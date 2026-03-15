Résultat municipale 2026 à Fleury-Mérogis (91700) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Fleury-Mérogis a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fleury-Mérogis, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Fleury-Mérogis [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yahaya SOUKOUNA
Yahaya SOUKOUNA (25 élus) Fleury en Commun 		1 073 50,71%
  • Yahaya SOUKOUNA
  • Sophie TESTARD
  • José Antonio CORDEIRO
  • Emily PERRINET-ARRAUT
  • Madiouma TANDIA
  • Christelle ANDRE
  • Steve BRUNACCI
  • Ledwina SYLVESTRE
  • Hamid HADBI
  • Erudite SITA
  • Mohamed CHELLALI
  • Alexandra VAZQUEZ
  • Hichame OUBBA
  • Aqssa MUMTAZ
  • Jonathan GUERRA SANTOS
  • Stéphanie BOICHOT
  • Hamidou BATHILY
  • Bahie SOUKOUNA
  • Laroche Fabien ZEGANADIN
  • Sonia DE OLIVEIRA GONÇALVES
  • Youssouf AHAMED
  • Dina GUENGUANE
  • Arnaud CLARENCE
  • Corinne VAUTRIN
  • Freddy PENNE
Olivier CORZANI
Olivier CORZANI (8 élus) Fleury Pleinement Citoyen 		1 043 49,29%
  • Olivier CORZANI
  • Alice FUENTES
  • Roger PERRET
  • Danielle MOISAN
  • Ruddy SITCHARN
  • Espérance NIARI
  • Nourredine MEDOUNI
  • Tiphaine VALDEYRON
Participation au scrutin Fleury-Mérogis
Taux de participation 55,81%
Taux d'abstention 44,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,61%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Nombre de votants 2 177

Source : ministère de l’Intérieur

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