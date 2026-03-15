Résultat municipale 2026 à Flines-lès-Mortagne (59158) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Flines-lès-Mortagne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Flines-lès-Mortagne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Flines-lès-Mortagne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard LEBRUN VANDERMOUTEN
Bernard LEBRUN VANDERMOUTEN (16 élus) LISTE D'UNION COMMUNALE 		477 64,72%
  • Bernard LEBRUN VANDERMOUTEN
  • Muriel DELFOSSE
  • Denis NOLLET
  • Isabelle DELPLACE
  • Daniel DE BRUYCKER
  • Annie KOVACS
  • Jacques BOURGHELLE
  • Leïla GERARD
  • Jacques BOUKLA
  • Jennifer SINAF
  • Hervé VANGANSBEKE
  • Magali JOUGLET
  • Mathieu MERIAUX
  • Mélanie HAIDON
  • Georges RYNDERS
  • Justine CAZIN
Marc MERLIN
Marc MERLIN (3 élus) Unis pour l'avenir de Flines-Lez-Mortagne 		260 35,28%
  • Marc MERLIN
  • Emeline DUVILLERS
  • Franck GREGOIRE
Participation au scrutin Flines-lès-Mortagne
Taux de participation 57,73%
Taux d'abstention 42,27%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Nombre de votants 754

Source : ministère de l’Intérieur

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