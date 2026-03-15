Résultat de l'élection municipale 2026 à Fleury-les-Aubrais : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Fleury-les-Aubrais

Tête de listeListe
Bastien Fauconnier
Bastien Fauconnier Liste de La France insoumise
NOUVEAU FLEURY POPULAIRE
  • Bastien Fauconnier
  • Syllia Dokossi
  • Charly Michel
  • Léonie Jossec
  • Rachid Chraibi
  • Karin Moltrecht
  • Denis Petitjean
  • Bahija Boutouil
  • Erwan Jézéquel
  • Peggy Martinez
  • Julien Collado
  • Teresa Maria Da Silva Pontes
  • Dikassa Christopher Katambaie
  • Fatimata Traore
  • Frédéric Lasne
  • Hafiza Saoudi
  • Yoann Fourage
  • Edith Michèle Makita
  • Alexandre Menigault
  • Laura Zielinski
  • Hakim Mhadjou
  • Lucie Bour
  • Anthony Smock
  • Assitan Diallo
  • Mohammed Zouhir
  • Emmanuelle Walzl
  • Emile Bour
  • Fatima Bamasaoudi
  • Marc Lenain
  • Elisa Chantier-Moltrecht
  • Eric Bourdier
  • Assia Mabchour
  • Mustapha Minhaj
  • Anne-Laure Boutet
  • Nicolas Fel
  • Aichetou Traore
  • Mohamed Chelda
Guillaume Boutard
Guillaume Boutard Liste d'union à l'extrême-droite
UNIS POUR FLEURY
  • Guillaume Boutard
  • Martine Pellé
  • Pierre Paillassou
  • Vanessa Beuvelet
  • Karl de Oliveira
  • Svetlana Milosevic
  • Patrick Guillon
  • Alice Varnier
  • Adrien Poilane
  • Noémie Bettache
  • Mourad Malal
  • Céline Teker
  • Alexandre Boulant
  • Isabelle Macé
  • Brice Candido
  • Agnès Sauvestre
  • Jérémy Lecomte
  • Véronique Cochet
  • Frédéric Cochet
  • Déborah Trecul
  • François Larue
  • Arlette Solé
  • Philippe Thauvin
  • Angélique Barathier
  • Bernard Marrec
  • Annette Lehoux
  • Guillaume Beaussart
  • Nathalie Feydel
  • Roland Perret
  • Nicole Rousseau
  • Hervé Jaurand
  • Christine Despierre
  • Didier Feydel
  • Françoise Perquin
  • Jean-Lin Lacapelle
Pierre Prodhomme
Pierre Prodhomme Liste d'extrême-gauche
LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
  • Pierre Prodhomme
  • Céline Sottejeau
  • Patrick Costard
  • Angeline Oulare
  • Pascal Bellot
  • Sylviane Piolot
  • Karim Balah
  • Solange Majorel
  • Laurent Quittelier
  • Eunice Pinto
  • Laurent Stobre
  • Edith Mery
  • Nicolas Saint-Jore
  • Adjoa Ezou
  • Jean-Pierre Lahos
  • Hawa Wade
  • Ayoub Alkama
  • Annick Bergeot
  • Paul Bailleul
  • Tatiana Brou
  • Alphonse Bikodia Wansikidi
  • Béatrice Fittipaldi
  • Pierre-Etienne Grouthier
  • Sophie Charbonnier
  • Benoit Renaud
  • Claire Bailleul
  • Fatah Bourahli
  • Sylvie Daniel
  • Stevi Rona
  • Andréa Cornaille
  • Karim Ouardi
  • Linda Jean Baptiste
  • David Florent
  • Elise Dumont
  • Thierry Jaux
Maxime Viteur
Maxime Viteur Liste divers centre
FLEURY PASSIONNEMENT
  • Maxime Viteur
  • Sophie Loiseau
  • Rémi Silly
  • Sandra Diniz
  • Anthony Domingues
  • Dialy Coulibaly
  • Nicolas Le Beuze
  • Anne-Astrid Amiot
  • Bertrand Lupart
  • Geneviève Schehr
  • Martial Evina
  • Stéphanie Alménara
  • Amar Balah
  • Laurence Bulteau
  • Franck Loiseau
  • Murielle Gillardin
  • Joaquim Dias
  • Sophie Coute
  • Antoine Brenon
  • Élise Corbani
  • Lucas Druesnes
  • Claudine Baye
  • Brandon Schwartz
  • Paulette Bofia
  • Joshua Pidoux
  • Céline de Freitas
  • Matisse Granier
  • Beryl Pernot
  • Robert Tazo
  • Nadia Bouguerba
  • Philippe Troupet
  • Lisa Benguigui
  • Alpha Balde
  • Véronique Caque
  • Guy Jaze
  • Chantal Gabellier
  • Christophe Martin
Stéphane Kuzbyt
Stéphane Kuzbyt Liste divers centre
FLEURY A COEUR
  • Stéphane Kuzbyt
  • Christine Bour
  • Frédéric Autissier
  • Camélia Rodriguez
  • Belkacem Mahdi
  • Mélanie Garanchon
  • Patrick Redon
  • Annelyse Noël
  • Alain Lebeau
  • Sarah Adoukonou
  • Patrice Micheau
  • Léonie Fraval
  • Christophe Pallier
  • Angélique Ruffier
  • Eric Blanchet
  • Stéphanie Lim Wan
  • Pierre Dieumegard
  • Emma Philippe
  • Dominique Prieur
  • Alicia Faizeau
  • Daniel Grelet
  • Melika Noret
  • Jean-Michel Glogowski
  • Heidi Meer
  • Laurent Naudin
  • Pascale Saudadier
  • Franck Robisson
  • Sylvie Delarue
  • David Irfan Aytemiz
  • Laurence Subra
  • Jean-Bernard Courant
  • Pascale Feuillatre
  • Michaël Baratin
  • Monique Deschamps
  • Pascal Poisson
  • Christelle Tamowski
  • Gilles Poitelon
Carole Canette
Carole Canette Liste d'union à gauche
FIERS D'ÊTRE FLEURYSSOIS
  • Carole Canette
  • Bruno Lacroix
  • Emilie Ridoux
  • Grégoire Chapuis
  • Evelyne Pivert
  • Nicolas Autissier
  • Marilyne Coulon
  • Mikaël Nizan
  • Guylène Borgne
  • Mohamed Hirech
  • Laura Poncelet
  • Grégory Athénion
  • Christelle Brun Romelard
  • Hervé Dunou
  • Mélanie Monsion
  • Johan Raffestin
  • Sonia Kouache
  • Sébastien Varagne
  • Isabelle Guyard
  • Quentin Le Mené
  • Barbara Nugou
  • Alain Lefaucheux
  • Florence Limousi
  • Edoukou Bosson
  • Ramata Hanne
  • Blaise-Aurélien Kamendje
  • Karine Percheron
  • Philippe Richard
  • Marion Buin
  • Thierry Metais
  • Laëtitia El Bourimi
  • Frédéric Thomasson
  • Nathalie Vité-Caillard
  • Benjamin Delaporte
  • Nadège Chabot
  • Bernard Martin
  • Martine Rouet
Betty Saada
Betty Saada Liste d'extrême-gauche
LISTE OUVRIÈRE D'UNITÉ SOUTENUE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS
  • Betty Saada
  • Eloi Rabier
  • Aïda Ba
  • Lucas Souza Meira
  • Bénédicte Bosson
  • Dominique Labbe
  • Nathalie Nkodia
  • Gaël Katambaie
  • Yvette Souekolo
  • Yann Faucheux
  • Nadine Kadosoe
  • Karl Ribod
  • John Therèse
  • Kevin Esnohpla
  • Florine Rosan
  • Pierre de Freitas
  • Mouna Ouechtati
  • Cyrille Mbaka Atohen
  • Sonia Teixeira
  • Nathan Amrofel
  • Nabila El Farjani
  • Georges Fernandez
  • Nora Bousseta
  • Thomas Cochard
  • Christine Denis
  • Richard Kone Nouhoue Pes
  • Angélique Demulder
  • Pierre Theuriot
  • Amira Lecroulant
  • Wilfrid Poaty Nombaud
  • Aurore Cochard
  • Ahmed Soilihi
  • Galina Varloteaux
  • Hamid Nmiri
  • Corinne Daire
  • Innocent ébodé
  • Isabelle Philippe

