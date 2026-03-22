Résultat de l'élection municipale 2026 à Fillière : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Fillière

Le deuxième tour des élections municipales à Fillière a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Philippe Macheda
Philippe Macheda Liste divers centre
FILLIERE Agir Ensemble
  • Philippe Macheda
  • Catherine Gurliat
  • Francis Aubert
  • Sylvie Poncet-Fillion
  • Christophe Chapuis
  • Marie-Hélène Fossati-Royon
  • Pascal Bognier
  • Camille Barbedienne
  • Jean Cauchefert
  • Delphine Sauthier
  • Florian Janin
  • Axelle Garcia
  • Hadrien Barban
  • Elisa Metral-Boffod
  • Didier Meuret
  • Anne-Marie Humbert
  • Rémi Sonnerat
  • Karine Maillou
  • David Noirault
  • Annie Dordain
  • Lionel Fillion
  • Jeanie Jacquet
  • Mathieu Forestier
  • Sophie Chappaz
  • Sylvain Sonnerat
  • Carole Comte
  • Olivier Chambeiron
  • Patricia Jaccoud
  • Philippe Duret
  • Annie Sauve
  • Philippe Roger
  • Delphine Invernizzi
  • Claude Chapotot
  • Chantal Coutrot
  • Gaël Tachon
Céline Burdin
Céline Burdin Liste Divers
Demain Fillière
  • Céline Burdin
  • Stéphane Bouclier
  • Flora Weydert
  • Gildas Lepretre
  • Chantal Croutelle
  • Julien Deprez
  • Sarah Lassale
  • Mickaël Alais
  • Martine Curzillat
  • Benjamin Joyeux
  • Céline Berger
  • Pierre Mantilleri
  • Emilie Terrasse
  • Emmanuel Cassis
  • Barbara Egea
  • Emerick Alais
  • Célia Fontaine
  • Jacques Meynet
  • Maud Chevallier
  • Jean-Francois Bednarski
  • Estelle Briens
  • Alain Borel
  • Angèle Harcourt
  • Pierre Malherbe
  • Stéphanie Martins
  • Sébastien Cadet
  • Adeline Mermillod Blondin
  • Claude Jacob
  • Sandrine Zanini
  • Bertrand Bonzon
  • Béatrice Walder
  • Sylvain Mercier
  • Patricia Brunat
  • Daniel Laffin
Catherine Sondaz
Catherine Sondaz Liste Divers
NOS VILLAGES NOS CHOIX
  • Catherine Sondaz
  • Thierry Guenat
  • Anne Vindret
  • Maurice Sage
  • Françoise Clerc
  • Christian Bevillard
  • Nathalie Veyrat de Lachenal
  • Michel Chaumon
  • Isabelle Bourgeois
  • Philippe Rougier
  • Julie Claret-Tournier
  • Julien Demolis
  • Sylvaine Forlini
  • Gilles Contat
  • Noee Baffert
  • Quentin Suscillon
  • Céline Loubet
  • Richard Ghiglia
  • Mathilde Bongoat
  • Philippe Alvino
  • Séverine Chappaz
  • Joël Vindret
  • Chantal Granperrin
  • Maxime Deloche
  • Laurence Demolis
  • Pascal Charles
  • Lucile Amiet
  • Thierry Buffet
  • Chantal Vieux
  • Denis Wendel
  • Emilie Raia
  • Claude Nanjod
  • Lucile Guenat
  • François Didelot
  • Diane Habicht
Christian Anselme
Christian Anselme Liste divers droite
Fillière, Notre Force commune
  • Christian Anselme
  • Christelle Alesina
  • Jean-Yves Rubin-Delanchy
  • Catherine Mercier-Guyon
  • Patrice Meynet
  • Emilie Meurice
  • Antoine Grange
  • Nicole Bocquet
  • Alexandre Longeray
  • Bénédicte Carrier
  • Christophe Bertholio
  • Delphine Lintanff
  • Aymeric Daubercies
  • Audrey Veyrat-Masson
  • Jean-Charles Maxenti
  • Anne Burnet
  • Florian Thabuis
  • Johana Rubin-Delanchy
  • Jacques Bocquet
  • Hélène Baneras
  • Nicola Bollard
  • Laura Barres
  • Bastien Chappaz
  • Françoise Tagand
  • Dominique Favre-Felix
  • Alexandra Heinimann
  • Mathieu Laffin
  • Clotilde Dupont
  • Eric Sellecchia
  • Catherine Laffin
  • Thomas Heraud
  • Pauline Debyser
  • Pierre Vogler
  • Nadine Reydet
  • Christian Rophille

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Fillière

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian ANSELME
Christian ANSELME (Ballotage) Fillière, Notre Force commune 		1 857 42,60%
Philippe MACHEDA
Philippe MACHEDA (Ballotage) FILLIERE Agir Ensemble 		1 005 23,06%
Céline BURDIN
Céline BURDIN (Ballotage) Demain Fillière 		817 18,74%
Catherine SONDAZ
Catherine SONDAZ (Ballotage) NOS VILLAGES NOS CHOIX 		680 15,60%
Participation au scrutin Fillière
Taux de participation 56,53%
Taux d'abstention 43,47%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,61%
Nombre de votants 4 446

Source : ministère de l’Intérieur

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