Résultat municipale 2026 à Fleury-les-Aubrais (45400) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Fleury-les-Aubrais a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fleury-les-Aubrais, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Fleury-les-Aubrais [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Carole CANETTE
Carole CANETTE FIERS D'ÊTRE FLEURYSSOIS 		2 015 31,91%
Maxime VITEUR
Maxime VITEUR FLEURY PASSIONNEMENT 		1 269 20,10%
Guillaume BOUTARD
Guillaume BOUTARD UNIS POUR FLEURY 		1 225 19,40%
Stéphane KUZBYT
Stéphane KUZBYT FLEURY A COEUR 		934 14,79%
Bastien FAUCONNIER
Bastien FAUCONNIER NOUVEAU FLEURY POPULAIRE 		709 11,23%
Pierre PRODHOMME
Pierre PRODHOMME LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS 		114 1,81%
Betty SAADA
Betty SAADA LISTE OUVRIÈRE D'UNITÉ SOUTENUE PAR LE PARTI DES TRAVAILLEURS 		49 0,78%
Participation au scrutin Fleury-les-Aubrais
Taux de participation 49,15%
Taux d'abstention 50,85%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,96%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Nombre de votants 6 436

Source : ministère de l’Intérieur

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