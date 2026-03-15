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19:16 - Fleury : municipales et dynamiques démographiques La composition démographique et le contexte socio-économique de Fleury déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les municipales. Avec 20% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 14,72%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des groupes démographiques essentiels. En outre, le taux de familles propriétaires (71,26%) met en relief l'importance des enjeux liés au logement et à l'urbanisme. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (19,63%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 2837 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre familles monoparentales (11,51%) et le nombre de résidences HLM (4,05% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Un taux de résidences secondaires de 77,17%, comme à Fleury, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

17:57 - Le RN à Fleury : quel score aux élections de 2026 ? Le RN n'avait pas vraiment pesé lors de l'élection municipale à Fleury il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 38,88% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis l'emportait sur Emmanuel Macron sur le plan local avec 61,60% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 34,58% au représentant du parti lors du premier tour. Au second tour, le Rassemblement national validait 56,51% des voix dans la commune. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 49,67% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier tour, un résultat de 54,61% pour le Rassemblement national. Ce dernier clôturera d'ailleurs le scrutin en tête avec 67,83% lors du vote définitif, actant la victoire pour Frédéric Falcon.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention à Fleury ? Dans le cadre de l'élection municipale 2026 à Fleury, la désertion des urnes jouera un rôle clé sur les résultats. Il y a six ans, le tour de chauffe des élections municipales avait été marqué par une abstention de 38,58 %, un score très inférieur aux 55,3 % du pays (la participation se limitant à 61,42 %) alors que l'épidémie de Covid-19 avait maintenu chez eux beaucoup d'électeurs. N'oublions pas que les élections municipales demeurent en effet traditionnellement, avec la présidentielle, celles où les électeurs votent le plus. La course à l'Élysée en 2022 a à ce titre été bornée par une abstention à 23,52 % dans la ville (la participation grimpant à 76,48 %). L'abstention aux législatives, mesurée à 49,47 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 30,05 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 42,72 %. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans indique à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune où l'abstention est contenue en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Les européennes et législatives de 2024 : quels résultats à Fleury ? Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections de 2022. Le rendez-vous électoral des Européennes de 2024 à Fleury avait en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (49,67%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 10,70% des voix. Frédéric Falcon (Rassemblement National) avait par la suite enlevé au premier tour des élections des députés à Fleury près d'un mois plus tard avec 54,61%. Viviane Thivent (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 19,07%. Le second round n'a pas changé grand chose, Frédéric Falcon culminant à 67,83% des voix dans la localité.

14:57 - Les électeurs de Fleury avaient opté pour la droite radicale en 2022 Lors des législatives de 2022, les votants de Fleury accordaient leurs suffrages à Frédéric Falcon (RN) avec 34,58% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,51% des suffrages. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Fleury quelques semaines plus tôt tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 38,88% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 20,25%. Le duel final se soldait finalement par un score de 61,60% pour Marine Le Pen, contre 38,40% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Fleury se positionne comme une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Fleury : la situation fiscale observée en amont du scrutin municipal En matière d'impôts locaux à Fleury, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a représenté 2 817 euros en 2024 (année des dernières données) contre 1 934 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu moins de 62,39 % en 2024 (contre 31,70 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 2 021 290 € en 2024. Une somme bien en-dessous des quelque 2,42813 millions d'euros perçus en 2020, alors même que le taux est resté à environ 16,87 %. La taxe ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Élections de 2020 à Fleury : une triangulaire pour départager les candidats Les résultats des dernières municipales à Fleury ont offert un constat instructif sur la configuration politique locale. Dès le premier tour de scrutin, André-Luc Montagnier (Divers) a raflé la première place en totalisant 39,12% des bulletins. Dans la position de la principale opposante, Martine Cadena (Divers) a rassemblé 579 suffrages en sa faveur (25,28%). Anne-Marie Beaudouvi (Divers droite) a suivi, obtenant 21,31% des voix. Un écart important. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. André-Luc Montagnier l'a finalement emporté avec 58,27% des bulletins, face à Martine Cadena qui a obtenu 693 électeurs (29,32%) et Anne-Marie Beaudouvi réunissant 293 bulletins (12,39%). L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Le candidat étiqueté Divers a sans doute profité des voix des listes du centre éliminées, gagnant 481 voix supplémentaires entre les deux tours.