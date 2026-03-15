Résultat municipale 2026 à Fismes (51170) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Fismes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fismes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Fismes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Charles GOSSARD
Charles GOSSARD (23 élus) FISMES, BIEN VIVRE ENSEMBLE 		1 286 55,29%
  • Charles GOSSARD
  • Claude JORIS
  • Nicolas CHOQUENET
  • Virginie FAUCHEUX
  • Jean-Claude CAUDY
  • Estelle COTTÉ
  • Pascal ROTON
  • Marianne BORENTIN
  • Jacques DAMBREVILLE
  • Eva TEMPLIE
  • Pascal GARNIER
  • Pauline DAMIEN
  • Bruno DEHAYE
  • Agnès ROBINET
  • Eric GEORGELIN
  • Émilie MANGIN
  • Pascal AMORY
  • Marine LE MOUËLLIC-PERRENNES
  • Alain TOMCZAK
  • Janick ELOY
  • Alain GEFFARD
  • Alexandra LEBLANC
  • Jean-Pierre PRAULT
Maëlan GROUSELLE
Maëlan GROUSELLE (6 élus) Un avenir pour Fismes ! 		1 040 44,71%
  • Maëlan GROUSELLE
  • Angélina SCHIRES
  • Geoffrey BANDURA
  • Aude LESSE-TRICHOT
  • Bruno CAVROT
  • Annick DELLA-ZUANA
Participation au scrutin Fismes
Taux de participation 59,82%
Taux d'abstention 40,18%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,50%
Nombre de votants 2 395

Source : ministère de l’Intérieur

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