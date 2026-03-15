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19:18 - Comprendre l'électorat de Fismes : un regard sur la démographie locale En pleine campagne électorale municipale, Fismes se présente comme une commune dynamique et vivante. Avec une population de 5 884 habitants répartis dans 2 789 logements, cette commune présente une densité de 351 habitants/km². Ses 358 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 1 631 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (77,52%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 29,59% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2 125 euros par mois, la commune défend une économie équilibrée malgré les obstacles. À Fismes, les intérêts locaux, tels que le travail, l'instruction et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le RN monte-t-il à Fismes ? Le parti nationaliste n'avait pas fait d'étincelles lors du scrutin municipal à Fismes en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 44,22% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis devançait Emmanuel Macron sur le plan local avec 62,21% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 44,48% au représentant du parti lors du premier tour. Au second round, le mouvement nationaliste sécurisait 66,92% des voix locales. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 54,66% lors du choc des européennes 2024, qui aboutiront à la dissolution de l'Assemblée nationale. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 57,38% pour le mouvement nationaliste. Il l'emportera d'ailleurs avec 62,60% le dimanche suivant et le siège à l'Assemblée raflé par Laure Miller.

16:58 - Indicateurs électoraux : la participation à Fismes au crible Pour rappel, l'abstention se montait à 72,48 % à Fismes lors des précédentes élections municipales (un score très supérieur aux 55,3 % du pays) alors que le pays était bousculé par le coronavirus. On observe pourtant traditionnellement que le scrutin municipal demeure, avec la présidentielle, le rendez-vous où les électeurs votent le plus, étant attachés au choix de leur édile et du chef de l'État. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 29,80 % des citoyens inscrits. L'abstention aux législatives, mesurée à 59,82 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 36,87 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 52,55 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone marquée par l'abstention. Dans le cadre de l'élection municipale 2026 à Fismes, cette particularité jouera en conséquence un rôle essentiel sur les résultats locaux.

15:59 - Fismes : retour sur le dernier verdict politique en date Anne-Sophie Frigout (Rassemblement National) avait gagné au premier tour des législatives à Fismes en juin 2024 avec 57,38%. Laure Miller (Ensemble !) était à la deuxième place avec 19,88%. Le second round n'a pas changé grand chose, Anne-Sophie Frigout culminant à 62,60% des suffrages exprimés localement. Le scrutin des Européennes avant qu'une dissolution ne passe par là à Fismes avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (54,66%), devant Valérie Hayer qui avait recueilli 9,86% des voix. Ce rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 révèle donc que Fismes demeurait à l'époque une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale, fortifiant son ancrage.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Fismes : les résultats qu'il faut retenir Lors des législatives de 2022, les votants de Fismes portaient leur choix sur Anne-Sophie Frigout (RN) avec 44,48% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 66,92% des suffrages. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 qui avait précédé, les citoyens de Fismes privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (44,22%), devançant ainsi Emmanuel Macron crédité de 22,02%. Le duel final se soldait finalement par un score de 62,21% pour Marine Le Pen, contre 37,79% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Fismes s'inscrit comme une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - Les contribuables de Fismes se prononceront-ils sur la fiscalité ? Concernant la pression fiscale à Fismes, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à environ 584 euros en 2024 (dernière date de relevé), un chiffre à comparer avec les 575 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais environ 40,69 % en 2024 (contre 25,18 % en 2020). Une hausse directement liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'environ 30 700 euros de recettes en 2024. Une somme bien en-dessous des quelque 778 700 euros enregistrés en 2020 pour un taux stable de près de 20,52 %. Un séisme pour les budgets des communes limitant drastiquement sa portée et obligeant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection municipale de 2020 à Fismes L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Fismes s'avère riche d'enseignements. Sans aucune opposition, la liste menée par Charles Gossard a sans surprise recueilli 898 soutiens (100,00%) dès le premier tour. Cette élection à candidature unique a logiquement mis fin au processus électoral, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Fismes, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Après ce scrutin sans véritable compétition, l'émergence ou non d'une opposition représentera un des enjeux. La liste des candidatures donne sans aucun doute d'ores et déjà un premier élément de réponse.