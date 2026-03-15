En direct

19:21 - Élections à Fleury-Mérogis : l'impact des caractéristiques démographiques La démographie et le contexte socio-économique de Fleury-Mérogis déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les élections municipales. Avec 50% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 10,66%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (78,63%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 2171 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population étrangère de 25,12% et d'une population immigrée de 29,26% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'instruction à Fleury-Mérogis mettent en avant une diversité de qualifications, avec 29,63% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Ce que révèlent les données sur le vote RN à Fleury-Mérogis Le Rassemblement national était resté en retrait lors du scrutin municipal à Fleury-Mérogis en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 23,10% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 46,82% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient donné 22,97% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score trop faible, à Fleury-Mérogis comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 32,23% aux européennes deux ans plus tard, juste avant la dissolution. Les législatives enfin donneront, lors du premier tour, un résultat de 30,42% pour le parti à la flamme. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il finira avec 33,72% lors du vote définitif.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Fleury-Mérogis Pour cette élection municipale 2026, la mobilisation des votants à Fleury-Mérogis sera capitale dans l'aboutissement du scrutin. En 2020, la participation avait culminé à 42,39 % lors du premier tour (dans la moyenne nationale). C'étaient 1 570 votants qui s'étaient mobilisés alors que le Covid-19 frappait le pays. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part réuni 69,70 % de votants au premier tour (la moyenne en France étant de 73,69 %). Si la nature de ces scrutins diffère des enjeux strictement locaux, la progression entre les élections législatives de 2022 et celles de 2024 demeure riche en enseignements. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une participation de 35,43 % (la moyenne nationale étant de 47,51 %), avant de bondir à 55,27 % 24 mois plus tard. Dans l'intervalle, les élections européennes de 2024 avaient mobilisé 37,67 % des électeurs. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la commune se positionne comme une zone en retrait des urnes.

15:59 - Quels enseignements pour les dernières élections à Fleury-Mérogis ? Lors des législatives organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de Fleury-Mérogis accordaient leurs suffrages à Antoine Léaument (Union de la gauche) avec 50,79% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Antoine Léaument culminant à 66,28% des voix dans la localité. Les élections européennes avant qu'une dissolution ne passe par là à Fleury-Mérogis avaient cette fois vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (32,23%), devant la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry qui avait obtenu 32,16% des votes. Le contexte politique de Fleury-Mérogis a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait apparaître comme une terre clairement de gauche, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme un territoire difficile à étiqueter.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les citoyens de Fleury-Mérogis ? Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Fleury-Mérogis votaient en priorité pour Jean-Luc Mélenchon (41,59%), devançant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 23,10%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 53,18% pour Emmanuel Macron, contre 46,82% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Fleury-Mérogis accordaient leurs suffrages à Antoine Léaument (Nupes) avec 40,58% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 68,75% des suffrages. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Fleury-Mérogis un terrain profondément marqué par les idées de gauche.

12:58 - Fleury-Mérogis : la situation fiscale constatée à l'approche des municipales Signe d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Fleury-Mérogis, le taux de la taxe d'habitation est passé à 14,76 % en 2024 (année des dernières données), rapportant à la ville 64 920 € la même année, bien en deçà des 1,6327 million d'euros enregistrés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Fleury-Mérogis s'est établi à 38,93 % en 2024 (contre 15,56 % en 2020). Une augmentation plutôt mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Mais un constat d'ensemble s'impose : le montant moyen payé par foyer fiscal à Fleury-Mérogis a atteint 1 480 euros en 2024 (contre 913 € en 2020).

11:59 - Municipales 2020 : rappel du résultat à Fleury-Mérogis La lecture des résultats des municipales il y a six ans à Fleury-Mérogis s'avère particulièrement éclairante. Dès le premier tour à l'époque, Olivier Corzani (Divers) a viré en tête en récoltant 1 172 suffrages (79,72%). Derrière, Nadia Le Guern (Divers) a engrangé 20,27% des voix. Cette victoire écrasante de Olivier Corzani a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Fleury-Mérogis, cette géographie électorale pose les bases. Afin de remettre en cause cette mainmise ce dimanche, les opposants devront réaliser un grand bond dans les suffrages, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.