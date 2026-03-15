Résultat de l'élection municipale 2026 à Firminy : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Firminy

Tête de listeListe
Ali Ortaoren
Ali Ortaoren Liste Divers
Défis Appelous
  • Ali Ortaoren
  • Heloïse de Faria
  • Anthony Lopez
  • Françoise Tricoli
  • Harun Doganer
  • Betty Deflassieux
  • Saïd El Khatabi
  • Magali Morvan
  • Eric Moulin
  • Nora Adjadj-Slimani
  • Dominique Mathieu
  • Elodie Mealier
  • Remzi Gündüz
  • Maysan Saoud
  • Alain Daniel Blanc
  • Berivan Kara
  • Oguz Cem Cubuk
  • Lise Demars
  • Olivier Devoos
  • Melissa Ozcelik
  • Jean-Claude Dupuy
  • Anaëlle de Faria
  • Jean-François Archier
  • Sakine Ozcelik
  • Orhan Caliskan
  • Eva Astier
  • Ludovic Rigo
  • Christiane Romeyer
  • Stéphane Glaudio
  • Sylvie Haspel
  • Orcun Cubuk
  • Ginette Parmentier
  • Haouari Bou Nouar
Marc Petit
Marc Petit Liste divers gauche
Ensemble pour Firminy, Agir pour Firminy
  • Marc Petit
  • Claire Taing
  • Eric Malley
  • Isabelle Aulagnier-Jasserand
  • Robert Ibars
  • Jocelyne Gourgaud
  • José Mendes
  • Evelyne Berger
  • Hugo Fayolle
  • Valérie Peycelon
  • Mickaël Vial
  • Sabrina Vicente
  • Damien Ferrier
  • Sandrine Riocreux
  • Jean-Paul Chartron
  • Aline Liogier
  • Hassan El Khatabi
  • Magali Reymond
  • Bertrand Dancert
  • Elizabeth Poncet
  • Dylan Guillot
  • Violaine Seive
  • Sébastien Monistrol
  • Marie-Amélie Curiot
  • Adel Benghalia
  • Julie Perron
  • Mathieu Massardier
  • Danielle Gibernon
  • Alain Chambon
  • Françoise Gallego
  • Jean-Manuel Morilla
  • Isabelle Demonet
  • Antoine Mazet
Julien Luya
Julien Luya Liste divers droite
Union Pour Firminy 2026
  • Julien Luya
  • Eveline Suzat-Giuliani
  • Loïc Robert
  • Leslie Drevet
  • Aloïs Triollier
  • Béatrice Mounier
  • Christophe Chaland
  • Nathalie Gil
  • Cédric Fayard
  • Laëtitia Guillot
  • Patrick Mado
  • Marie Maisonneuve
  • Toufik Amimeur
  • Sirine Hammouche
  • Robert Chanut
  • Claire Yannacopoulos
  • Marc Zedda
  • Pascale Clément-Sirieix
  • Gaëtan Grange
  • Isabelle Bonnet
  • Patrick Tabellion
  • Valérie Patti
  • Vincent Levet
  • Ghislaine Bonnefond
  • Gilles Estable
  • Arlette Pinel-Roche
  • Daniel Lombardin
  • Bernadette Frison
  • Marc Dennawi
  • Lina Catalanotti
  • Jean-Claude Dumond
  • Paule-Henriette Champagnat
  • René Roure
Anne-Sophie Putot
Anne-Sophie Putot Liste d'union à gauche
Firm'unis
  • Anne-Sophie Putot
  • Julien Pichon
  • Laurence Juban
  • Serge Marnat
  • Viviane Hivert
  • Guillaume Mousin
  • Nora Karaouzene
  • Gilles Cuchet
  • Josiane Riffard
  • Abdelkader Ouzzine
  • Claire Drevon
  • François Boyer
  • Vanessa Charra
  • Gilles Cornaire
  • Nora Kheddouci
  • Michel Celle
  • Marie-Noëlle Fayolle
  • Laurent Desselier
  • Corinne Cangelosi
  • Vincent Samuel
  • Amele Zouaoui
  • Michel Cristin
  • Coralie Ruiz
  • Jerome Barlet
  • Fanny Zuaboni
  • Gerard Allier
  • Louise Bouché
  • Bernard Pastor
  • Hamel Benrahou
  • Sebastien Cayuela
  • Celine Teil
  • Franck Pascal
  • Danielle Delorme
Jean Dominique Giunta
Jean Dominique Giunta Liste d'union des droites pour la République
Firminy Vies Familles Respect et Traditions
  • Jean Dominique Giunta
  • Delphine Vacher
  • Christian Bourbon
  • Anissa Zaouche
  • Claude Postic
  • Kahina Zaouche
  • Geoffrey Laurent André Montagne
  • Nadège Marine Ludmilla Durand
  • Franck Coupier
  • Charlotte Staudre
  • David Richard
  • Stéphanie Nadine Josette Le Poder
  • Jean-François Le Poder
  • Joelle Beraud
  • Frédéric Duport
  • Lyntsia Marie Annie Maucourant
  • Patrice Alves Pereira
  • Véronique Villette
  • Jean Paul Valour
  • Elisabeth Courty
  • Joel Boulhol
  • Nadia Rahma
  • Vincent Coupier
  • Tassadit Hedroug
  • Philippe Schutt
  • Ingrid Jenny Dominique Caillet
  • Alain Courtial
  • Irène Louise Massardier
  • Jacky Gaillard
  • Brigitte Deygas
  • Yves Joseph Georges Petra
  • Laurette Schutt
  • Yannick Sauvignet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien Luya
Julien Luya (26 élus) Union pour firminy 2020 		2 382 53,45%
  • Julien Luya
  • Eveline Suzat-Giuliani
  • Christophe Chaland
  • Béatrice Mounier
  • Denis Celle
  • Laëtitia Guillot
  • Patrick Mado
  • Nathalie Gil
  • Nabil Mazari
  • Lyla Colombet
  • Loïc Robert
  • Leslie Drevet
  • Robert Chanut
  • Caroline Engel
  • Marc Zedda
  • Jacqueline Camosso
  • Gaëtan Grange
  • Marie Maisonneuve
  • Patrick Tabellion
  • Muriel Dicko
  • Daniel Valler
  • Christiane Bertoletti
  • Vincent Levet
  • Arlette Roche Pinel
  • Daniel Lombardin
  • Tiffanie Crego
Marc Petit
Marc Petit (6 élus) Ensemble pour firminy 		1 636 36,71%
  • Marc Petit
  • Julie Perron
  • José Mendes
  • Danielle Gibernon
  • Jean Paul Chartron
  • Claire Taing
Anne-Sophie Putot
Anne-Sophie Putot (1 élu) Firminy : l'elan citoyen 		438 9,82%
  • Anne-Sophie Putot
Participation au scrutin Firminy
Taux de participation 42,77%
Taux d'abstention 57,23%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 575

