Résultat de l'élection municipale 2026 à Flassans-sur-Issole : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Flassans-sur-Issole

Le deuxième tour des élections municipales à Flassans-sur-Issole a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Guillaume Barbe
Guillaume Barbe Liste divers droite
ENSEMBLE POUR FLASSANS
  • Guillaume Barbe
  • Elodie Zucco
  • Benoit Thiault
  • Gwendoline Gazeau
  • Franck Gualco
  • Christine Courcier
  • Jean Quartesan
  • Sandra Giordano
  • Alexis Serge Harian
  • Samantha Piette
  • Arnaud Laumonerie
  • Christelle Thiault
  • Adrien Rizzo
  • Karine Sferlazzo
  • Bruno Perez
  • Karine Luberriaga-Ferreol
  • Michel-Alain Bergogne
  • Stéphanie Guichard
  • Pierre Oddera
  • Amandine Richard
  • Laurent Mercoiret
  • Christiane Rita Bevilacqua Menez
  • Giovanni Ricci
  • Aline Chiappoletti
  • Julien-Maxence Beaufort
  • Malika Machrouh
  • Jacques Tarillon
  • Laury Fernandez
  • Jean-Pierre Menez
Thibault Fournier
Thibault Fournier Liste divers droite
Unir Flassans
  • Thibault Fournier
  • Laetitia Peron-Botta
  • François Dealle Facquez
  • Ghislaine Pellicone
  • Guy Alzieu
  • Corinne Mathon
  • Anthony Fighiera
  • Marie-Françoise Audemard
  • Denis Planade
  • Catherine Merle
  • Bastien Jeantille
  • Brigitte Torres
  • Pascal Isnard
  • Pauline Ardizzone
  • Daniel Pena
  • Florianne Remy
  • Jean-Louis Portal
  • Marie Isnard
  • Matthias Gonzalez
  • Stéphanie Tortosa
  • Didier Labesse
  • Virginie Panzarella
  • Yves Barbier
  • Florence Caillard
  • Gérard Vernettes
  • Annie Thierry
  • Jean Morel
  • Laetitia Achard
  • Jean-Pierre Bertrand

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Flassans-sur-Issole

Tête de listeListe Voix % des voix
Thibault FOURNIER
Thibault FOURNIER (Ballotage) Unir Flassans 		811 47,23%
Guillaume BARBE
Guillaume BARBE (Ballotage) ENSEMBLE POUR FLASSANS 		726 42,28%
Franck SUCILLON
Franck SUCILLON (Ballotage) UN NOUVEL ELAN POUR FLASSANS 		180 10,48%
Participation au scrutin Flassans-sur-Issole
Taux de participation 57,64%
Taux d'abstention 42,36%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,04%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Nombre de votants 1 769

Source : ministère de l’Intérieur

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