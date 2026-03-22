Résultat municipale 2026 à Flagy (77940) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Flagy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Flagy, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Flagy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Tristan Philippe GREILLOT
Tristan Philippe GREILLOT (11 élus) FLAGY MAINTENANT 		169 47,47%
  • Tristan Philippe GREILLOT
  • Florence DUBREUCQ
  • Jean-Luc BAUDUIN
  • Natacha FRANÇOIS
  • Thomas MAUVAIS
  • Christine SERRADEILL
  • Alexandre TRUSZKOWSKI
  • Nadine DESBORDES
  • Florian THIBAULT
  • Laure DOMMERGUE
  • Nicolas BOURGEOIS
Xavier MALLET
Xavier MALLET (3 élus) UNIS POUR FLAGY 		128 35,96%
  • Xavier MALLET
  • Cindy BARON
  • Pascal DOREILLE
Annie TISSIER
Annie TISSIER (1 élu) POUR FLAGY 		59 16,57%
  • Annie TISSIER
Participation au scrutin Flagy
Taux de participation 69,71%
Taux d'abstention 30,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,56%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,28%
Nombre de votants 359

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Flagy - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Tristan Philippe GREILLOT
Tristan Philippe GREILLOT (Ballotage) FLAGY MAINTENANT 		159 44,54%
Xavier MALLET
Xavier MALLET (Ballotage) UNIS POUR FLAGY 		112 31,37%
Annie TISSIER
Annie TISSIER (Ballotage) POUR FLAGY 		86 24,09%
Participation au scrutin Flagy
Taux de participation 71,65%
Taux d'abstention 28,35%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,63%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,63%
Nombre de votants 369

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