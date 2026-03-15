Résultat municipale 2026 à Fleury (57420) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Fleury a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fleury, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Fleury [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles VAVRILLE
Gilles VAVRILLE (13 élus) FLEURY, L'ESPRIT VILLAGE 		540 70,68%
  • Gilles VAVRILLE
  • Audrey CHOLEY
  • Jean-Claude BRIAND
  • Laurence SCHANG
  • Jean ALBERT
  • Sylvie VASSEUR
  • Vincent LAURENT
  • Véronique PAVEAU
  • Philippe MARCADIER
  • Sarah MULLER
  • André KREMER
  • Daniele DICOB
  • Nicolas CAUWET
Aimé GENTIT
Aimé GENTIT (2 élus) FLEURY POUR TOUS - ENSEMBLE DANS L'ACTION 		224 29,32%
  • Aimé GENTIT
  • Frédérique BERARD
Participation au scrutin Fleury
Taux de participation 72,95%
Taux d'abstention 27,05%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,52%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Nombre de votants 793

Source : ministère de l’Intérieur

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