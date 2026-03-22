Résultat de l'élection municipale 2026 à Fillinges : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Fillinges [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Fillinges sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Fillinges.
L'actu des élections municipales 2026 à Fillinges
11:45 - Un premier constat à Fillinges avec les résultats du 1er tour
Richard Thomassier (Divers droite) a terminé en tête du premier tour de l'élection municipale à Fillinges la semaine dernière, avec 39,72 % des bulletins valides. Derrière, Bruno Forel (Divers droite) est arrivé en deuxième position avec 37,71 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Par ailleurs, avec 22,57 %, Pascal Bouvet (Divers droite) a atterri sur la troisième marche et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Pour rappel, lors de ce scrutin à Fillinges, le vote a vu 60,57 % des inscrits se déplacer, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Fillinges
Le deuxième tour des élections municipales à Fillinges a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Bruno Forel
Liste divers droite
ENSEMBLE POUR FILLINGES
|
|
Pascal Bouvet
Liste divers droite
UNIS POUR FILLINGES
|
|
Richard Thomassier
Liste divers droite
FILLINGES 2026 - AGIR AUTREMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Fillinges
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Richard THOMASSIER (Ballotage) FILLINGES 2026 - AGIR AUTREMENT
|711
|39,72%
|Bruno FOREL (Ballotage) ENSEMBLE POUR FILLINGES
|675
|37,71%
|Pascal BOUVET (Ballotage) UNIS POUR FILLINGES
|404
|22,57%
|Participation au scrutin
|Fillinges
|Taux de participation
|60,57%
|Taux d'abstention
|39,43%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,21%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,55%
|Nombre de votants
|1 822
Source : ministère de l’Intérieur
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