Résultat de l'élection municipale 2026 à Flers : les infos en direct

Programme de Lori Helloco à Flers (FLERS, LA FORCE DE GRANDIR ENSEMBLE)

Élections municipales 2026

Le 15 mars 2026, les habitants de Flers seront appelés à élire leur nouveau Maire et l'équipe municipale. Le candidat, Lori Helloco, met en avant son expérience en tant que Maire-Adjoint et Premier Adjoint chargé des finances. Il souligne l'importance d'une gestion responsable et d'une écoute constante des besoins des citoyens.

Propositions pour Flers

Le programme de Lori Helloco inclut 30 propositions visant à transformer Flers d'ici 2030. Parmi ces propositions, on trouve la création de nouveaux logements, l'amélioration des infrastructures de transport et le soutien aux commerces de proximité. L'accent est mis sur le développement économique tout en préservant les finances de la ville.

Engagement communautaire

Lori Helloco insiste sur l'importance de l'engagement local et de la présence sur le terrain pour répondre aux attentes des habitants. Il souhaite rassembler une équipe diversifiée, composée de professionnels de différents secteurs, pour relever les défis de la ville. Cet engagement se traduit par une volonté de travailler en étroite collaboration avec les acteurs locaux et les citoyens.

Soutien politique

Yves Goasdoué, Maire sortant de Flers, exprime son soutien à Lori Helloco et souligne sa légitimité et son humanité. Il met en avant la nécessité de passer la main à une équipe de confiance pour continuer à faire progresser la ville. Ce soutien politique est un atout pour la candidature de Lori Helloco lors des élections à venir.