Résultat de l'élection municipale 2026 à Fleury-les-Aubrais : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Fleury-les-Aubrais

Le deuxième tour des élections municipales à Fleury-les-Aubrais a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Bastien Fauconnier
Bastien Fauconnier Liste de La France insoumise
NOUVEAU FLEURY POPULAIRE
  • Bastien Fauconnier
  • Syllia Dokossi
  • Charly Michel
  • Léonie Jossec
  • Rachid Chraibi
  • Karin Moltrecht
  • Denis Petitjean
  • Bahija Boutouil
  • Erwan Jézéquel
  • Peggy Martinez
  • Julien Collado
  • Teresa Maria Da Silva Pontes
  • Dikassa Christopher Katambaie
  • Fatimata Traore
  • Frédéric Lasne
  • Hafiza Saoudi
  • Yoann Fourage
  • Edith Michèle Makita
  • Alexandre Menigault
  • Laura Zielinski
  • Hakim Mhadjou
  • Lucie Bour
  • Anthony Smock
  • Assitan Diallo
  • Mohammed Zouhir
  • Emmanuelle Walzl
  • Emile Bour
  • Fatima Bamasaoudi
  • Marc Lenain
  • Elisa Chantier-Moltrecht
  • Eric Bourdier
  • Assia Mabchour
  • Mustapha Minhaj
  • Anne-Laure Boutet
  • Nicolas Fel
  • Aichetou Traore
  • Mohamed Chelda
Guillaume Boutard
Guillaume Boutard Liste d'union à l'extrême-droite
UNIS POUR FLEURY
  • Guillaume Boutard
  • Martine Pellé
  • Pierre Paillassou
  • Vanessa Beuvelet
  • Karl de Oliveira
  • Svetlana Milosevic
  • Patrick Guillon
  • Alice Varnier
  • Adrien Poilane
  • Noémie Bettache
  • Mourad Malal
  • Céline Teker
  • Alexandre Boulant
  • Isabelle Macé
  • Brice Candido
  • Agnès Sauvestre
  • Jérémy Lecomte
  • Véronique Cochet
  • Frédéric Cochet
  • Déborah Trecul
  • François Larue
  • Arlette Solé
  • Philippe Thauvin
  • Angélique Barathier
  • Bernard Marrec
  • Annette Lehoux
  • Guillaume Beaussart
  • Nathalie Feydel
  • Roland Perret
  • Nicole Rousseau
  • Hervé Jaurand
  • Christine Despierre
  • Didier Feydel
  • Françoise Perquin
  • Jean-Lin Lacapelle
Maxime Viteur
Maxime Viteur Liste divers centre
FLEURY PASSIONNEMENT
  • Maxime Viteur
  • Sophie Loiseau
  • Rémi Silly
  • Sandra Diniz
  • Anthony Domingues
  • Dialy Coulibaly
  • Nicolas Le Beuze
  • Anne-Astrid Amiot
  • Bertrand Lupart
  • Geneviève Schehr
  • Martial Evina
  • Stéphanie Alménara
  • Amar Balah
  • Laurence Bulteau
  • Franck Loiseau
  • Murielle Gillardin
  • Joaquim Dias
  • Sophie Coute
  • Antoine Brenon
  • Élise Corbani
  • Lucas Druesnes
  • Claudine Baye
  • Brandon Schwartz
  • Paulette Bofia
  • Joshua Pidoux
  • Céline de Freitas
  • Matisse Granier
  • Beryl Pernot
  • Robert Tazo
  • Nadia Bouguerba
  • Philippe Troupet
  • Lisa Benguigui
  • Alpha Balde
  • Véronique Caque
  • Guy Jaze
  • Chantal Gabellier
  • Christophe Martin
Stéphane Kuzbyt
Stéphane Kuzbyt Liste divers centre
FLEURY A COEUR
  • Stéphane Kuzbyt
  • Christine Bour
  • Frédéric Autissier
  • Camélia Rodriguez
  • Belkacem Mahdi
  • Mélanie Garanchon
  • Patrick Redon
  • Annelyse Noël
  • Alain Lebeau
  • Sarah Adoukonou
  • Patrice Micheau
  • Léonie Fraval
  • Christophe Pallier
  • Angélique Ruffier
  • Eric Blanchet
  • Stéphanie Lim Wan
  • Pierre Dieumegard
  • Emma Philippe
  • Dominique Prieur
  • Alicia Faizeau
  • Daniel Grelet
  • Melika Noret
  • Jean-Michel Glogowski
  • Heidi Meer
  • Laurent Naudin
  • Pascale Saudadier
  • Franck Robisson
  • Sylvie Delarue
  • David Irfan Aytemiz
  • Laurence Subra
  • Jean-Bernard Courant
  • Pascale Feuillatre
  • Michaël Baratin
  • Monique Deschamps
  • Pascal Poisson
  • Christelle Tamowski
  • Gilles Poitelon
Carole Canette
Carole Canette Liste d'union à gauche
FIERS D'ÊTRE FLEURYSSOIS
  • Carole Canette
  • Bruno Lacroix
  • Emilie Ridoux
  • Grégoire Chapuis
  • Evelyne Pivert
  • Nicolas Autissier
  • Marilyne Coulon
  • Mikaël Nizan
  • Guylène Borgne
  • Mohamed Hirech
  • Laura Poncelet
  • Grégory Athénion
  • Christelle Brun Romelard
  • Hervé Dunou
  • Mélanie Monsion
  • Johan Raffestin
  • Sonia Kouache
  • Sébastien Varagne
  • Isabelle Guyard
  • Quentin Le Mené
  • Barbara Nugou
  • Alain Lefaucheux
  • Florence Limousi
  • Edoukou Bosson
  • Ramata Hanne
  • Blaise-Aurélien Kamendje
  • Karine Percheron
  • Philippe Richard
  • Marion Buin
  • Thierry Metais
  • Laëtitia El Bourimi
  • Frédéric Thomasson
  • Nathalie Vité-Caillard
  • Benjamin Delaporte
  • Nadège Chabot
  • Bernard Martin
  • Martine Rouet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Fleury-les-Aubrais

Tête de listeListe Voix % des voix
Carole CANETTE
Carole CANETTE (Ballotage) FIERS D'ÊTRE FLEURYSSOIS 		2 015 31,91%
Maxime VITEUR
Maxime VITEUR (Ballotage) FLEURY PASSIONNEMENT 		1 269 20,10%
Guillaume BOUTARD
Guillaume BOUTARD (Ballotage) UNIS POUR FLEURY 		1 225 19,40%
Stéphane KUZBYT
Stéphane KUZBYT (Ballotage) FLEURY A COEUR 		934 14,79%
Bastien FAUCONNIER
Bastien FAUCONNIER (Ballotage) NOUVEAU FLEURY POPULAIRE 		709 11,23%
Pierre PRODHOMME
Pierre PRODHOMME LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		114 1,81%
Betty SAADA
Betty SAADA LISTE OUVRIÈRE D'UNITÉ SOUTENUE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS 		49 0,78%
Participation au scrutin Fleury-les-Aubrais
Taux de participation 49,15%
Taux d'abstention 50,85%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Nombre de votants 6 436

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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