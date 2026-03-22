Résultat municipale 2026 à Flagy (77940) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Flagy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Flagy, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Flagy [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Tristan Philippe GREILLOT (11 élus) FLAGY MAINTENANT
|169
|47,47%
|
|Xavier MALLET (3 élus) UNIS POUR FLAGY
|128
|35,96%
|
|Annie TISSIER (1 élu) POUR FLAGY
|59
|16,57%
|
|Participation au scrutin
|Flagy
|Taux de participation
|69,71%
|Taux d'abstention
|30,29%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,56%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,28%
|Nombre de votants
|359
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Flagy - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Tristan Philippe GREILLOT (Ballotage) FLAGY MAINTENANT
|159
|44,54%
|Xavier MALLET (Ballotage) UNIS POUR FLAGY
|112
|31,37%
|Annie TISSIER (Ballotage) POUR FLAGY
|86
|24,09%
|Participation au scrutin
|Flagy
|Taux de participation
|71,65%
|Taux d'abstention
|28,35%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,63%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,63%
|Nombre de votants
|369
Election municipale 2026 à Flagy [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Flagy sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Flagy.
L'actu des élections municipales 2026 à Flagy
18:35 - Qui a dominé les élections en 2024 à Flagy ?
Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Flagy, les choix s'étaient majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (40,22%). Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Ivanka Dimitrova (Rassemblement National) en pole position avec 41,46% au premier tour, devant Frédéric Valletoux (Majorité présidentielle) avec 29,88%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, plaçant Frédéric Valletoux (Majorité présidentielle) jusqu'à la première place avec 53,10%. Le contexte politique de Flagy a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune esquissait une terre sans déterminisme électoral, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite nationaliste.
15:57 - Élections de 2020 : rappel du résultat à Flagy
Les jeux de pouvoir politiques locaux sont aujourd'hui encore façonnés par le résultat du dernier vote municipal à Flagy. Rappelons que cette élection se caractérisait par des candidatures à titre individuel à l'époque et l'absence de listes, offrant aux votants l'opportunité de retenir plusieurs noms. 15 candidats ont par ailleurs été élus au premier tour. Lors de la première manche électorale, Florence Dubreucq a remporté les meilleurs résultats avec 222 bulletins (95,27%). À la suite, Chantal Bourgeois a capté 94,84% des suffrages. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Tristan Greillot, rassemblant 214 voix (91,84%). L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. En ce jour d'élections municipales 2026 à Flagy, cette logique si singulière sera de nouveau suivie avec intérêt. En France, le mode de scrutin spécifique permettant les candidatures individuelles n'est toutefois plus d'actualité.
13:58 - Une triangulaire pour le 2e tour de l'élection de Flagy
Les électeurs peuvent donc choisir ce dimanche, dans le bureau de vote, les bulletins de Annie Tissier, Tristan Philippe Greillot et Xavier Mallet, d'après les candidatures au deuxième tour rendues publiques par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Afin de remplir leur devoir civique, les habitants de la commune peuvent se rendre aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote de Flagy.
11:59 - Quels étaient les résultats des élections municipales à Flagy il y a une semaine ?
Pour le premier tour des élections municipales à Flagy, malgré une abstention historiquement haute en France, le vote a mobilisé 71,65 % des électeurs sur place. Au terme de ce vote, c'est Tristan Philippe Greillot qui a pris la tête en récoltant 44,54 % des votes. Ensuite, Xavier Mallet est arrivé en deuxième position avec 31,37 %. L'avance du gagnant provisoire a été importante d'emblée. Du côté des autres candidats, avec 24,09 %, Annie Tissier a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
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