Résultat municipale 2026 à Fleurance (32500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Fleurance a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fleurance, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Fleurance [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Grégory BOBBATO
Grégory BOBBATO (23 élus) FLEURANCE AU COEUR 		1 749 56,33%
  • Grégory BOBBATO
  • Caroline CABARROU-JEAN
  • Michel ARATA
  • Hélène RENARD
  • Julien VIGNEAU
  • Nathalie MARTINET
  • Nicolas BARBUT
  • Sadia ERRAMI
  • Thierry RENARD
  • Gisèle TOUERY-PORTERIE
  • Yves ROUTIER
  • Nathalie LABORDE
  • Victor COLAS
  • Coralie THORE-EYMARD
  • Robert LODA
  • Sandra LOUBET-LESCOULIE
  • Pierre ALBERNY
  • Astrid CORAÇA
  • Julien MOULIÉ
  • Séverine GIRAULT
  • Samuel LOUIS
  • Catherine SIMON
  • Philippe CANDELON
Ronny GUARDIA-MAZZOLENI
Ronny GUARDIA-MAZZOLENI (6 élus) FLEURANCE NOTRE AVENIR 		1 356 43,67%
  • Ronny GUARDIA-MAZZOLENI
  • Monique PRIERE
  • Bernard BASSO
  • Aimée PARAROLS
  • Thierry TORNIL
  • Brigitte LAURENTIE-ROUX
Participation au scrutin Fleurance
Taux de participation 64,90%
Taux d'abstention 35,10%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,52%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,93%
Nombre de votants 3 216

Source : ministère de l’Intérieur

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