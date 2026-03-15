Résultat de l'élection municipale 2026 à Floirac : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Floirac [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Floirac sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Floirac.
L'actu des élections municipales 2026 à Floirac
13:10 - Le bilan des dernières élections à Floirac
Les résultats des dernières municipales à Floirac ont offert un constat instructif sur l'équilibre des forces locales. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Jean-Jacques Puyobrau (Union de la gauche) a raflé la première place avec 48,61% des bulletins. Juste derrière, Nicolas Calt (Divers droite) a recueilli 1 025 bulletins valides (26,57%). Un delta notable. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Jean-Jacques Puyobrau l'a finalement emporté avec 62,78% des voix, face à Nicolas Calt s'adjugeant 889 électeurs (28,08%) et Alexandre Ledoux obtenant 289 électeurs (9,13%). La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Le candidat étiqueté Union de la gauche a sans doute profité du report de votes des listes de gauche, sécurisant 112 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette municipale 2026 à Floirac, cette dynamique pèsera irrémédiablement sur le résultat. Le camp des vaincus a la lourde responsabilité d'unir plus largement dès le premier tour ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le schéma gagnant.
09:57 - Bureaux de vote à Floirac : les horaires d'ouverture
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 13 bureaux de vote de Floirac sont les suivants : de 8 heures à 19 heures sans interruption. Les municipales 2026 offrent la possibilité aux 12 047 électeurs de Floirac de réagir sur les enjeux qui affectent leur ville. À titre de rappel, c'est Jean-Jacques Puyobrau (Union de la gauche) qui a obtenu la mairie au deuxième tour en 2020. Les électeurs valideront-ils le bilan de ces six dernières années ? Vous pouvez découvrir ci-dessous la liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal à Floirac. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Floirac
|Tête de listeListe
|
Jean-Jacques Puyobrau
Liste d'union à gauche
Floirac, une commune pour vous, avec vous!
|
|
Xavier Moniot-Lundy
Liste Divers
POUR FLOIRAC 2026
|
|
Didier Paris
Liste de La France insoumise
Faire mieux pour Floirac
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Jacques Puyobrau (28 élus) Pour vous, avec vous, pour floirac
|1 987
|62,78%
|
|Nicolas Calt (4 élus) Floirac avant tout !
|889
|28,08%
|
|Alexandre Ledoux (1 élu) Rassemblement pour floirac
|289
|9,13%
|
|Participation au scrutin
|Floirac
|Taux de participation
|27,99%
|Taux d'abstention
|72,01%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 240
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Jacques Puyobrau Pour vous, avec vous, pour floirac
|1 875
|48,61%
|Nicolas Calt Floirac avant tout !
|1 025
|26,57%
|Alexandre Ledoux Rassemblement pour floirac
|386
|10,00%
|Miguel Menendez Pour une alternative de gauche et écologiste à floirac
|321
|8,32%
|Sophie Marvaud Floirac par nature
|250
|6,48%
|Participation au scrutin
|Floirac
|Taux de participation
|34,19%
|Taux d'abstention
|65,81%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 945
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Jacques Puyobrau (24 élus) Floirac comm'une passion
|2 281
|41,76%
|
|Nicolas Calt (6 élus) Faisons mieux ensemble
|1 793
|32,83%
|
|Gérard Belloc (2 élus) Rassemblement bleu marine a floirac
|868
|15,89%
|
|Miguel Menendez (1 élu) Pour une alternative de gauche et ecologiste a floirac
|519
|9,50%
|
|Participation au scrutin
|Floirac
|Taux de participation
|49,80%
|Taux d'abstention
|50,20%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,57%
|Nombre de votants
|5 605
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Jacques Puyobrau Floirac comm'une passion
|2 124
|38,80%
|Nicolas Calt Faisons mieux ensemble
|1 307
|23,87%
|Gérard Belloc Rassemblement bleu marine a floirac
|1 051
|19,19%
|Miguel Menendez Pour une alternative de gauche et ecologiste a floirac
|626
|11,43%
|Kamel Meherzi Osons le changement
|366
|6,68%
|Participation au scrutin
|Floirac
|Taux de participation
|50,20%
|Taux d'abstention
|49,80%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,12%
|Nombre de votants
|5 650
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