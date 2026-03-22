Résultat de l'élection municipale 2026 à Fillinges : les résultats du 2e tour

Programme de Richard Thomassier à Fillinges (FILLINGES 2026 - AGIR AUTREMENT)

Confiance et Engagement

Le soutien de près de 40 % des électeurs à l'équipe en place témoigne d'une dynamique forte à Fillinges. Ce soutien est perçu avec humilité et gratitude, renforçant la détermination de l'équipe à agir pour le changement. L'appel à voter utile souligne l'importance de chaque voix dans la construction d'une majorité capable de porter un nouveau projet pour la commune.

Un Projet Participatif

Le projet proposé par l'équipe est le résultat d'échanges directs avec les habitants, soulignant l'importance de l'écoute et de l'interaction. Il vise à répondre aux besoins concrets des citoyens, en priorisant des investissements utiles et adaptés aux capacités financières de la commune. Cette approche réaliste et responsable est au cœur de la démarche pour un changement positif.

Actions Concrètes Immédiates

Dès le début du mandat, des actions concrètes seront engagées pour améliorer la situation de la commune. Cela inclut l'audit des finances, la suspension temporaire des grands projets immobiliers et le lancement d'un projet d'agrandissement des écoles. La sécurité sera également une priorité, avec la mise en place d'une police intercommunale et des mesures de vidéoprotection.

Gouvernance Proche des Habitants

La fonction de maire exige disponibilité, écoute et engagement envers les citoyens. L'équipe se propose de partager ses responsabilités et de prendre des décisions collectives pour le bien de tous. Une démocratie locale renforcée et une transparence totale dans la gestion des finances publiques seront des piliers de la gouvernance pour le mandat 2026-2032.