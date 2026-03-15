Résultat de l'élection municipale 2026 à Floirac : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Floirac

Tête de listeListe
Jean-Jacques Puyobrau
Jean-Jacques Puyobrau Liste d'union à gauche
Floirac, une commune pour vous, avec vous!
  • Jean-Jacques Puyobrau
  • Nathalie Lacuey
  • Alexandre Bourigault
  • Nadine Grenouilleau
  • Jean-Claude Galan
  • Hélène Barbot
  • Vincent Bunel
  • Justine Adenis
  • Cédric Juif
  • Séverine Castagnet
  • Regis Desclaux
  • Nathalie Bijoux
  • Hervé Droillard
  • Virginie Cotten
  • Didier Iglesias
  • Anne Grenier
  • Eloi Tardy-Planechaud
  • Emmanuelle Saujeon-Roque
  • Olivier Sailhan
  • Claudia Villard-Picard
  • Ahmed Asfor
  • Andrée Collin
  • Romain Porcheron
  • Anne Gomez
  • Yoann Lopez
  • Fanny Saurat
  • William Moreau
  • Odette Ruby
  • Zackaria Dutertre
  • Stéphanie Ferrer-Levesque
  • Patrick Dandy
  • Emilie Do
  • Thibaut Thouvet
  • Marie Spanu
  • Gilles Macheroux
Xavier Moniot-Lundy
Xavier Moniot-Lundy Liste Divers
POUR FLOIRAC 2026
  • Xavier Moniot-Lundy
  • Maryline Puyjalon
  • Sofiane Khalfi
  • Maria-Isabel Rizotti
  • Eric Bert
  • Karen Bonifacj
  • Jérôme Vezin
  • Elida Delbourg
  • René Pellerin
  • Marie-Gabrielle Damblant
  • Hervé Faugeron
  • Coraline Bertrand
  • Olivier Fillon
  • Lydie Rat
  • Christophe Moulucou
  • Tiffany Sinaman
  • Anas Bekkali
  • Marie Laporte
  • Florian Aït-Kaci
  • Coraline de Munico
  • Jonathan Dexidour
  • Valérie Bouquillon
  • Pierre Guénin
  • Mariam Zahri
  • Emmanuel Chevreau
  • Julie Cailleba
  • Abdelkader Ksel
  • Christine Reymond
  • Oriann Daguise-Casta
  • Anne Marazano
  • Arnaud Tajouri
  • Khoudjia Benamra
  • Olivier Savy
Didier Paris
Didier Paris Liste de La France insoumise
Faire mieux pour Floirac
  • Didier Paris
  • Acia Chabbi
  • Miguel Menendez
  • Cecilia Fonseca
  • Tristan Dupret
  • Joelle Ronne
  • Xavier Lagardere
  • Patricia Espinola
  • Nicolas Barriere
  • Monica Gonzales Espinola
  • Laurent Prebende
  • Eliane Fines
  • Yasmin Mecif
  • Alicia Rommel
  • Alain Millepied
  • Gaelle Hardy
  • Souleymane Keita
  • Marie-Claire Couderc
  • Jose Manuel Pereira Rodrigues
  • Marie-Helene Patient
  • Aabdou Dossar
  • Beatrice Dedieu
  • Christophe Larrede
  • Natalina Ferreira Rodrigues
  • Thierry Gilguy
  • Laura Menendez
  • Valère Dominique
  • Isabelle Salinas
  • Philippe Tcheng
  • Carine Lemaire
  • Jean-Claude Dupret
  • Laurine Macel
  • Daniel Beausoleil
  • Lucie Le Goff
  • Pablo Clerjaud--Espinola

