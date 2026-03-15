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19:18 - Dynamique électorale à Flamanville : une analyse socio-démographique Dans les rues de Flamanville, le scrutin touche à sa fin. Avec une population de 1 682 habitants répartis dans 1 129 logements, cette commune présente une densité de 233 habitants par km². Ses 62 entreprises attestent une économie favorable. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (38,53%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 35,58% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, 38,22% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1074,13 €, accable une ville qui désire plus de prospérité. Ainsi, à Flamanville, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le RN en posture de force à Flamanville avant la municipale 2026 Le Rassemblement national n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière municipale à Flamanville en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation partisane dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen récoltait 34,19% des suffrages lors du premier passage aux urnes, puis dominait Emmanuel Macron dans la ville avec 52,38% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 29,04% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop limité, à Flamanville comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 43,11% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier round, par un résultat de 42,54% pour un nouveau ticket issu du rapprochement de la droite ciottiste et du RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 51,39% lors du vote définitif et le siège à l'Assemblée raflé par Stéphane Travert.

16:58 - Une participation de 36,82 % à Flamanville aux dernières municipales Pour cette municipale 2026, l'envie d'aller voter à Flamanville sera capitale dans le dénouement du scrutin. Aux municipales de 2020, la participation était montée à 36,82 % à la fin du premier round, un score en demi-teinte, de nombreux électeurs ayant renoncé à se déplacer à cause de l'épidémie de coronavirus. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 74,92 %. Quoique ces élections nationales soient de nature différente par rapport aux échéances locales, les deux derniers scrutins législatifs restent directement comparables entre eux. Le taux de votants aux élections législatives a évolué quant à lui de 42,98 % au premier tour en 2022 à 65,64 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes s'était fixée à 48,91 % (contre 51,49 % en moyenne nationale). Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres semblent former une zone en déficit de participation.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections de 2024 à Flamanville Le contexte politique de Flamanville a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune reflétait une zone de flou électoral, elle s'est affichée dès lors comme une terre favorable au Rassemblement national. Lors des dernières élections européennes, le résultat à Flamanville s'était en effet forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (43,11%), à la première place devant Valérie Hayer (16,32%) et Raphaël Glucksmann (13,00%). Pierre Giry (Union de l'extrême droite) avait par la suite performé au premier tour des législatives à Flamanville après la dissolution avec 42,54%. Stéphane Travert (Ensemble !) terminait à la deuxième place avec 26,54%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Pierre Giry culminant à 51,39% des voix sur place.

14:57 - En 2022, la commune de Flamanville était inclassable sur l'échiquier politique La synthèse des votes de 2022 dépeint Flamanville comme un territoire aux équilibres politiques nuancés. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Flamanville choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 34,19% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 25,13%. Le second tour validait ensuite cette introduction en offrant 52,38% pour Marine Le Pen, contre 47,62% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Flamanville plébiscitaient Stéphane Travert (Ensemble !) avec 30,49% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Stéphane Travert virant de nouveau en tête avec 51,65% des voix.

12:58 - Trajectoire de la pression fiscale : les chiffres clés de Flamanville Si l'on regarde de près la fiscalité de Flamanville, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 2,53 % en 2024 (année des dernières données), pour un produit communal totalisant 9 800 euros. Un apport qui est loin des 41 400 euros récoltés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Flamanville s'est établi à 40,20 % en 2024 (contre 18,78 % en 2020). À titre de comparaison, la moyenne au niveau national atteint près de 40 %. Une augmentation liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec tous ces changements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Flamanville a atteint environ 19 863 euros en 2024 contre 10 372 euros en début de mandat.

11:59 - Retour sur le résultat de l'élection de 2020 à Flamanville Les résultats des précédentes élections municipales à Flamanville ont fourni un bilan révélateur sur l'échiquier politique local. Sans aucune opposition, 'Notre énergie à vos cotés' menée par Patrick Fauchon a sans surprise recueilli 100,00% des suffrages lors de ce premier passage aux urnes. Ce scrutin sans opposition ne laissait aucune place au suspense. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Flamanville, cette géographie électorale offre une matrice bien spécifique que d'aucuns auront peut-être à cœur de dépasser. À la suite de cette élection sans réelle confrontation, la naissance ou non d'une opposition représentera un des enjeux. Un début de réponse assez parlant a d'ores et déjà été donné avec la publication des candidatures.