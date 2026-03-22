Résultat de l'élection municipale 2026 à Fillière : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Fillière [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Fillière sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Fillière.
L'actu des élections municipales 2026 à Fillière
11:45 - Qui est en tête à Fillière avant le 2e tour de cette élection municipale ?
Christian Anselme (Divers droite) a terminé en tête du premier volet des élections municipales 2026 à Fillière la semaine dernière, avec 42,60 % des votes. Derrière, Philippe Macheda (Divers centre) a pris la position de dauphin avec 23,06 %. L'avance du gagnant provisoire a été importante d'emblée. Christian Anselme a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020, mais il a accusé une lourde baisse avec 19 points perdus depuis la dernière élection. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Céline Burdin est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Catherine Sondaz a obtenu 15,60 % des suffrages, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante. À noter que pour ce premier tour à Fillière, l'élection a enregistré une participation de 56,53 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Fillière
Le deuxième tour des élections municipales à Fillière a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Philippe Macheda
Liste divers centre
FILLIERE Agir Ensemble
|
|
Céline Burdin
Liste Divers
Demain Fillière
|
|
Catherine Sondaz
Liste Divers
NOS VILLAGES NOS CHOIX
|
|
Christian Anselme
Liste divers droite
Fillière, Notre Force commune
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Fillière
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian ANSELME (Ballotage) Fillière, Notre Force commune
|1 857
|42,60%
|Philippe MACHEDA (Ballotage) FILLIERE Agir Ensemble
|1 005
|23,06%
|Céline BURDIN (Ballotage) Demain Fillière
|817
|18,74%
|Catherine SONDAZ (Ballotage) NOS VILLAGES NOS CHOIX
|680
|15,60%
|Participation au scrutin
|Fillière
|Taux de participation
|56,53%
|Taux d'abstention
|43,47%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,35%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,61%
|Nombre de votants
|4 446
Source : ministère de l’Intérieur
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