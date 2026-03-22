Résultat municipale 2026 à Figeac (46100) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Figeac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Figeac, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Figeac [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe LANDREIN (24 élus) FIGEAC AUTREMENT
|2 746
|61,62%
|
|Guillaume BALDY (5 élus) FIGEAC ENSEMBLE CITOYENNE ECOLOGIQUE ET SOCIALE
|1 710
|38,38%
|
|Participation au scrutin
|Figeac
|Taux de participation
|65,76%
|Taux d'abstention
|34,24%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,81%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,11%
|Nombre de votants
|4 638
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Figeac - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe LANDREIN (Ballotage) FIGEAC AUTREMENT
|2 045
|49,46%
|Guillaume BALDY (Ballotage) FIGEAC ENSEMBLE
|1 429
|34,56%
|Patricia GONTIER (Ballotage) FIGEAC CITOYENNE ECOLOGIQUE SOCIALE
|661
|15,99%
|Participation au scrutin
|Figeac
|Taux de participation
|60,88%
|Taux d'abstention
|39,12%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,70%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,00%
|Nombre de votants
|4 294
Election municipale 2026 à Figeac [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Figeac sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Figeac.
L'actu des élections municipales 2026 à Figeac
18:39 - Quels enseignements pour l'année de la dissolution à Figeac ?
Pour le tour unique des européennes 2024 à Figeac, les suffrages s'étaient majoritairement conduits sur Raphaël Glucksmann (23,37%). Les élections des députés à Figeac près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Christophe Proença (Union de la gauche) en pole position avec 42,69% au premier tour, devant Huguette Tiegna (Majorité présidentielle) avec 28,53%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Christophe Proença culminant à 53,41% des votes dans la localité. L'orientation des électeurs de Figeac a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune semblait apparaître comme une terre marquée par le macronisme, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une ville plutôt portée vers la gauche.
15:57 - Retour sur le résultat des élections municipales de 2020 à Figeac
Les résultats des élections municipales de 2020 à Figeac ont été particulièrement instructifs sur l'échiquier politique local. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, André Mellinger (Union de la gauche) a pris la première place avec 40,02% des soutiens. À ses trousses, Philippe Landrein (Divers centre) a obtenu 729 votes (24,91%). Un écart conséquent. A défaut de majorité absolue, la différence s'est donc jouée lors d'un ultime vote une semaine plus tard avec 4 listes candidates. André Mellinger l'a finalement emporté avec 42,62% des bulletins, face à Philippe Landrein rassemblant 29,37% des électeurs inscrits et Patricia Gontier obtenant 479 électeurs (17,19%). La domination de la liste 'Figeac ensemble 2020' s'est amplifiée, débouchant sur une victoire retentissante et indiscutable. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. En dépit du fait que Philippe Landrein a bénéficié d'un meilleur report de voix en ajoutant 89 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté. Le candidat étiqueté Union de la gauche a certainement bénéficié du report de votes des listes éliminées. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Figeac, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement sur le résultat.
13:58 - Quels bulletins dans les bureaux de vote ce dimanche à Figeac pour le 2e tour ?
Le scrutin a donc une suite ce dimanche, avec Guillaume Baldy avec la liste "Figeac Ensemble Citoyenne Ecologique Et Sociale" (LUG) et Philippe Landrein sous l'étiquette LDIV ("Figeac Autrement"), comme le montre la liste des candidats au second tour publiée par le ministère de l'Intérieur cette semaine. La tête de liste Patricia Gontier (Divers gauche) a pour sa part opté pour le retrait, malgré un score suffisant au tour précédent. L'heure de fermeture des 8 bureaux de vote de Figeac a été établie à 18 heures.
11:59 - Philippe Landrein, Guillaume Baldy et Patricia Gontier forment le trio de tête à Figeac
Philippe Landrein a terminé en tête du premier tour des municipales 2026 à Figeac la semaine dernière, avec 49,46 % des suffrages exprimés. Derrière, Guillaume Baldy (Union de la gauche) est arrivé en deuxième position avec 34,56 %. L'avance du gagnant provisoire a été particulièrement large. En ravissant la première place, Philippe Landrein a gagné une position décisive par rapport à 2020, et il s'est même envolé avec 24,55 points supplémentaires. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Patricia Gontier, étiquetée Divers gauche, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à Figeac, le vote a enregistré une participation de 60,88 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
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