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19:19 - Flines-lès-Mortagne : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Dans les rues de Flines-lès-Mortagne, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 1 667 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 79 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (85,02%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, dont 27,24% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 51,92% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1267,72 €, accable une commune qui ambitionne un avenir prospère. À Flines-lès-Mortagne, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'écologie et l'intégration, se mêlent aux défis français.

17:57 - Ce que disent les résultats sur le vote RN à Flines-lès-Mortagne Le parti d'extrême droite était absent pour la dernière campagne municipale à Flines-lès-Mortagne en 2020, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen recueillait 32,09% des voix lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron localement avec 53,60% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 29,36% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le RN arrachait 40,85% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 45,58% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 48,17% pour le RN. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Guillaume Florquin.

16:58 - Quels niveaux de participation à Flines-lès-Mortagne aux dernières élections ? Lors des municipales de 2020, la participation à Flines-lès-Mortagne avait atteint 46,74 % au premier tour, dans la moyenne nationale, représentant 580 votants, en pleine pandémie de Covid-19 à l'époque. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part réuni 68,02 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % en France ). La mobilisation atteignait de son côté 44,92 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 58,19 %, contre seulement 38,67 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville en déficit de participation. Dans le cadre de la municipale de 2026 à Flines-lès-Mortagne, cette réalité aura quoi qu'il en soit un rôle déterminant sur les résultats.

15:59 - Flines-lès-Mortagne classée à l'extrême droite avant les municipales 2026 La préférence des électeurs de Flines-lès-Mortagne a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune reflétait une zone sans vote prédéterminé, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme une localité à dominante nationaliste. Les élections européennes de juin 2024 à Flines-lès-Mortagne avaient en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (45,58%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 12,19% des voix. Guillaume Florquin (Rassemblement National) avait par la suite performé au premier tour des élections législatives à Flines-lès-Mortagne après la dissolution avec 48,17%. Fabien Roussel (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 30,34%. L'élection se réglait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription.

14:57 - Avant les résultats des élections de 2026, Flines-lès-Mortagne reste un territoire difficile à situer politiquement En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Flines-lès-Mortagne était marquée par la pole position de Marine Le Pen avec 32,09% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron engrangeait 23,88%. Le duel final se soldait finalement par un score de 53,60% pour Marine Le Pen, contre 46,40% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale par la suite, les votants de Flines-lès-Mortagne accordaient leurs suffrages à Fabien Roussel (Nupes) avec 34,68% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 59,15% des suffrages. Cette physionomie politique de Flines-lès-Mortagne laisse ainsi apparaître une ville politiquement partagée.

12:58 - Quelle a été l'évolution des impôts locaux à Flines-lès-Mortagne depuis 2020 ? En matière d'impôts locaux à Flines-lès-Mortagne, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté 479 euros en 2024 (données les plus récentes) contre 509 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint pourtant désormais 36,59 % en 2024 (contre environ 17,30 % en 2020). Une hausse souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 4 050 € de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 260 400 euros engrangés en 2020 avec un taux resté à près de 19,10 %. La taxe ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Flines-lès-Mortagne ? Les résultats des dernières municipales à Flines-lès-Mortagne ont offert un éclairage précieux sur l'équilibre des forces locales. À l'issue du premier passage aux urnes, Bernard Lebrun Vandermouten a décroché la tête du classement en obtenant 75,62% des voix. Juste derrière, Marc Merlin a rassemblé 24,37% des suffrages. Cette victoire écrasante de Bernard Lebrun Vandermouten a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Flines-lès-Mortagne, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Faire basculer une telle majorité constituera une épreuve titanesque pour les forces d'opposition ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.