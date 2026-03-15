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19:19 - Démographie et politique à Fleurieux-sur-l'Arbresle, un lien étroit À Fleurieux-sur-l'Arbresle, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent influencer les municipales. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 32% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 6,20%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (82,87%) met en avant le poids des thématiques concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Le pourcentage élevé de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 30,10%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,44%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (5,55%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (45,98%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Fleurieux-sur-l'Arbresle, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Avant les élections de 2026, la progression du vote RN à Fleurieux-sur-l'Arbresle Le Rassemblement national n'était pas officiellement en lice à la dernière municipale à Fleurieux-sur-l'Arbresle il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 18,50% des voix comptabilisées lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 32,72% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 14,33% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop faible, à Fleurieux-sur-l'Arbresle comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 28,18% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 29,61% pour le parti nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 33,53% lors du vote définitif.

16:58 - Résultats électoraux à Fleurieux-sur-l'Arbresle : le point sur l'abstention L'absence d'électeurs dans les isoloirs se montait à 52,34 % à Fleurieux-sur-l'Arbresle pour le premier tour des élections il y a six ans (un taux aligné sur les 55,3 % nationaux) alors que beaucoup d'électeurs avaient opté pour rester chez eux à cause de la pandémie du Covid-19. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi vu l'abstention s'établir à 15,77 % au premier tour (pour une moyenne en France de 26,31 %). Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 27,87 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 19,63 %, loin des 43,14 % affichés aux législatives de 2022. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres dessinent le portrait d'une zone qui résiste relativement bien à l'abstention par rapport au reste de la France. Pour cette municipale, cette réalité à Fleurieux-sur-l'Arbresle sera en tout cas primordiale dans le dénouement du scrutin.

15:59 - Fleurieux-sur-l'Arbresle : le vote des électeurs l'année de la dissolution Jonathan Gery (Rassemblement National) avait gagné au premier tour des élections des députés à Fleurieux-sur-l'Arbresle au printemps 2024 avec 29,61%. Dominique Despras (Ensemble !) suivait à la deuxième place avec 26,97%. Mais c'est néanmoins Anne Reymbaut (Union de la gauche) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 33,85% des suffrages exprimés. Pour le tour unique des européennes une vingtaine de jours plus tôt, les choix s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (28,18%). La physionomie politique de Fleurieux-sur-l'Arbresle a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune dessinait une terre centriste, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Fleurieux-sur-l'Arbresle : retour sur les résultats marquants de la dernière présidentielle Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Fleurieux-sur-l'Arbresle soutenaient en priorité Dominique Despras (Ensemble !) avec 33,55% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Dominique Despras virant de nouveau en tête avec 54,48% des voix. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Fleurieux-sur-l'Arbresle quelques semaines plus tôt plaçait Emmanuel Macron à l'avant de la course avec 37,25% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 18,50%. Le duel final se soldait finalement par un score de 67,28% pour Emmanuel Macron, contre 32,72% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Fleurieux-sur-l'Arbresle s'affirme comme un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Diogène BATALLA a-t-il baissé les impôts locaux à Fleurieux-sur-l'Arbresle ? Pour ce qui concerne les contributions locales à Fleurieux-sur-l'Arbresle, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est élevée à 682 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 812 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti a pourtant évolué pour se fixer à 31,99 % en 2024 (contre 20,96 % en 2020). Une hausse liée à la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 24 000 € en 2024. Un produit qui est loin des quelque 474 700 euros récoltés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 16,66 %. La taxe ne constitue plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Élections municipales 2020 à Fleurieux-sur-l'Arbresle : des résultats scellés dès le premier tour Les résultats du scrutin municipal précédent à Fleurieux-sur-l'Arbresle se sont avérés riches d'enseignements concernant la configuration politique locale. Au terme du premier tour à l'époque, Diogène Batalla a coiffé ses concurrents au poteau en recueillant 68,82% des bulletins. En deuxième position, Jean-Marie Leygonie a recueilli 275 bulletins valides (31,17%). Cette victoire écrasante a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ces municipales 2026 à Fleurieux-sur-l'Arbresle, cette géographie électorale sert de matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Pour renverser cette mainmise ce dimanche, les forces d'opposition devront déplacer des montagnes, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.