt, les votes s'étaient cette fois majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (45,23%). Une parfaite confirmation des résultats des élections deux années plus tôt en somme.

14:57 - Que retenir de la dernière année de présidentielle pour les habitants de Fiennes ? La physionomie politique de Fiennes laisse apparaître une ville au vote identitaire très marqué. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Fiennes tournait en effet à l'avantage de Marine Le Pen avec 33,21% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 22,69%. Le second tour confirmait ensuite cette introduction en offrant 58,24% pour Marine Le Pen, contre 41,76% pour d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Fiennes soutenaient en priorité Christine Engrand (RN) avec 28,65% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 53,67%.

12:58 - Municipales à Fiennes : des impôts en hausse au centre de la campagne électorale Signe d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Fiennes, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 12,69 % en 2024 (relevé le plus récent), rapportant à la ville 6 300 € la même année. Une somme loin des 92 200 euros récoltés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, ce qui a modifié la répartition des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Fiennes atteint désormais près de 34,55 % en 2024 (contre 11,29 % en 2020). Une hausse plutôt mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, le produit fiscal par ménage à Fiennes s'est établi à 550 € en 2024 (contre 390 € en 2020).

11:59 - Retour sur le résultat des municipales de 2020 à Fiennes Les résultats des précédentes municipales à Fiennes ont livré un constat instructif sur l'équilibre des forces locales. Dans la localité, le scrutin s'est opéré par candidatures à titre individuel à l'époque, sans liste constituée, offrant ainsi aux électeurs la possibilité de panacher, c'est-à-dire barrer et ajouter des noms. 15 sièges ont par ailleurs été pourvus dès le premier tour. Lors de la première manche électorale, Franck Marcque a recueilli le plus de suffrages avec 82,39% des suffrages, devant Thomas Flahaut qui a obtenu 81,41% des voix. Enfin, on retrouvait Emmanuelle David, s'adjugeant 79,70% des électeurs. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour le scrutin de 2026 à Fiennes, ces équilibres individuels si particuliers aux petites communes vont encore peser. Il faut néanmoins rappeler que le scrutin individuel n'est plus applicable depuis une réforme du mode de scrutin.