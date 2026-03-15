Résultat de l'élection municipale 2026 à Flers : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Flers [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Flers sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Flers.
L'actu des élections municipales 2026 à Flers
13:09 - L'écart important qui a marqué les résultats de l'élection municipale de 2020 à Flers
Lors des municipales précédentes à Flers, les résultats ont fourni un aperçu clair des dynamiques politiques locales. Lors du premier rendez-vous électoral, Yves Goasdoué (Divers gauche) a pris les commandes en rassemblant 56,40% des suffrages. À sa poursuite, Jean-François Brisset (Divers droite) a capté 1 386 bulletins valides (37,83%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Pascal Catherine (Extrême gauche), obtenant 211 voix (5,76%). Ce triomphe au premier tour de Yves Goasdoué a rendu tout second tour inutile. Pour cette municipale 2026 à Flers, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. Ce succès éclatant met les forces d'opposition face à un défi gigantesque ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Municipales à Flers : les horaires des 13 bureaux de vote
Ce dimanche 15 mars, les électeurs de Flers sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, cruciales pour déterminer la composition de leur conseil municipal pour les 6 années à venir. Les élections municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un contexte de crise sanitaire. Découvrez ci-dessous la liste des prétendants à Flers. Pour voter, les habitants de la commune sont en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 13 bureaux de vote de Flers. La parution des résultats du premier tour à Flers s'effectuera ici même à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Flers
|Tête de listeListe
|
Pascal Catherine
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Lori Helloco
Liste divers gauche
FLERS, LA FORCE DE GRANDIR ENSEMBLE
|
|
Jean-François Brisset
Liste divers droite
AVEC VOUS, POUR FLERS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yves Goasdoué (26 élus) Flers : forte solidaire et novatrice
|2 066
|56,40%
|
|Jean-François Brisset (6 élus) Fiers de flers !
|1 386
|37,83%
|
|Pascal Catherine (1 élu) Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|211
|5,76%
|
|Participation au scrutin
|Flers
|Taux de participation
|39,11%
|Taux d'abstention
|60,89%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 776
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yves Goasdoué (25 élus) Pour une ville ambitieuse, attractive et rassemblée
|3 073
|52,90%
|
|Philippe Senaux (8 élus) Flers avenir 2014
|2 736
|47,09%
|
|Participation au scrutin
|Flers
|Taux de participation
|61,62%
|Taux d'abstention
|38,38%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,79%
|Nombre de votants
|6 101
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