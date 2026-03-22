Résultat de l'élection municipale 2026 à Firminy : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Firminy [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Firminy sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Firminy.
L'actu des élections municipales 2026 à Firminy
11:49 - Quels étaient les résultats de la municipale à Firminy dimanche dernier ?
Pour le premier tour des élections municipales à Firminy, malgré une abstention historiquement haute en France, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 48,05 %. C'est Marc Petit (Divers gauche) qui a terminé premier en rassemblant 37,59 % des votes. À sa suite, Julien Luya (Divers droite) a obtenu la seconde place avec 25,99 %. Un écart important a été constaté entre les deux candidats. Le meneur de ce scrutin a gagné ainsi une place par rapport à 2020, et il a même consolidé ses appuis avec un gain de 3,7 points. Du côté des autres candidats, avec 17,24 %, Anne-Sophie Putot (Union de la gauche) pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Jean Dominique Giunta a récolté 10,58 % des voix, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Firminy
Le deuxième tour des élections municipales à Firminy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Marc Petit
Liste divers gauche
Ensemble pour Firminy, Agir pour Firminy
|
|
Julien Luya
Liste divers droite
Union Pour Firminy 2026
|
|
Anne-Sophie Putot
Liste d'union à gauche
Firm'unis
|
|
Jean Dominique Giunta
Liste d'union des droites pour la République
Firminy Vies Familles Respect et Traditions
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Firminy
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marc PETIT (Ballotage) Ensemble pour Firminy, Agir pour Firminy
|1 958
|37,59%
|Julien LUYA (Ballotage) Union Pour Firminy 2026
|1 354
|25,99%
|Anne-Sophie PUTOT (Ballotage) Firm'unis
|898
|17,24%
|Jean Dominique GIUNTA (Ballotage) Firminy Vies Familles Respect et Traditions
|551
|10,58%
|Ali ORTAOREN Défis Appelous
|448
|8,60%
|Participation au scrutin
|Firminy
|Taux de participation
|51,95%
|Taux d'abstention
|48,05%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,84%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,21%
|Nombre de votants
|5 373
Source : ministère de l’Intérieur
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