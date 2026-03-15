Résultat municipale 2026 à Fleury (11560) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Fleury a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fleury, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Fleury [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|André-Luc MONTAGNIER (22 élus) PRESERVER ET EMBELLIR
|1 832
|60,40%
|
|Bertrand SAINT-LEBES (5 élus) VIVRE ICI VIVRE VRAI
|1 201
|39,60%
|
|Participation au scrutin
|Fleury
|Taux de participation
|72,17%
|Taux d'abstention
|27,83%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,32%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,32%
|Nombre de votants
|3 115
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Fleury [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Fleury en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Fleury
19:16 - Fleury : municipales et dynamiques démographiques
La composition démographique et le contexte socio-économique de Fleury déterminent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les municipales. Avec 20% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 14,72%, les jeunes et les personnes sans emploi représentent des groupes démographiques essentiels. En outre, le taux de familles propriétaires (71,26%) met en relief l'importance des enjeux liés au logement et à l'urbanisme. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (19,63%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 2837 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre familles monoparentales (11,51%) et le nombre de résidences HLM (4,05% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Un taux de résidences secondaires de 77,17%, comme à Fleury, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.
17:57 - Le RN à Fleury : quel score aux élections de 2026 ?
Le RN n'avait pas vraiment pesé lors de l'élection municipale à Fleury il y a six ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 38,88% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis l'emportait sur Emmanuel Macron sur le plan local avec 61,60% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 34,58% au représentant du parti lors du premier tour. Au second tour, le Rassemblement national validait 56,51% des voix dans la commune. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 49,67% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi offriront, lors du premier tour, un résultat de 54,61% pour le Rassemblement national. Ce dernier clôturera d'ailleurs le scrutin en tête avec 67,83% lors du vote définitif, actant la victoire pour Frédéric Falcon.
16:58 - À quel niveau se situe l'abstention à Fleury ?
Dans le cadre de l'élection municipale 2026 à Fleury, la désertion des urnes jouera un rôle clé sur les résultats. Il y a six ans, le tour de chauffe des élections municipales avait été marqué par une abstention de 38,58 %, un score très inférieur aux 55,3 % du pays (la participation se limitant à 61,42 %) alors que l'épidémie de Covid-19 avait maintenu chez eux beaucoup d'électeurs. N'oublions pas que les élections municipales demeurent en effet traditionnellement, avec la présidentielle, celles où les électeurs votent le plus. La course à l'Élysée en 2022 a à ce titre été bornée par une abstention à 23,52 % dans la ville (la participation grimpant à 76,48 %). L'abstention aux législatives, mesurée à 49,47 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 30,05 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 42,72 %. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans indique à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune où l'abstention est contenue en comparaison de l'ensemble du pays.
15:59 - Les européennes et législatives de 2024 : quels résultats à Fleury ?
Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections de 2022. Le rendez-vous électoral des Européennes de 2024 à Fleury avait en effet vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (49,67%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 10,70% des voix. Frédéric Falcon (Rassemblement National) avait par la suite enlevé au premier tour des élections des députés à Fleury près d'un mois plus tard avec 54,61%. Viviane Thivent (Union de la gauche) se trouvait à la deuxième place avec 19,07%. Le second round n'a pas changé grand chose, Frédéric Falcon culminant à 67,83% des voix dans la localité.
14:57 - Les électeurs de Fleury avaient opté pour la droite radicale en 2022
Lors des législatives de 2022, les votants de Fleury accordaient leurs suffrages à Frédéric Falcon (RN) avec 34,58% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 56,51% des suffrages. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Fleury quelques semaines plus tôt tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 38,88% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 20,25%. Le duel final se soldait finalement par un score de 61,60% pour Marine Le Pen, contre 38,40% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Fleury se positionne comme une ville au vote identitaire très marqué.
12:58 - Fleury : la situation fiscale observée en amont du scrutin municipal
En matière d'impôts locaux à Fleury, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a représenté 2 817 euros en 2024 (année des dernières données) contre 1 934 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu moins de 62,39 % en 2024 (contre 31,70 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, l'État a transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 2 021 290 € en 2024. Une somme bien en-dessous des quelque 2,42813 millions d'euros perçus en 2020, alors même que le taux est resté à environ 16,87 %. La taxe ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources.
11:59 - Élections de 2020 à Fleury : une triangulaire pour départager les candidats
Les résultats des dernières municipales à Fleury ont offert un constat instructif sur la configuration politique locale. Dès le premier tour de scrutin, André-Luc Montagnier (Divers) a raflé la première place en totalisant 39,12% des bulletins. Dans la position de la principale opposante, Martine Cadena (Divers) a rassemblé 579 suffrages en sa faveur (25,28%). Anne-Marie Beaudouvi (Divers droite) a suivi, obtenant 21,31% des voix. Un écart important. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes alignées. André-Luc Montagnier l'a finalement emporté avec 58,27% des bulletins, face à Martine Cadena qui a obtenu 693 électeurs (29,32%) et Anne-Marie Beaudouvi réunissant 293 bulletins (12,39%). L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Le candidat étiqueté Divers a sans doute profité des voix des listes du centre éliminées, gagnant 481 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Municipales à Fleury : les horaires des 6 bureaux de vote
Le premier tour des élections municipales est organisé ce dimanche à Fleury. Ce scrutin va permettre de renouveler les maires de toutes les communes françaises. En comparaison, les dernières élections municipales ont débuté en mars 2020, au coeur de la pandémie de coronavirus. La liste de ceux qui souhaitent diriger la commune après les élections municipales 2026 à Fleury a été publiée ci-dessous. N'oubliez pas que les horaires d’ouverture des 6 bureaux de vote de Fleury sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. Recevez les résultats du premier tour des élections à Fleury dès qu'ils sont publiés en cliquant sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
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