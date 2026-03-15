Résultat de l'élection municipale 2026 à Floirac : les infos en direct

Programme de Jean-Jacques Puyobrau à Floirac (Floirac, une commune pour vous, avec vous!)

Engagement pour Floirac

Le projet pour Floirac repose sur un engagement fort envers les citoyens et la commune. Il s'appuie sur l'expérience de Jean-Jacques Puyobrau et d'une équipe renouvelée, prête à relever les défis à venir. L'objectif est de créer une commune dynamique, solidaire et respectueuse de l'environnement.

Investissements Structurants

Pour la période 2026-2032, des investissements sont prévus pour renforcer les services publics et améliorer la qualité de vie. Ces projets incluent la création de nouveaux équipements et la réhabilitation d'espaces existants. Ils visent à favoriser la mobilité, les lieux de vie et l'intégration de la nature dans le quotidien des habitants.

Engagements Sociaux et Écologiques

Le programme comporte 14 engagements clés, allant de la création d'un nouveau cœur de ville à la réouverture d'un restaurant emblématique. Chaque engagement est conçu pour répondre aux besoins des citoyens tout en préservant l'environnement. L'accent est mis sur la convivialité, l'accessibilité et la durabilité des projets.

Services aux Citoyens

Des actions seront mises en place pour améliorer la tranquillité publique et l'accès aux services. Cela inclut le développement de la conciergerie pour les seniors et l'ouverture d'une épicerie solidaire. De plus, des initiatives pour la transition énergétique et la végétalisation des espaces publics seront poursuivies.