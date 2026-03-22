Résultat de l'élection municipale 2026 à Fleurines : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Fleurines [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Fleurines sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Fleurines.
L'actu des élections municipales 2026 à Fleurines
11:44 - Les premiers résultats des élections 2026 à Fleurines
Lors du premier volet des municipales à Fleurines, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le vote s'est soldé par une participation de 64,81 % localement. C'est Maya Estardier qui est arrivée en tête en rassemblant 37,88 % des votes. Ensuite, Guillaume Marechal est arrivé en deuxième position avec 35,62 %. Le duel s'est avéré serré. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Alexandre Mistral est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Fleurines
Le deuxième tour des élections municipales à Fleurines a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Guillaume Marechal
Divers
FLEURINES, C'EST VOUS !
|
|
Maya Estardier
Divers
Avec vous pour Fleurines
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Fleurines
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Maya ESTARDIER (Ballotage) Avec vous pour Fleurines
|353
|37,88%
|Guillaume MARECHAL (Ballotage) FLEURINES, C'EST VOUS !
|332
|35,62%
|Alexandre MISTRAL (Ballotage) FLEURINES A VENIR
|247
|26,50%
|Participation au scrutin
|Fleurines
|Taux de participation
|64,81%
|Taux d'abstention
|35,19%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,99%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,31%
|Nombre de votants
|954
Source : ministère de l’Intérieur
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