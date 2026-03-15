Résultat municipale 2026 à Fleurbaix (62840) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Fleurbaix a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fleurbaix, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Fleurbaix [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry BREMENT
Thierry BREMENT (18 élus) FLEURBAIX C'EST VOUS ! ENSEMBLE POUR UN VILLAGE QUI NOUS RASSEMBLE 		931 55,35%
  • Thierry BREMENT
  • Christelle DELANNOY
  • Olivier BAILLION
  • Véronique BAILLEUL
  • François-Xavier COTTIGNY
  • Sophie GASNIER
  • Arnaud PEGASE
  • Cindy LEGRAND
  • Mathieu CRETON
  • Alexandra LEMAIRE
  • Christophe DUFOUR
  • Christelle POILLON
  • Emilien PRUM
  • Coralie DELESALLE
  • Richard LIETAER
  • Virginie HIMPENS
  • Christophe COLLARD
  • Valérie LUCHART
Mathieu LELEU
Mathieu LELEU (5 élus) UNE EQUIPE A VOS COTES POUR L'AVENIR DE FLEURBAIX 		751 44,65%
  • Mathieu LELEU
  • Laurence DOUALE
  • Sylvain ROGER
  • Marion COUSTENOBLE
  • Philippe DONZE
Participation au scrutin Fleurbaix
Taux de participation 69,49%
Taux d'abstention 30,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Nombre de votants 1 724

Source : ministère de l’Intérieur

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