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Carole Canette
Carole Canette (26 élus) Reveiller fleury 		2 014 46,51%
  • Carole Canette
  • Bruno Lacroix
  • Christelle Maes
  • Grégoire Chapuis
  • Marilyne Coulon
  • Johann Fourmont
  • Mélanie Monsion
  • Bernard Martin
  • Nasera Brik
  • Hervé Dunou
  • Guylène Borgne
  • Sébastien Varagne
  • Christelle Brun-Romelard
  • Michel Boitier
  • Valérie Pereira
  • Zouhir Meddah
  • Karine Percheron
  • Patrice Aubry
  • Evelyne Pivert
  • Edoukou Bosson
  • Isabelle Guyard
  • Alain Lefaucheux
  • Tetiana Goueslain
  • Benjamin Delaporte
  • Laurence Epin
  • Thierry Metais
Marie-Agnès Linguet
Marie-Agnès Linguet (6 élus) Fleuryssez-vous 		1 483 34,24%
  • Marie-Agnès Linguet
  • Anthony Domingues
  • Chantal Gabellier
  • Jean-Jacques Ratajski
  • Isabelle Muller
  • Remi Silly
Stephane Kuzbyt
Stephane Kuzbyt (3 élus) Pour que ça change ! 		833 19,23%
  • Stephane Kuzbyt
  • Christine Bour
  • Eric Blanchet
Participation au scrutin Fleury-les-Aubrais
Taux de participation 35,32%
Taux d'abstention 64,68%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 456

