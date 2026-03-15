Résultat municipale 2026 à Fleury (11560) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Fleury a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fleury, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Fleury [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
André-Luc MONTAGNIER
André-Luc MONTAGNIER (22 élus) PRESERVER ET EMBELLIR 		1 832 60,40%
  • André-Luc MONTAGNIER
  • Lola JACQUET
  • Thierry TOURNAT
  • Alexia CASIER
  • Pascal MORO
  • Laure SENMARTIN
  • Norbert SCHMIDT
  • Maïda LALLEMENT
  • Rémy MARTINEZ
  • Laurence COSTESSEQUE
  • Gérard GHIO
  • Maëva AFFRE
  • Antony JAVEGNY
  • Anne-Marie BEAUDOUVI
  • Jean-Luc CHARDON
  • Christine CHARPENTIER
  • Yann MERCIER
  • Séverine MARCORELLE
  • Jérôme CARO
  • Véronique BAHON
  • Philippe-Fabien DESIGAUD
  • Françoise ALIBERT
Bertrand SAINT-LEBES
Bertrand SAINT-LEBES (5 élus) VIVRE ICI VIVRE VRAI 		1 201 39,60%
  • Bertrand SAINT-LEBES
  • Veronique PEREA
  • Romain LA PAGLIA
  • Catherine BIELLE FILHOL
  • Didier CUNIN
Participation au scrutin Fleury
Taux de participation 72,17%
Taux d'abstention 27,83%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Nombre de votants 3 115

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Aude ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans l'Aude. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Fleury