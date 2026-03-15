Résultat municipale 2026 à Fleury-sur-Andelle (27380) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Fleury-sur-Andelle a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fleury-sur-Andelle, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Fleury-sur-Andelle [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Françoise COLLEMARE
Françoise COLLEMARE (15 élus) REAGIR POUR L'AVENIR 		403 56,21%
  • Françoise COLLEMARE
  • Alban ROPERT
  • Marie-Pierre DÉHAYS
  • Adrien PERNEL
  • Fleur BELLANGER
  • Frédéric ZIÉLINSKY
  • Stephanie VANESSE
  • Jean-Marc GAVELLE
  • Celine RABEC
  • Alban LAVACHER
  • Carole FARCY
  • Jean-Pierre LEFEBVRE
  • Jennifer ROUCOU
  • David COLAS
  • Magali LECELLIER
Anthony PALMENTIER
Anthony PALMENTIER (4 élus) ENGAGES POUR FLEURY 		314 43,79%
  • Anthony PALMENTIER
  • Elodie MATHEUS
  • Rémi VIEILLARD
  • Marie SALET
Participation au scrutin Fleury-sur-Andelle
Taux de participation 55,26%
Taux d'abstention 44,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,78%
Nombre de votants 756

Source : ministère de l’Intérieur

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