Résultat de l'élection municipale 2026 à Flassans-sur-Issole : les résultats du 2e tour

Programme de Guillaume Barbe à Flassans-sur-Issole (ENSEMBLE POUR FLASSANS)

Sûreté publique

Le projet inclut le développement du réseau de caméras de surveillance, passant de 29 à 40 unités. Une attention particulière sera portée à l'installation de dispositifs de vidéoverbalisation routière et à l'augmentation des moyens alloués à la police municipale. La collaboration avec la Gendarmerie sera également renforcée pour assurer une sécurité optimale sur le territoire.

Aménagement urbain

Le projet prévoit la création de voies douces pour faciliter l'accès entre les quartiers et le centre-ville. Des travaux de requalification seront réalisés sur la Place Jean Jaurès et la Terrasse municipale, ainsi que la construction d'une halle commerciale. Ces initiatives visent à améliorer le cadre de vie et à dynamiser l'attractivité du village.

Environnement durable

Une relance du fleurissement du village est prévue, accompagnée de la création d'un Atlas de biodiversité communale. Des bornes de recharge électriques seront installées pour encourager les pratiques écologiques. Le programme d'éclairage public responsable sera également poursuivi pour réduire l'impact environnemental.

Éducation et jeunesse

Le projet inclut la création d'aires de jeux pour les enfants et l'aménagement de passages protégés pour sécuriser les accès aux écoles. Des initiatives comme le transfert de la Maison des Jeunes vers l'ancien CTM visent à optimiser l'accueil des jeunes. Des rencontres citoyennes seront organisées pour renforcer le lien entre les jeunes et les corps constitués.