Résultat de l'élection municipale 2026 à Firminy : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Firminy [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Firminy sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Firminy.
L'actu des élections municipales 2026 à Firminy
13:09 - La liste étiquetée Divers droite grande gagnante des municipales à Firminy
Les résultats des élections municipales de 2020 à Firminy se sont avérés particulièrement instructifs sur l'échiquier politique local. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Julien Luya (Divers droite) a pris la première place en totalisant 35,44% des soutiens. À ses trousses, Marc Petit (Divers gauche) a recueilli 33,89% des suffrages. Avec une marge aussi maigre, l'issue du 2ème tour se montrait nébuleuse. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Julien Luya l'a finalement emporté avec 2 382 suffrages (53,45%), face à Marc Petit rassemblant 36,71% des électeurs et Anne-Sophie Putot réunissant 438 électeurs inscrits (9,82%). À rebours du premier tour, l'écart s'est creusé de façon spectaculaire pour aboutir à un triomphe indiscutable. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Le candidat étiqueté Divers droite a probablement profité des voix des électeurs des listes de droite sorties au premier tour, sécurisant 917 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Municipales à Firminy : les horaires des 15 bureaux de vote
Ce dimanche 15 mars 2026, les votants de Firminy sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, indispensables pour déterminer qui va diriger leur commune pour les 6 années à venir. Les élections municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans le contexte de la crise sanitaire du covid. La liste des prétendants en 2026 se trouve plus bas dans cette page. Il convient de souligner que les 15 bureaux de vote de la ville de Firminy fermeront leurs portes à 18 heures. Pour être informé gratuitement des résultats des élections à Firminy dès leur sortie, cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Firminy
|Tête de listeListe
|
Ali Ortaoren
Liste Divers
Défis Appelous
|
|
Marc Petit
Liste divers gauche
Ensemble pour Firminy, Agir pour Firminy
|
|
Julien Luya
Liste divers droite
Union Pour Firminy 2026
|
|
Anne-Sophie Putot
Liste d'union à gauche
Firm'unis
|
|
Jean Dominique Giunta
Liste d'union des droites pour la République
Firminy Vies Familles Respect et Traditions
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julien Luya (26 élus) Union pour firminy 2020
|2 382
|53,45%
|
|Marc Petit (6 élus) Ensemble pour firminy
|1 636
|36,71%
|
|Anne-Sophie Putot (1 élu) Firminy : l'elan citoyen
|438
|9,82%
|
|Participation au scrutin
|Firminy
|Taux de participation
|42,77%
|Taux d'abstention
|57,23%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 575
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Julien Luya Union pour firminy 2020
|1 465
|35,44%
|Marc Petit Ensemble pour firminy
|1 401
|33,89%
|Anne-Sophie Putot Firminy : l'elan citoyen
|644
|15,58%
|Christian Bourbon Vivre mieux firminy
|623
|15,07%
|Participation au scrutin
|Firminy
|Taux de participation
|39,75%
|Taux d'abstention
|60,25%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 253
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc Petit (25 élus) Ensemble pour firminy
|3 537
|47,40%
|
|Dino Cinieri (7 élus) Union pour firminy 2014
|3 259
|43,68%
|
|Jean-Paul Valour (1 élu) Firminy bleu marine
|665
|8,91%
|
|Participation au scrutin
|Firminy
|Taux de participation
|68,30%
|Taux d'abstention
|31,70%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,89%
|Nombre de votants
|7 605
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc Petit Ensemble pour firminy
|3 079
|43,97%
|Dino Cinieri Union pour firminy 2014
|2 750
|39,27%
|Jean-Paul Valour Firminy bleu marine
|1 173
|16,75%
|Participation au scrutin
|Firminy
|Taux de participation
|64,83%
|Taux d'abstention
|35,17%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,99%
|Nombre de votants
|7 218
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