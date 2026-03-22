Résultat municipale 2026 à Figeac (46100) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Figeac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Figeac, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Figeac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe LANDREIN
Philippe LANDREIN (24 élus) FIGEAC AUTREMENT 		2 746 61,62%
  • Philippe LANDREIN
  • Capucine FIACRE
  • Arnaud LAFRAGETTE
  • Colette LAVAYSSIÈRE
  • Mathieu ARJEAU
  • Laurence JEAN
  • Gilles MARTHET
  • Camille LÉONARD
  • Philippe BROUQUI
  • Christine DELESTRE
  • Patrick LEHOURS
  • Fabienne GALÈS
  • Jérôme FEL
  • Irène GASTAUDO
  • Alain LAPACHERIE
  • Marjorie MAGNE
  • David BOULBES
  • Béatrice RIVES
  • Jacques DELBOS
  • Laura DAYNAC
  • Bruno MOLINA
  • Caroline PARAIN
  • Alain AUGUIÉ
  • Pauline BUJOLI
Guillaume BALDY
Guillaume BALDY (5 élus) FIGEAC ENSEMBLE CITOYENNE ECOLOGIQUE ET SOCIALE 		1 710 38,38%
  • Guillaume BALDY
  • Patricia GONTIER
  • Vincent LABARTHE
  • Cécile ROCCA
  • Claude GENDRE
Participation au scrutin Figeac
Taux de participation 65,76%
Taux d'abstention 34,24%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,81%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,11%
Nombre de votants 4 638

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Figeac - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe LANDREIN
Philippe LANDREIN (Ballotage) FIGEAC AUTREMENT 		2 045 49,46%
Guillaume BALDY
Guillaume BALDY (Ballotage) FIGEAC ENSEMBLE 		1 429 34,56%
Patricia GONTIER
Patricia GONTIER (Ballotage) FIGEAC CITOYENNE ECOLOGIQUE SOCIALE 		661 15,99%
Participation au scrutin Figeac
Taux de participation 60,88%
Taux d'abstention 39,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,00%
Nombre de votants 4 294

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