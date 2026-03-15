Résultat de l'élection municipale 2026 à Flers : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Flers

Tête de listeListe
Pascal Catherine
Pascal Catherine Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Pascal Catherine
  • Marie-France Marchand
  • Cyrille Lebeurrier
  • Dalila Salhi
  • Jacky Mary
  • Geneviève Pastor
  • Ludovic Duffay
  • Florence Noir
  • Aurélien Mary
  • Mireille Ebah
  • Jean-Paul Ledemé
  • Claudine Cohendet
  • Christophe Chetouani
  • Martine Manoury
  • Daniel Leblanc
  • Virginie Le Bossé
  • Alain Morel
  • Simone Herber
  • David Esteve
  • Thérèse Caillon
  • Kali Foudil
  • Liliane Hurel
  • Amine Amrane
  • Aurélie Jalley-Lebeurrier
  • Denis Duval
  • Martine Chancerel
  • Gino Margueritte
  • Monique Marguerin
  • Michaël Boulaire
  • Christelle Mervillon
  • Gilbert Razafi Andriamihaja
  • Josiane Aytan
  • Guy Laubé
Lori Helloco
Lori Helloco Liste divers gauche
FLERS, LA FORCE DE GRANDIR ENSEMBLE
  • Lori Helloco
  • Gaëlle Pioline
  • Jeremy Prevost
  • Leïla Hardy
  • Laurent Jumeline
  • Cemile Yanar
  • Jean-Marc Remande
  • Sophie Renaudin
  • Subay Sahin
  • Dominique Armand
  • Romain Dorr
  • Yvette Lerichomme
  • Pierre Havas
  • Patricia Leroy
  • Rémy Picavet
  • Isabelle Gilbert
  • Jacques Duperron
  • Inès Chaté
  • Charles-Henri Grigy
  • Annick Robin-Moitry
  • Jean-Pierre Hurel
  • Patricia Le Metayer-Laplanche
  • Frédéric Veillard
  • Mounia Laraki
  • Iliès Benmatallah
  • Isabelle Lemée
  • Joan Leroy
  • Nadine Lebègue
  • Titouan His
  • Nesrin Yanar
  • Bruno Asselot
  • Lucienne Vincent
  • Thomas Dufay
  • Flora Goasdoué
Jean-François Brisset
Jean-François Brisset Liste divers droite
AVEC VOUS, POUR FLERS
  • Jean-François Brisset
  • Armelline Salliot
  • François Leprince
  • Chantal Gaumer
  • Tâm Nguyen
  • Agathe Verger
  • Axel Morel
  • Pauline Duchesne
  • Stéphane Bénis
  • Emmanuelle Bergot
  • Georges Lavigne
  • Valérie Gautrin
  • Frédéric Gauché
  • Andrée Duval
  • Luca Peyrelade
  • Sylvie Dufour
  • Mohammed Diabi
  • Anne-Marie Morin
  • Hugo Pioline
  • Sonia Roinel
  • Romain Langlois
  • Alexandra Porée
  • Jean-Claude Chevigny
  • Sylvie Gontier
  • Amar Diabi
  • Catherine Havas
  • Jean-Paul Lefèvre
  • Véronique Loiselet
  • Stéphane Roussel
  • Viviane Lerch
  • Yohann Guillaume
  • Nicole Ballière
  • Philippe Leperlier

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves Goasdoué
Yves Goasdoué (26 élus) Flers : forte solidaire et novatrice 		2 066 56,40%
  • Yves Goasdoué
  • Gaëlle Pioline
  • Lori Helloco
  • Sophie Renaudin
  • Subay Sahin
  • Angéla Presse
  • Laurent Jumeline
  • Dominique Armand
  • Omar Ayad
  • Leïla Hardy
  • Thierry Aubin
  • Annick Robin-Moitry
  • Jérémy Prevost
  • Yvette Lerichomme
  • Bruno Asselot
  • Marème N'diaye
  • Jacques Duperron
  • Chantal Marchand
  • Jean-Pierre Hurel
  • Nesrin Yanar
  • Noël Djezairi
  • Lucienne Vincent
  • Gérard Samoyeau
  • Isabelle Gilbert
  • Richard Rihouey
  • Inès Chaté
Jean-François Brisset
Jean-François Brisset (6 élus) Fiers de flers ! 		1 386 37,83%
  • Jean-François Brisset
  • Catherine Havas
  • Tâm Nguyen
  • Sylvie Dufour
  • Mathieu Hellouin
  • Emmanuelle Bergot
Pascal Catherine
Pascal Catherine (1 élu) Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		211 5,76%
  • Pascal Catherine
Participation au scrutin Flers
Taux de participation 39,11%
Taux d'abstention 60,89%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 776

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yves Goasdoué
Yves Goasdoué (25 élus) Pour une ville ambitieuse, attractive et rassemblée 		3 073 52,90%
  • Yves Goasdoué
  • Gaëlle Pioline
  • Serge Hamel
  • Irène Cojean
  • Lori Helloco
  • Inès Chaté
  • Jean Chatelais
  • Sonia Lafay-Drematcheff
  • Jean-Pierre Hurel
  • Yvette Lerichomme
  • Noël Djezairi
  • Josette Bonnel
  • Omar Ayad
  • Michèle Polvé
  • Laurent Jumeline
  • Colette Buffard
  • Subay Sahin
  • Christiane Perret
  • Richard Rihouey
  • Annick Robin-Moitry
  • Antonio Correia
  • Dominique Armand
  • Charles-Henri Grigy
  • Liliane Pol
  • Jacques Duperron
Philippe Senaux
Philippe Senaux (8 élus) Flers avenir 2014 		2 736 47,09%
  • Philippe Senaux
  • Catherine Havas
  • Jean-Marc Leverrier
  • Sylvie Dufour
  • Mathieu Hellouin
  • Anne-Marie Morin
  • Istvan Gasz
  • Sabrina Messen
Participation au scrutin Flers
Taux de participation 61,62%
Taux d'abstention 38,38%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,79%
Nombre de votants 6 101

Villes voisines de Flers

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