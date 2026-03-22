Résultat de l'élection municipale 2026 à Firminy : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Firminy

Le deuxième tour des élections municipales à Firminy a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Marc Petit
Marc Petit Liste divers gauche
Ensemble pour Firminy, Agir pour Firminy
  • Marc Petit
  • Claire Taing
  • Eric Malley
  • Isabelle Aulagnier-Jasserand
  • Robert Ibars
  • Jocelyne Gourgaud
  • José Mendes
  • Evelyne Berger
  • Hugo Fayolle
  • Valérie Peycelon
  • Mickaël Vial
  • Sabrina Vicente
  • Damien Ferrier
  • Sandrine Riocreux
  • Jean-Paul Chartron
  • Aline Liogier
  • Hassan El Khatabi
  • Magali Reymond
  • Bertrand Dancert
  • Elizabeth Poncet
  • Dylan Guillot
  • Violaine Seive
  • Sébastien Monistrol
  • Marie-Amélie Curiot
  • Adel Benghalia
  • Julie Perron
  • Mathieu Massardier
  • Danielle Gibernon
  • Alain Chambon
  • Françoise Gallego
  • Jean-Manuel Morilla
  • Isabelle Demonet
  • Antoine Mazet
Julien Luya
Julien Luya Liste divers droite
Union Pour Firminy 2026
  • Julien Luya
  • Eveline Suzat-Giuliani
  • Loïc Robert
  • Leslie Drevet
  • Aloïs Triollier
  • Béatrice Mounier
  • Christophe Chaland
  • Nathalie Gil
  • Cédric Fayard
  • Laëtitia Guillot
  • Patrick Mado
  • Marie Maisonneuve
  • Toufik Amimeur
  • Sirine Hammouche
  • Robert Chanut
  • Claire Yannacopoulos
  • Marc Zedda
  • Pascale Clément-Sirieix
  • Gaëtan Grange
  • Isabelle Bonnet
  • Patrick Tabellion
  • Valérie Patti
  • Vincent Levet
  • Ghislaine Bonnefond
  • Gilles Estable
  • Arlette Pinel-Roche
  • Daniel Lombardin
  • Bernadette Frison
  • Marc Dennawi
  • Lina Catalanotti
  • Jean-Claude Dumond
  • Paule-Henriette Champagnat
  • René Roure
Anne-Sophie Putot
Anne-Sophie Putot Liste d'union à gauche
Firm'unis
  • Anne-Sophie Putot
  • Julien Pichon
  • Laurence Juban
  • Serge Marnat
  • Viviane Hivert
  • Guillaume Mousin
  • Nora Karaouzene
  • Gilles Cuchet
  • Josiane Riffard
  • Abdelkader Ouzzine
  • Claire Drevon
  • François Boyer
  • Vanessa Charra
  • Gilles Cornaire
  • Nora Kheddouci
  • Michel Celle
  • Marie-Noëlle Fayolle
  • Laurent Desselier
  • Corinne Cangelosi
  • Vincent Samuel
  • Amele Zouaoui
  • Michel Cristin
  • Coralie Ruiz
  • Jerome Barlet
  • Fanny Zuaboni
  • Gerard Allier
  • Louise Bouché
  • Bernard Pastor
  • Hamel Benrahou
  • Sebastien Cayuela
  • Celine Teil
  • Franck Pascal
  • Danielle Delorme
Jean Dominique Giunta
Jean Dominique Giunta Liste d'union des droites pour la République
Firminy Vies Familles Respect et Traditions
  • Jean Dominique Giunta
  • Delphine Vacher
  • Christian Bourbon
  • Anissa Zaouche
  • Claude Postic
  • Kahina Zaouche
  • Geoffrey Laurent André Montagne
  • Nadège Marine Ludmilla Durand
  • Franck Coupier
  • Charlotte Staudre
  • David Richard
  • Stéphanie Nadine Josette Le Poder
  • Jean-François Le Poder
  • Joelle Beraud
  • Frédéric Duport
  • Lyntsia Marie Annie Maucourant
  • Patrice Alves Pereira
  • Véronique Villette
  • Jean Paul Valour
  • Elisabeth Courty
  • Joel Boulhol
  • Nadia Rahma
  • Vincent Coupier
  • Tassadit Hedroug
  • Philippe Schutt
  • Ingrid Jenny Dominique Caillet
  • Alain Courtial
  • Irène Louise Massardier
  • Jacky Gaillard
  • Brigitte Deygas
  • Yves Joseph Georges Petra
  • Laurette Schutt
  • Yannick Sauvignet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Firminy

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc PETIT
Marc PETIT (Ballotage) Ensemble pour Firminy, Agir pour Firminy 		1 958 37,59%
Julien LUYA
Julien LUYA (Ballotage) Union Pour Firminy 2026 		1 354 25,99%
Anne-Sophie PUTOT
Anne-Sophie PUTOT (Ballotage) Firm'unis 		898 17,24%
Jean Dominique GIUNTA
Jean Dominique GIUNTA (Ballotage) Firminy Vies Familles Respect et Traditions 		551 10,58%
Ali ORTAOREN
Ali ORTAOREN Défis Appelous 		448 8,60%
Participation au scrutin Firminy
Taux de participation 51,95%
Taux d'abstention 48,05%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,84%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Nombre de votants 5 373

Source : ministère de l’Intérieur

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