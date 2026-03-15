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19:17 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Fleury-sur-Andelle Dans la commune de Fleury-sur-Andelle, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des municipales ? Dans la ville, 34% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 9,45% ont 75 ans et plus. La répartition démographique peut agir sur les orientations politiques en matière d'éducation et de santé. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (26,44%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 826 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (20,44%) met en évidence des impératifs de suivi familial, et le pourcentage de salariés en CDD (10,59%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Fleury-sur-Andelle mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 35,92% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Le vote RN bien ancré à Fleury-sur-Andelle Le RN n'était pas formellement représenté pour la dernière élection municipale à Fleury-sur-Andelle en 2020, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la commune. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 38,26% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis battait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 60,61% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 36,75% au candidat RN au tour 1. Au second round, le mouvement nationaliste arrachait 61,70% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 47,39% pour les européennes. Les législatives de 2024 offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 52,85% pour le mouvement nationaliste. C'est lui qui s'imposera avec 59,38% lors du vote final, actant la victoire pour Timothée Houssin.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Fleury-sur-Andelle En ce jour de municipales à Fleury-sur-Andelle, la désertion des urnes sera particulièrement scrutée. Les archives de 2020 indiquent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention frappait 54,06 % des électeurs, un niveau conforme à la tendance du pays alors que le Covid semait le doute sur l'événement. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a ainsi connu un taux d'abstention de 30,64 % localement. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 50,78 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 38,45 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 55,51 % des inscrits. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée frappée par un fort abstentionnisme.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Fleury-sur-Andelle a-t-elle voté ? Le rendez-vous des Européennes 2024 à Fleury-sur-Andelle avait vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (47,39%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait obtenu 12,16% des suffrages. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Fleury-sur-Andelle portaient leur choix sur Timothée Houssin (Rassemblement National) avec 52,85% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Timothée Houssin culminant à 59,38% des votes dans la localité. Cette exploration des résultats de 2024 a donc confirmé que Fleury-sur-Andelle demeurait à l'époque une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale, en cohérence avec les choix de 2022.

14:57 - Qui a gagné les élections il y a 4 ans à Fleury-sur-Andelle ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Fleury-sur-Andelle se positionne comme un sol très favorable aux idées nationalistes. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Fleury-sur-Andelle plaçaient Marine Le Pen en tête avec 38,26% des inscrits, devançant ainsi Emmanuel Macron crédité de 23,04%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 60,61% pour Marine Le Pen, contre 39,39% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Fleury-sur-Andelle plébiscitaient Timothée Houssin (RN) avec 36,75% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 61,70% des suffrages.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Fleury-sur-Andelle Témoignage d'une pression fiscale en baisse depuis 2020 à Fleury-sur-Andelle, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 27,62 % en 2024 (dernières données disponibles), rapportant à la ville 10 890 €. Une somme loin des quelque 367 100 euros engrangés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, transformant l'équilibre des finances locales. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Fleury-sur-Andelle s'est établi à un peu moins de 53,50 % en 2024 (contre 33,26 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage à Fleury-sur-Andelle s'est établi à 697 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 775 € relevés en 2020.

11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Fleury-sur-Andelle Les jeux de pouvoir politiques locaux en 2026 sont à ce jour encore déterminés par le verdict des dernières élections municipales en date à Fleury-sur-Andelle. Dès le premier tour de scrutin, Rémi Vieillard a pris les commandes avec 308 soutiens (52,92%). Dans la position du principal opposant, Jean-Marc Gavelle a engrangé 47,07% des suffrages. Ce triomphe au premier tour a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ces municipales 2026 à Fleury-sur-Andelle, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Afin de contester cette domination ce dimanche, les forces d'opposition devront déplacer des montagnes, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.