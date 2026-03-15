Résultat municipale 2026 à Fleurieux-sur-l'Arbresle (69210) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Fleurieux-sur-l'Arbresle a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fleurieux-sur-l'Arbresle, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Fleurieux-sur-l'Arbresle [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Aymeric GIRARDON
Aymeric GIRARDON (15 élus) Générations Fleurieux 		742 54,48%
  • Aymeric GIRARDON
  • Isabelle BONNET
  • Jean-Pierre Marcel BLANCHARD
  • Delphine CHARVIEUX
  • Alain BENISTY
  • Caroline MIRANDA
  • Raphaël DELOIN
  • Magali PICARD
  • Léo MOLINIE
  • Evelyne GIRARDON
  • Rémi BROSSIER
  • Sophie VERCHÈRE
  • Jérôme JEANPIERRE
  • Karine LORENZO
  • Vincent PEYRE
Elvine LEON
Elvine LEON (4 élus) NOUVEL ELAN POUR FLEURIEUX 		620 45,52%
  • Elvine LEON
  • Olivier CHAMBE
  • Clothilde CHIRAT
  • Arthur MOREL
Participation au scrutin Fleurieux-sur-l'Arbresle
Taux de participation 70,20%
Taux d'abstention 29,80%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,65%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,50%
Nombre de votants 1 392

Source : ministère de l’Intérieur

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