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Carole Canette
Carole Canette Reveiller fleury 		1 500 33,89%
Marie-Agnès Linguet
Marie-Agnès Linguet Fleuryssez-vous 		1 318 29,77%
Stephane Kuzbyt
Stephane Kuzbyt Pour que ça change ! 		771 17,41%
Gérard Bourderiou
Gérard Bourderiou Avec vous un nouvel elan pour fleury 		632 14,27%
Patrick Lamiable
Patrick Lamiable Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		112 2,53%
Dominique Labbe
Dominique Labbe Liste ouvrière d'unité pour la reconquête de la démocratie communale 		93 2,10%
Participation au scrutin Fleury-les-Aubrais
Taux de participation 36,35%
Taux d'abstention 63,65%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 578

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Agnès Linguet
Marie-Agnès Linguet (27 élus) Fleuryssons notre avenir 		3 796 55,47%
  • Marie-Agnès Linguet
  • Jean-Pierre Barnoux
  • Luna Auday
  • Bernard Meunier
  • Sophie Loiseau
  • Philippe Desormeau
  • Fabienne Leproux-Vauzelle
  • Anthony Domingues
  • Véronique Evina
  • Jean-Philippe Delbonnel
  • Elsa Douzon
  • Pierre Mercier
  • Chantal Gabellier
  • Jean-Jacques Ratajski
  • Jacqueline Besnard
  • Patrick Martinez
  • Dialy Coulibaly
  • Gérard Bourderiou
  • Dominique Boussard
  • Mohamed-Amine Merbouh
  • Laurence Bulteau
  • Jean-Jacques Hiltrude
  • Maryse Martin
  • Christophe Martin
  • Françoise Blanchet
  • Jérémy Griselles
  • Claire Teuma
Carole Canette
Carole Canette (8 élus) Fleury dynamique et solidaire 		3 047 44,52%
  • Carole Canette
  • Alain Romero
  • Mélanie Monsion
  • Johann Fourmont
  • Karine Percheron
  • Bruno Lacroix
  • Brigitte Chancel
  • Michel Breffy
Participation au scrutin Fleury-les-Aubrais
Taux de participation 54,39%
Taux d'abstention 45,61%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,43%
Nombre de votants 7 236

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marie-Agnès Linguet
Marie-Agnès Linguet Fleuryssons notre avenir 		2 768 41,10%
Carole Canette
Carole Canette Fleury dynamique et solidaire 		1 854 27,53%
Alain Romero
Alain Romero Ensemble, fleury pour tous 		1 051 15,60%
Stéphane Kuzbyt
Stéphane Kuzbyt Ensemble pour un nouveau fleury, la liste du rassemblement citoyen 		834 12,38%
Patrick Lamiable
Patrick Lamiable Lutte ouvriere faire entendre le camp des travailleurs 		227 3,37%
Participation au scrutin Fleury-les-Aubrais
Taux de participation 53,57%
Taux d'abstention 46,43%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,53%
Nombre de votants 7 128

Villes voisines de Fleury-les-Aubrais

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