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19:21 - Élections municipales à Fleury-les-Aubrais : un éclairage démographique Dans la ville de Fleury-les-Aubrais, une variété de données démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des élections municipales. Avec 40% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 13,88%, les jeunes et les demandeurs d'emploi représentent des segments clés. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (75,78%) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 8066 votants. Enfin, la présence d'une population immigrée de 17,38% et d'une population étrangère de 14,88% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation à Fleury-les-Aubrais mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,81% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.

17:57 - L'avancée du vote RN RN à Fleury-les-Aubrais avant les municipales 2026 Le parti nationaliste enregistrait un résultat anecdotique ou presque lors du scrutin municipal à Fleury-les-Aubrais il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen recueillait 19,76% des voix lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 35,14% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 18,81% au candidat RN lors du premier tour. Au second round, le parti à la flamme sécurisait 38,79% des voix au niveau local. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 27,53% aux élections européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 29,40% pour le parti à la flamme. Il finira avec 33,35% le dimanche suivant.

16:58 - Fleury-les-Aubrais : 36,35 % de votants aux dernières municipales Dans le cadre de ces municipales de 2026 à Fleury-les-Aubrais, l'affluence aux urnes aura un rôle pivot sur les résultats locaux. Aux municipales de 2020, la participation avait plafonné à 36,35 % à la fin du premier tour (une mobilisation modeste). 4 578 votants étaient allés voter alors que l'épidémie de coronavirus avait maintenu chez eux un grand nombre de votants. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a en revanche été évalué à 71,52 %. Il y a quatre ans, les législatives affichaient quant à elles une participation de 44,89 % (47,51 % au national), avant de bondir à 62,65 % après la convocation de nouvelles élections consécutives à la dissolution. Dans l'intervalle, les élections européennes de 2024 avaient fait venir 47,32 % des électeurs (soit environ 6 078 votants). En regardant l'ensemble, les chiffres semblent former une ville moins participative que la moyenne face aux moyennes nationales.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Fleury-les-Aubrais Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections de 2022. Lors des dernières élections européennes, le résultat à Fleury-les-Aubrais s'était en effet dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (27,53%), talonnée par la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (15,89%) et Valérie Hayer (15,34%). Les scrutins législatifs provoqués par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Anne-Laure Boutet (Union de la gauche) en tête avec 35,48% au premier tour, devant Jean-Lin Lacapelle (Rassemblement National) avec 29,40%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour à l'avantage de Anthony Brosse (Majorité présidentielle), avec 66,65%.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Fleury-les-Aubrais apparaissait comme indécise sur l'échiquier politique Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Fleury-les-Aubrais accordaient leurs suffrages à Florence Chabirand (Nupes) avec 31,86% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Anthony Brosse (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 61,21% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Fleury-les-Aubrais voyait Emmanuel Macron prendre le leadership localement avec 28,15% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon totalisait 27,25%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 64,86% pour Emmanuel Macron, contre 35,14% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Impôts locaux : une pression fiscale stable à Fleury-les-Aubrais En ce qui concerne la fiscalité locale de Fleury-les-Aubrais, la recette fiscale par foyer s'est établie à environ 1 406 euros en 2024 (dernier pointage en date), un chiffre à comparer avec les 1 451 € relevés en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties est pourtant passé à un peu moins de 56,19 % en 2024 (contre environ 37,63 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil car le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'environ 244 600 euros en 2024, loin des quelque 6,50792 millions d'euros (6 507 920 € très exactement) enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 22,27 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une ressource secondaire, justifiant cette diminution significative de rendement pour la commune.

11:59 - La liste Union de la gauche en tête à Fleury-les-Aubrais lors des dernières municipales Il peut s'avérer instructif de se pencher sur les résultats du dernier scrutin municipal à Fleury-les-Aubrais. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Carole Canette (Union de la gauche) a dominé le scrutin en rassemblant 1 500 suffrages (33,89%). Sur la seconde marche, Marie-Agnès Linguet (Divers centre) a obtenu 1 318 votes (29,77%). Stephane Kuzbyt (Divers gauche) complétait le trio de tête, glanant 771 bulletins (17,41%). Ce premier verdict assez étroit laissait place à de fortes interrogations pour le 2ème tour. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant avec 3 listes qualifiées. Carole Canette l'a finalement emporté avec 46,51% des bulletins, face à Marie-Agnès Linguet qui a obtenu 34,24% des votants et Stephane Kuzbyt obtenant 833 votants (19,23%). Contre toute attente après un premier tour disputé, le résultat s’est avéré large et incontestable lors du second tour. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Union de la gauche a sans doute profité des votes des listes éliminées, sécurisant 514 voix supplémentaires entre les deux tours. L'opposition se doit impérativement de totaliser davantage de bulletins aujourd'hui dès le premier tour, pendant que la municipalité en place veillera à empêcher toute union de ses adversaires.