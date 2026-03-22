Résultat de l'élection municipale 2026 à Fleurines : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Fleurines

Le deuxième tour des élections municipales à Fleurines a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Guillaume Marechal
Guillaume Marechal Divers
FLEURINES, C'EST VOUS !
  • Guillaume Marechal
  • Caroline Fleuranceau
  • Jacky Melique
  • Virginie Bouvard
  • Alexandre Mistral
  • Martine Colmiche
  • Christopher Samara
  • Malaurie Melique
  • Florian Jourdain
  • Nathalie Jehan
  • Laurent Degros
  • Louisa Bjedov
  • Jean-Christophe Blanc
  • Alizee Lafaurie
  • Louis-Marie Delatouche
  • Muriel Depale
  • Mehdi Chekhab
  • Sylvie Porcher
  • Maxime Segalas
  • Angelique Torrecillas
  • Michel Juillard
Maya Estardier
Maya Estardier Divers
Avec vous pour Fleurines
  • Maya Estardier
  • Frédéric Festas-Launay
  • Josiane Bourg-Waille
  • Christophe Krol
  • Julie Clatot
  • Dominique Lapie
  • Cécile Herbet
  • Arnaud Laferté
  • Sylvie Audouze
  • Laurent Herpsont
  • Christine Festas-Launay
  • Alexandre Lapalme
  • Amandine Michaux
  • Yoan Hutin
  • Valérie Genty
  • Jean-Claude Agnissey
  • Nathalie Descamps
  • Jonathan Schneider
  • Brigitte Desplechin-Lejeune

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Fleurines

Tête de listeListe Voix % des voix
Maya ESTARDIER
Maya ESTARDIER (Ballotage) Avec vous pour Fleurines 		353 37,88%
Guillaume MARECHAL
Guillaume MARECHAL (Ballotage) FLEURINES, C'EST VOUS ! 		332 35,62%
Alexandre MISTRAL
Alexandre MISTRAL (Ballotage) FLEURINES A VENIR 		247 26,50%
Participation au scrutin Fleurines
Taux de participation 64,81%
Taux d'abstention 35,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,31%
Nombre de votants 954

Source : ministère de l’Intérieur

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