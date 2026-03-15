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19:19 - Fleury : démographie, élections et perspectives d'avenir Comment la population de Fleury peut-elle impacter le résultat des municipales ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans le village, avec près de 28% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 4,60%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (89,41%) souligne l'importance des enjeux liés au logement et à l'urbanisme. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (92,24%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 823 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (8,73%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en CDD (5,63%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (46,24%), témoignent d'une population instruite à Fleury, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, d'innovation et de coopération internationale.

17:57 - Vers une poussée du RN à Fleury aux municipales ? Le RN n'était pas représenté à la dernière campagne municipale à Fleury il y a six ans, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 19,09% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 31,81% au tour décisif. Les législatives la même année avaient attribué 11,85% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop faible, à Fleury comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 24,88% pour les européennes. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 29,33% pour le parti nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 33,46% lors du vote final.

16:58 - Fleury classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Dans le cadre de l'élection municipale de 2026 à Fleury, le nombre d'électeurs dans les isoloirs aura un rôle déterminant sur les résultats locaux. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, montrent que 660 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 61,17 %, un niveau exceptionnel face aux 44,7 % de la moyenne nationale alors que l'épidémie de coronavirus frappait le pays. Le choix du locataire de l'Elysée avait toutefois largement mobilisé, avec 81,67 % de participation dans la ville (l'abstention chutant à 18,33 %). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles mobilisé 60,31 % des électeurs (soit environ 657 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 75,23 %, bien au-delà des 53,91 % enregistrés en 2022. Si on établit une tendance sur ces cinq élections, la commune s'affiche à l'arrivée comme une contrée relativement attachée au vote.

15:59 - Comment Fleury a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Lors des dernières européennes, le podium à Fleury s'était figé autour de Jordan Bardella (24,88%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (21,60%) et Raphaël Glucksmann (15,02%). Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Fleury avaient ensuite placé en tête Ludovic Mendes (Majorité présidentielle) avec 40,96% au premier tour, devant Marie-Claude Voincon (Rassemblement National) avec 29,33%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Ludovic Mendes culminant à 66,54% des voix sur place. La préférence des électeurs de Fleury a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait une terre centriste, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme un territoire aux votes hétérogènes.

14:57 - Les électeurs de Fleury avaient opté pour la majorité présidentielle il y a 4 ans En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Fleury était marquée par la domination d'Emmanuel Macron avec 42,63% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 19,09%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 68,19% pour Emmanuel Macron, contre 31,81% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Fleury soutenaient en priorité Ludovic Mendes (Ensemble !) avec 29,27% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Ludovic Mendes virant de nouveau en tête avec 60,38% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Fleury une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - Comment a évolué la fiscalité à Fleury depuis 2020 ? À Fleury, où les taxes locales ont baissé depuis la dernière élection, le taux de la taxe d'habitation est passé à 19,78 % en 2024 (dernier pointage en date), rapportant à la ville 9 600 euros environ, contre 299 690 € récoltés en 2020. Cette imposition, supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, se trouve aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre financier. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Fleury s'est établi à 26,26 % en 2024 (contre 12,00 % en 2020). Une hausse finalement automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Fleury a représenté 497 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 616 € relevés en 2020.

11:59 - Retour sur les résultats des élections municipales de 2020 à Fleury Les résultats des municipales il y a six ans à Fleury ont été particulièrement instructifs quant aux équilibres politiques locaux. Lors de la première manche électorale à l'époque, Gilles Vavrille a pris les commandes avec 398 soutiens (60,67%). En deuxième position, Marie Ciurleo a recueilli 258 voix (39,32%). Ce triomphe au premier tour de Gilles Vavrille a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Fleury, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Afin de remettre en cause cette suprématie ce dimanche, la minorité devra réaliser un grand bond dans les suffrages, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.