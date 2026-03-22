Résultat de l'élection municipale 2026 à Flassans-sur-Issole : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Flassans-sur-Issole [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Flassans-sur-Issole sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Flassans-sur-Issole.
L'actu des élections municipales 2026 à Flassans-sur-Issole
11:46 - Un premier constat à Flassans-sur-Issole avec les résultats du 1er tour
Thibault Fournier (Divers droite) a terminé en tête du premier round de l'élection municipale à Flassans-sur-Issole la semaine dernière, avec 47,23 % des votes. Ensuite, Guillaume Barbe (Divers droite) a pris la position de dauphin avec 42,28 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Franck Sucillon a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. À noter que pour ce premier tour à Flassans-sur-Issole, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 57,64 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Flassans-sur-Issole
Le deuxième tour des élections municipales à Flassans-sur-Issole a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Guillaume Barbe
Liste divers droite
ENSEMBLE POUR FLASSANS
|
|
Thibault Fournier
Liste divers droite
Unir Flassans
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Flassans-sur-Issole
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thibault FOURNIER (Ballotage) Unir Flassans
|811
|47,23%
|Guillaume BARBE (Ballotage) ENSEMBLE POUR FLASSANS
|726
|42,28%
|Franck SUCILLON (Ballotage) UN NOUVEL ELAN POUR FLASSANS
|180
|10,48%
|Participation au scrutin
|Flassans-sur-Issole
|Taux de participation
|57,64%
|Taux d'abstention
|42,36%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,04%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,90%
|Nombre de votants
|1 769
Source : ministère de l’Intérieur
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