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Julien Luya
Julien Luya Union pour firminy 2020 		1 465 35,44%
Marc Petit
Marc Petit Ensemble pour firminy 		1 401 33,89%
Anne-Sophie Putot
Anne-Sophie Putot Firminy : l'elan citoyen 		644 15,58%
Christian Bourbon
Christian Bourbon Vivre mieux firminy 		623 15,07%
Participation au scrutin Firminy
Taux de participation 39,75%
Taux d'abstention 60,25%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 253

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc Petit
Marc Petit (25 élus) Ensemble pour firminy 		3 537 47,40%
  • Marc Petit
  • Laurence Juban
  • Jean-Claude Reymond
  • Martine Cubizolles
  • Raphaël Brouallier-Chavassieux
  • Danielle Gibernon
  • Jean-Jacques Charroin
  • Viviane Hivert
  • Jean-Manuel Morilla
  • Jocelyne Gourgaud
  • Jean-Paul Chartron
  • Evelyne Berger
  • Mourad Bachekour
  • Jacqueline Guillaud
  • Alexandre Fressonnet
  • Anne De Beaumont
  • Michel Marajo
  • Sylvie Barbara
  • José Mendes
  • Colette Martin
  • Eric Malley
  • Emilie Granger
  • Gilles Janisset
  • Nicole Perret
  • Stéphane Colin
Dino Cinieri
Dino Cinieri (7 élus) Union pour firminy 2014 		3 259 43,68%
  • Dino Cinieri
  • Agnès Bringas
  • André Reynard
  • Valérie Drevet-Chiappini
  • Julien Luya
  • Eveline Suzat-Giuliani
  • Saïd Belaïdi
Jean-Paul Valour
Jean-Paul Valour (1 élu) Firminy bleu marine 		665 8,91%
  • Jean-Paul Valour
Participation au scrutin Firminy
Taux de participation 68,30%
Taux d'abstention 31,70%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,89%
Nombre de votants 7 605

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc Petit
Marc Petit Ensemble pour firminy 		3 079 43,97%
Dino Cinieri
Dino Cinieri Union pour firminy 2014 		2 750 39,27%
Jean-Paul Valour
Jean-Paul Valour Firminy bleu marine 		1 173 16,75%
Participation au scrutin Firminy
Taux de participation 64,83%
Taux d'abstention 35,17%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,99%
Nombre de votants 7 218

Villes voisines de Firminy

En savoir plus sur Firminy