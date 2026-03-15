Résultat municipale 2026 à Flaviac (07000) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Flaviac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Flaviac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Flaviac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Valérie HILAIRE
Valérie HILAIRE (13 élus) Unis pour Flaviac 		373 63,54%
  • Valérie HILAIRE
  • Luc CHAMP
  • Virginie MARTIN
  • Jimmy BONHOMME
  • Marielle STABLO
  • Nicolas RIFFARD
  • Charlotte LAGIER ROURE
  • Aurélien FUZIER
  • Angélique CHAMBON
  • Pierre-Marie FELCE
  • Christine BERNARD TONKENS
  • Hugues SAGNES
  • Mélissa RIOU
Françoise BERNARD
Françoise BERNARD (2 élus) FLAVIAC UNI, UN AVENIR CHOISI 		214 36,46%
  • Françoise BERNARD
  • Manuel CORRAL
Participation au scrutin Flaviac
Taux de participation 67,53%
Taux d'abstention 32,47%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,33%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Nombre de votants 601

Source : ministère de l’Intérieur

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