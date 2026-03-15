Résultat de l'élection municipale 2026 à Fleury-les-Aubrais : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Fleury-les-Aubrais [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Fleury-les-Aubrais sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Fleury-les-Aubrais.
L'actu des élections municipales 2026 à Fleury-les-Aubrais
13:10 - La liste Union de la gauche en tête à Fleury-les-Aubrais lors des dernières municipales
Il peut s'avérer instructif de se pencher sur les résultats du dernier scrutin municipal à Fleury-les-Aubrais. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Carole Canette (Union de la gauche) a dominé le scrutin en rassemblant 1 500 suffrages (33,89%). Sur la seconde marche, Marie-Agnès Linguet (Divers centre) a obtenu 1 318 votes (29,77%). Stephane Kuzbyt (Divers gauche) complétait le trio de tête, glanant 771 bulletins (17,41%). Ce premier verdict assez étroit laissait place à de fortes interrogations pour le 2ème tour. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Carole Canette l'a finalement emporté avec 46,51% des bulletins, face à Marie-Agnès Linguet qui a obtenu 34,24% des votants et Stephane Kuzbyt obtenant 833 votants (19,23%). Contre toute attente après un premier tour disputé, le résultat s’est avéré large et incontestable lors du second tour. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Union de la gauche a sans doute profité des votes des listes éliminées, sécurisant 514 voix supplémentaires entre les deux tours. L'opposition se doit impérativement de totaliser davantage de bulletins aujourd'hui dès le premier tour, pendant que la municipalité en place veillera à empêcher toute union de ses adversaires.
09:57 - Restez informé sur les élections municipales à Fleury-les-Aubrais
Les élections municipales 2026 sont l'occasion pour les Français de se prononcer sur les enjeux qui affectent leur territoire. À Fleury-les-Aubrais et comme partout, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. Pour mémoire, Carole Canette (Union de la gauche) a gagné la mairie au second tour en 2020. Que retenir de l’action municipale menée au cours de ce mandat ? Vous pouvez parcourir ci-dessous la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal à Fleury-les-Aubrais. Les 15 bureaux de vote de l'agglomération de Fleury-les-Aubrais sont accessibles jusqu'à 18 heures pour permettre aux citoyens de prendre une décision. Cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir gratuitement les résultats du premier tour des élections à Fleury-les-Aubrais dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Fleury-les-Aubrais
|Tête de listeListe
|
Bastien Fauconnier
Liste de La France insoumise
NOUVEAU FLEURY POPULAIRE
|
|
Guillaume Boutard
Liste d'union à l'extrême-droite
UNIS POUR FLEURY
|
|
Pierre Prodhomme
Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|
|
Maxime Viteur
Liste divers centre
FLEURY PASSIONNEMENT
|
|
Stéphane Kuzbyt
Liste divers centre
FLEURY A COEUR
|
|
Carole Canette
Liste d'union à gauche
FIERS D'ÊTRE FLEURYSSOIS
|
|
Betty Saada
Liste d'extrême-gauche
LISTE OUVRIÈRE D'UNITÉ SOUTENUE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Carole Canette (26 élus) Reveiller fleury
|2 014
|46,51%
|
|Marie-Agnès Linguet (6 élus) Fleuryssez-vous
|1 483
|34,24%
|
|Stephane Kuzbyt (3 élus) Pour que ça change !
|833
|19,23%
|
|Participation au scrutin
|Fleury-les-Aubrais
|Taux de participation
|35,32%
|Taux d'abstention
|64,68%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 456
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Carole Canette Reveiller fleury
|1 500
|33,89%
|Marie-Agnès Linguet Fleuryssez-vous
|1 318
|29,77%
|Stephane Kuzbyt Pour que ça change !
|771
|17,41%
|Gérard Bourderiou Avec vous un nouvel elan pour fleury
|632
|14,27%
|Patrick Lamiable Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|112
|2,53%
|Dominique Labbe Liste ouvrière d'unité pour la reconquête de la démocratie communale
|93
|2,10%
|Participation au scrutin
|Fleury-les-Aubrais
|Taux de participation
|36,35%
|Taux d'abstention
|63,65%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 578
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Agnès Linguet (27 élus) Fleuryssons notre avenir
|3 796
|55,47%
|
|Carole Canette (8 élus) Fleury dynamique et solidaire
|3 047
|44,52%
|
|Participation au scrutin
|Fleury-les-Aubrais
|Taux de participation
|54,39%
|Taux d'abstention
|45,61%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,43%
|Nombre de votants
|7 236
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marie-Agnès Linguet Fleuryssons notre avenir
|2 768
|41,10%
|Carole Canette Fleury dynamique et solidaire
|1 854
|27,53%
|Alain Romero Ensemble, fleury pour tous
|1 051
|15,60%
|Stéphane Kuzbyt Ensemble pour un nouveau fleury, la liste du rassemblement citoyen
|834
|12,38%
|Patrick Lamiable Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs
|227
|3,37%
|Participation au scrutin
|Fleury-les-Aubrais
|Taux de participation
|53,57%
|Taux d'abstention
|46,43%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,53%
|Nombre de votants
|7 128
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