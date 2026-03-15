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19:17 - Fleurance : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales A mi-chemin des élections municipales, Fleurance foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 6 130 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 512 entreprises, Fleurance offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 26% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 14,65% sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La population étrangère de 275 personnes (4,49%) apporte une ouverture culturelle appréciable. Au sein de cette mosaïque sociale, 28,15% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 648,03 euros, accable une ville qui vise un avenir prospère. Fleurance incarne la vigueur et l'authenticité d'un pays en évolution.

17:57 - Lors des dernières élections, quel a été le poids du RN à Fleurance ? Le Rassemblement national avait reçu un score anecdotique ou presque lors de l'élection municipale à Fleurance il y a 6 ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 26,64% des votes lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 47,90% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient donné 17,66% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop limité, à Fleurance comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 36,46% aux européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 35,03% pour le parti d'extrême droite. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 38,97% lors du vote final.

16:58 - À Fleurance, la participation s'annonce forte aux municipales Pour cette élection municipale 2026, l'absence ou non de votants dans les bureaux de vote à Fleurance sera primordiale dans l'aboutissement du scrutin. L'absence d'électeurs dans les isoloirs s'élevait à 50,83 % pour le premier tour des municipales de 2020, un niveau conforme à la tendance du pays alors que l'épidémie de coronavirus affectait la population. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention local s'est cependant stabilisé à 25,69 %. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée quant à elle à 47,55 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 33,17 % au premier tour, contre 49,80 % en 2022. Cette photographie de la participation depuis six ans témoigne in fine que le territoire s'affirme comme une zone qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport au reste du pays.

15:59 - Fleurance : le vote des électeurs l'année de la dissolution David Taupiac (Divers gauche) avait enlevé au premier tour des législatives à Fleurance en juin 2024 avec 52,05%. Alice Cendré (Rassemblement National) terminait à la deuxième place avec 35,03%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, David Taupiac culminant à 61,03% des votes sur place. Lors des élections européennes en amont, le résultat à Fleurance s'était cette fois figé autour de la liste menée par Jordan Bardella (36,46%), à la première place devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (17,46%) et Valérie Hayer (12,15%). Cette exploration des résultats de 2024 a donc confirmé que Fleurance restait à l'époque un paysage politique fragmenté, dans la lignée de 2022.

14:57 - À Fleurance, les votants ont fait un choix singulier il y a 4 ans Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Fleurance voyait Marine Le Pen prendre le leadership localement avec 26,64% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 23,54%. Le duel final se soldait finalement par un score de 52,10% pour Emmanuel Macron, contre 47,90% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Fleurance portaient leur choix sur David Taupiac (DVG) avec 34,04% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 69,28%. Cette physionomie politique de Fleurance révèle une commune politiquement très disputée.

12:58 - L'essentiel à retenir de la fiscalité locale à Fleurance À Fleurance, en matière d'impôts locaux, la contribution fiscale moyenne par foyer s'est établie à 1 162 € en 2024 (dernière date de relevé) contre 760 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais 64,84 % en 2024 (contre près de 30,99 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'autour de 70 700 euros de recettes en 2024. Un produit qui est loin des 941 600 euros engrangés 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 13,12 %. Cette taxe est désormais limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Fleurance ? Dans la commune de Fleurance, les équilibres politiques locaux sont encore à ce jour influencés par le verdict du dernier scrutin en 2020. Lors de la première manche électorale à l'époque, Ronny Guardia-Mazzoleni (Divers gauche) a raflé la première place en obtenant 35,36% des suffrages. À sa poursuite, Grégory Bobbato (Divers droite) a obtenu 792 bulletins valides (34,53%). La troisième place est revenue à Jean-Louis Castell (Divers centre), réunissant 30,09% des bulletins. Le petit écart entre les concurrents débouchait sur un deuxième tour sans certitude. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Ronny Guardia-Mazzoleni l'a finalement emporté avec 40,17% des suffrages, face à Grégory Bobbato rassemblant 984 électeurs inscrits (35,26%) et Jean-Louis Castell réunissant 24,55% des votes. L'incertitude est demeurée complète, les deux candidats achevant la course dans un mouchoir de poche. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Le candidat étiqueté Divers gauche a sans doute tiré parti des votes des partisans des listes de gauche, engrangeant 310 voix supplémentaires entre les deux tours. L'opposition se doit absolument de totaliser davantage de bulletins dès le premier tour ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le schéma gagnant.