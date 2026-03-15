Résultat municipale 2026 à Flamanville (50340) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Flamanville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Flamanville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Flamanville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck BRISSET
Franck BRISSET (15 élus) POUR L'AVENIR DE FLAMANVILLE 		443 50,74%
  • Franck BRISSET
  • Katy MELIN
  • Gilles MARY
  • Virginie DALBIN
  • Philippe LEMARCHAND
  • Danielle LELUBEZ
  • Arnaud LEBOULANGER
  • Anita LEDANOIS
  • Guilaume GOURDEL
  • Catherine VANHECKE
  • Eric TELLIER
  • Anne VAGNER
  • Bruno MARTEL
  • Agnès LOUIS
  • Rémi LEBARBIER
Patrick FAUCHON
Patrick FAUCHON (4 élus) FLAMANVILLE 2030 		430 49,26%
  • Patrick FAUCHON
  • Ghislaine THOMAS-ROUTIER
  • Gaëtan BRISSET
  • Johanna BOZEC
Participation au scrutin Flamanville
Taux de participation 66,32%
Taux d'abstention 33,68%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Nombre de votants 890

Source : ministère de l’Intérieur

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