Résultat de l'élection municipale 2026 à Fleury-les-Aubrais : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Fleury-les-Aubrais [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Fleury-les-Aubrais sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Fleury-les-Aubrais.
L'actu des élections municipales 2026 à Fleury-les-Aubrais
11:52 - Que disaient les résultats de l'élection à Fleury-les-Aubrais la semaine dernière ?
Dans le cadre du premier tour des municipales à Fleury-les-Aubrais, le scrutin a vu 49,15 % des inscrits se déplacer sur place, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays. Pour ce premier tour, c'est Carole Canette (Union de la gauche) qui a dominé en rassemblant 31,91 % des bulletins valides. Dans son sillage, Maxime Viteur (Divers centre) a obtenu la seconde place avec 20,10 %. L'avance de la gagnante provisoire a été d'entrée de jeu très importante. Carole Canette a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais elle a marqué un léger repli de 1 point depuis. Du côté des autres candidats, avec 19,40 %, Guillaume Boutard a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Derrière, Stéphane Kuzbyt, avec la nuance Divers centre, a rassemblé 14,79 % des suffrages, lui garantissant le cas échéant une place au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Fleury-les-Aubrais
Le deuxième tour des élections municipales à Fleury-les-Aubrais a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Bastien Fauconnier
Liste de La France insoumise
NOUVEAU FLEURY POPULAIRE
|
|
Guillaume Boutard
Liste d'union à l'extrême-droite
UNIS POUR FLEURY
|
|
Maxime Viteur
Liste divers centre
FLEURY PASSIONNEMENT
|
|
Stéphane Kuzbyt
Liste divers centre
FLEURY A COEUR
|
|
Carole Canette
Liste d'union à gauche
FIERS D'ÊTRE FLEURYSSOIS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Fleury-les-Aubrais
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Carole CANETTE (Ballotage) FIERS D'ÊTRE FLEURYSSOIS
|2 015
|31,91%
|Maxime VITEUR (Ballotage) FLEURY PASSIONNEMENT
|1 269
|20,10%
|Guillaume BOUTARD (Ballotage) UNIS POUR FLEURY
|1 225
|19,40%
|Stéphane KUZBYT (Ballotage) FLEURY A COEUR
|934
|14,79%
|Bastien FAUCONNIER (Ballotage) NOUVEAU FLEURY POPULAIRE
|709
|11,23%
|Pierre PRODHOMME LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|114
|1,81%
|Betty SAADA LISTE OUVRIÈRE D'UNITÉ SOUTENUE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS
|49
|0,78%
|Participation au scrutin
|Fleury-les-Aubrais
|Taux de participation
|49,15%
|Taux d'abstention
|50,85%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,96%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,92%
|Nombre de votants
|6 436
Source : ministère de l’Intérieur
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