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Jacques Puyobrau
Jean-Jacques Puyobrau (28 élus) Pour vous, avec vous, pour floirac 		1 987 62,78%
  • Jean-Jacques Puyobrau
  • Nathalie Lacuey
  • Alexandre Bourigault
  • Andrée Collin
  • Regis Desclaux
  • Martine Chevaucherie
  • Jean-Claude Galan
  • Hélène Barbot
  • Pascal Cavaliere
  • Fatima Sabi
  • Hervé Droillard
  • Nadine Grenouilleau
  • Didier Iglesias
  • Nathalie Bijoux
  • Jean-Michel Meyre
  • Nicole Bonnal
  • Christophe Bagilet
  • Celine Prouhet
  • Vincent Bunel
  • Elsa Alfonsi
  • Olivier Sailhan
  • Josette Durlin
  • Ahmed Asfor
  • Muriel Sola
  • Kamel Meherzi
  • Justine Adenis
  • Cédric Juif
  • Monique Frenel
Nicolas Calt
Nicolas Calt (4 élus) Floirac avant tout ! 		889 28,08%
  • Nicolas Calt
  • Catherine Arnold
  • Jonathan Sinsou
  • Séverine Castagnet
Alexandre Ledoux
Alexandre Ledoux (1 élu) Rassemblement pour floirac 		289 9,13%
  • Alexandre Ledoux
Participation au scrutin Floirac
Taux de participation 27,99%
Taux d'abstention 72,01%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 240

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Jacques Puyobrau
Jean-Jacques Puyobrau Pour vous, avec vous, pour floirac 		1 875 48,61%
Nicolas Calt
Nicolas Calt Floirac avant tout ! 		1 025 26,57%
Alexandre Ledoux
Alexandre Ledoux Rassemblement pour floirac 		386 10,00%
Miguel Menendez
Miguel Menendez Pour une alternative de gauche et écologiste à floirac 		321 8,32%
Sophie Marvaud
Sophie Marvaud Floirac par nature 		250 6,48%
Participation au scrutin Floirac
Taux de participation 34,19%
Taux d'abstention 65,81%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 945

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Jacques Puyobrau
Jean-Jacques Puyobrau (24 élus) Floirac comm'une passion 		2 281 41,76%
  • Jean-Jacques Puyobrau
  • Conchita Lacuey
  • Pascal Cavaliere
  • Nathalie Lacuey
  • Cédric Naffrichoux
  • Martine Chevaucherie
  • Didier Iglesias
  • Liliane Remaut
  • Alexandre Bourigault
  • Marcelle Granjeon
  • Jean-Claude Galan
  • Andrée Collin
  • Vincent Carrera
  • Encarnacion Millorit
  • Christophe Bagilet
  • Nicole Bonnal
  • Vincent Léraut
  • Josette Durlin
  • Ali Raimi
  • Valentine Loukombo-Senga
  • Patrick Dandy
  • Gaëlle Larue
  • Jean-Michel Meyre
  • Jocelyne Laquieze
Nicolas Calt
Nicolas Calt (6 élus) Faisons mieux ensemble 		1 793 32,83%
  • Nicolas Calt
  • Cécilia Vélu
  • Philippe Verbois
  • Marie-Laurence Feurtet
  • Patrick Robert
  • Régine Herment
Gérard Belloc
Gérard Belloc (2 élus) Rassemblement bleu marine a floirac 		868 15,89%
  • Gérard Belloc
  • Cécile Ciria-Roca
Miguel Menendez
Miguel Menendez (1 élu) Pour une alternative de gauche et ecologiste a floirac 		519 9,50%
  • Miguel Menendez
Participation au scrutin Floirac
Taux de participation 49,80%
Taux d'abstention 50,20%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,57%
Nombre de votants 5 605

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Jacques Puyobrau
Jean-Jacques Puyobrau Floirac comm'une passion 		2 124 38,80%
Nicolas Calt
Nicolas Calt Faisons mieux ensemble 		1 307 23,87%
Gérard Belloc
Gérard Belloc Rassemblement bleu marine a floirac 		1 051 19,19%
Miguel Menendez
Miguel Menendez Pour une alternative de gauche et ecologiste a floirac 		626 11,43%
Kamel Meherzi
Kamel Meherzi Osons le changement 		366 6,68%
Participation au scrutin Floirac
Taux de participation 50,20%
Taux d'abstention 49,80%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,12%
Nombre de votants 5 650

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