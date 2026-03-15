En direct

19:16 - Flaviac aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux La composition démographique et socio-économique de Flaviac définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi les résultats des municipales. Dans le village, 31% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 8,15% sont des personnes âgées. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (79,47%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 650 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,18%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (7,05%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Flaviac mettent en relief une diversité de qualifications, avec 20,00% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

17:57 - Où en est le Rassemblement national à Flaviac aux municipales 2026 ? Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté au moment de la dernière bataille municipale à Flaviac en 2020, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la localité. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 32,52% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis battait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 52,07% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 21,36% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le RN validait 40,60% des voix dans la commune. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 43,07% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 46,42% pour le RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 53,16% lors du vote définitif, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Hervé Saulignac.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 38,27 % d'abstention Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent que 529 électeurs avaient glissé leur bulletin dans l'urne au premier tour des municipales à Flaviac, correspondant à un taux de participation de 61,73 %, une affluence particulièrement forte alors que l'épidémie de Covid commençait à se propager dans la population. N'oublions pas que les élections municipales sont en effet traditionnellement, avec la présidentielle, celles où les Français se mobilisent le plus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre réuni 77,83 % de votants au premier tour (pour une moyenne de 73,69 % en France). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 61,41 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 73,53 % au premier tour, contre 51,24 % en 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données établissent le profil d'une localité fortement mobilisée aux urnes par rapport au reste de la France. Au soir de ces municipales de 2026, la valeur de la participation pèsera quoi qu'il en soit sur les résultats de Flaviac.

15:59 - Le vote de Flaviac nettement ancré au centre il y a deux ans La préférence des électeurs de Flaviac a évolué lors de la session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre favorable au Rassemblement national. Pour le tour unique des européennes de 2024, les votes s'étaient en effet majoritairement portés sur Jordan Bardella (43,07%). Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Céline Porquet (Rassemblement National) aux avants-postes avec 46,42% au premier tour, devant Hervé Saulignac (Union de la gauche) avec 36,72%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Céline Porquet culminant à 53,16% des suffrages exprimés dans la commune.

14:57 - Pour les municipales 2026, Flaviac est une ville difficile à classer politiquement Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Flaviac accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 32,52%, devant Emmanuel Macron avec 19,15%. Lors de la finale de l'élection à Flaviac, les électeurs accordaient 52,07% pour Marine Le Pen, contre 47,93% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Flaviac plébiscitaient Hervé Saulignac (DVG) avec 38,64% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,40%. Cette physionomie politique de Flaviac dessine donc une commune politiquement très disputée.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Flaviac À Flaviac, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 11,17 % en 2024 (dernière date de relevé), générant une recette de 15 110 € la même année. Une somme loin des 152 430 € perçus en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a transformé la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Flaviac est passé à un peu plus de 30,38 % en 2024 (contre 11,60 % en 2020). Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Flaviac a atteint 478 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 349 € relevés en 2020.

11:59 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Flaviac Les résultats des municipales il y a six ans à Flaviac ont livré un état des lieux précis des forces politiques en présence. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Michel Constant a creusé l'écart en récoltant 56,01% des suffrages. À sa poursuite, Gérard Beal a recueilli 43,98% des bulletins valides. Cette victoire sans appel de Michel Constant a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Flaviac, ce décor pèsera irrémédiablement. Afin de remettre en cause cette domination ce dimanche, le camp adverse devra gagner de nombreux électeurs, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.