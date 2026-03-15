En direct

19:19 - Dynamique électorale à Fleurbaix : une analyse socio-démographique Dans la ville de Fleurbaix, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des municipales ? La pyramide des âges peut agir sur les priorités des directives en matière d'éducation et de santé. Dans la commune, 17,70% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 29,34% ont plus de 60 ans. Le taux élevé de cadres, atteignant 26,61%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (5,74%) met en évidence des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (5,75%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (52,09%), témoignent d'une population instruite à Fleurbaix, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.

17:57 - Ce que disent les résultats sur le vote RN à Fleurbaix Le Rassemblement national ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière élection municipale à Fleurbaix il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 16,99% des votes lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 29,45% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 17,13% au représentant du parti lors du premier tour. Au second round, le mouvement nationaliste réunissait 29,43% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 24,93% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 30,64% pour le mouvement nationaliste. Il finira avec 34,77% le dimanche suivant.

16:58 - Fleurbaix : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Pour ces élections municipales, l'envie d'aller voter à Fleurbaix sera fondamentale dans l'aboutissement du scrutin. Les archives de 2020 montrent que 740 électeurs étaient allés voter au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 30,13 %, un score plus bas que les 44,7 % observés au niveau national, en pleine pandémie à l'époque. L'élection suprême en 2022 avait cependant attiré les électeurs, avec 80,84 % de participation dans la ville (contre une abstention à 19,16 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 60,76 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 78,61 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 55,91 % des inscrits. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la ville se positionne donc résolument comme une contrée civiquement engagée.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Fleurbaix Au printemps 2024, les élections législatives à Fleurbaix avaient propulsé aux avants-postes Hadrien Coisne (Majorité présidentielle) avec 39,16% au premier tour, devant Caroline Parmentier (Rassemblement National) avec 30,64%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Hadrien Coisne culminant à 65,23% des suffrages exprimés sur place. À l'occasion du scrutin européen près d'un mois plus tôt, les électeurs de Fleurbaix avaient cette fois placé en tête la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer avec 27,32% des votes. .

14:57 - Séquence électorale en 2022 à Fleurbaix : ce qu'il faut retenir Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Fleurbaix accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 48,04%, surpassant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 16,99%. Le duel final se soldait finalement par un score de 70,55% pour Emmanuel Macron, contre 29,45% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Fleurbaix accordaient leurs suffrages à Marguerite Deprez-Audebert (Ensemble !) avec 48,37% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Marguerite Deprez-Audebert virant de nouveau en tête avec 70,57% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Fleurbaix se positionne comme un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - Aimé DELABRE a-t-il augmenté les impôts locaux à Fleurbaix ? Pour ce qui est des contributions locales à Fleurbaix, par foyer fiscal, le montant moyen payé a représenté 767 euros en 2024 (année du dernier relevé) contre 679 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu moins de 44,12 % en 2024 (contre environ 21,86 % en 2020). Un pourcentage à comparer avec la moyenne à l'échelle nationale, évaluée à près de 40 %, en progression de 1,2 point en quatre ans. Une augmentation bien souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'environ 9 100 euros en 2024. Un total bien loin des quelque 465 800 euros enregistrés en 2020 avec un taux resté à près de 19,12 %. Cette taxe est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu bouleverser l'équilibre financier.

11:59 - Retour sur le résultat des élections de 2020 à Fleurbaix Les résultats des précédentes municipales à Fleurbaix ont fourni un bilan révélateur sur la configuration politique locale. Sans aucune opposition, 'Vivre et s'épanouir à fleurbaix' a naturellement recueilli 100,00% des suffrages lors de ce premier passage aux urnes. L'absence d'adversaire a scellé l'issue du vote dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Pour ces municipales 2026 à Fleurbaix, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Cette fois, l'attention se focalisera sur la capacité d'une alternative à exister face à la majorité en place. Un début de réponse limpide a déjà été fourni avec l'annonce des candidatures (voir ci-dessous).