Résultat de l'élection municipale 2026 à Fillinges : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Fillinges

Le deuxième tour des élections municipales à Fillinges a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Bruno Forel
Bruno Forel Liste divers droite
ENSEMBLE POUR FILLINGES
  • Bruno Forel
  • Isabelle Alix
  • Olivier Weber
  • Isabelle Contino
  • David Abbe-Decarroux
  • Julie Traumann
  • Laurent Mansay
  • Marion Marquet
  • Christophe Ourdouillie
  • Muriel Salou
  • Nicolas Noisette
  • Vanessa Barré
  • Emmanuel Rey
  • Violeta Rata
  • Franck Cacheleux
  • Gaëlle Dubois
  • Christophe Reigneau
  • Jacqueline Guiard
  • Jean-Jacques Le Testu
  • Célia Bourgeois
  • Didier Bechet
  • Céline Gomes
  • Jean-Luc Balfroid
  • Dominique Follea
  • Alexis Douet
  • Alexandra Deville
  • Jimmy Moulinas
Pascal Bouvet
Pascal Bouvet Liste divers droite
UNIS POUR FILLINGES
  • Pascal Bouvet
  • Céline Khadraoui
  • François Vankemmel
  • Vanessa Novel
  • Julien Dalloz
  • Adeline Gnecchi
  • Hervé Le Goff
  • Jeanne Lê Malgat
  • Anthony Dessol
  • Lara Poncerry
  • Franck Girbe
  • Cécile Von Eüw
  • Hervé Bouquet
  • Hélène-Sophie Simon
  • Julien Demontes
  • Christine Margaroli-Laval
  • Geoffrey Barthel
  • Christel Chappaz
  • Cédric Korpes
  • Sophie Dutraive
  • Raphaël Guyon-Gellin
  • Marie-Ange Boivin
  • Bruno Blot
  • Carole Gilliet
  • Frédéric Jacquier
  • Catherine Frioll Abdallah
  • Julien Porcelli
Richard Thomassier
Richard Thomassier Liste divers droite
FILLINGES 2026 - AGIR AUTREMENT
  • Richard Thomassier
  • Ludivine Derville
  • Frédéric Gavard
  • Laurence Hominal Epouse Binaud
  • Gaetan Thebaud
  • Nathalie Happe
  • Rodolphe Desmoulins
  • Claire Posta-Maeso
  • Stéphane Brun
  • Muriel Rose Yvonne Bouvier Epouse Ducruet
  • Pierre Bailleul
  • Diane Berger
  • Philippe Pelissier
  • Judith Marsille
  • Guillaume Haase
  • Monique Marlin
  • Sylvain Raibon
  • Mary Pierre Morin
  • Baptiste Boursier
  • Audrey Kemoun
  • Marc Calvet
  • Marie Narses
  • Jean-Michel Balmat
  • Odile Marie-Louise Baud-Naly
  • Alain Bouvier
  • Laure d'Amico Faure
  • Frédéric Bourla
  • Marie-Ange Calvete
  • Johan Lavillat

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Fillinges

Tête de listeListe Voix % des voix
Richard THOMASSIER
Richard THOMASSIER (Ballotage) FILLINGES 2026 - AGIR AUTREMENT 		711 39,72%
Bruno FOREL
Bruno FOREL (Ballotage) ENSEMBLE POUR FILLINGES 		675 37,71%
Pascal BOUVET
Pascal BOUVET (Ballotage) UNIS POUR FILLINGES 		404 22,57%
Participation au scrutin Fillinges
Taux de participation 60,57%
Taux d'abstention 39,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55%
Nombre de votants 1 822

Source : ministère de l’Intérieur

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