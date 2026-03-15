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19:21 - Floirac : quand les données démographiques façonnent les urnes Les facteurs démographiques et socio-économiques de Floirac mettent en lumière des tendances nettes susceptibles d'influencer les résultats des municipales. La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités des politiques en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Dans la ville, 19,88% des résidents sont des enfants, et 26,20% de plus de 60 ans. Un salaire moyen mensuel net de 2 294 euros/mois souligne le poids des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 7640 votants. Enfin, la présence d'une population étrangère de 14,43% et d'une population immigrée de 17,53% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'instruction à Floirac mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,08% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

17:57 - Les électeurs de Floirac séduits par le RN ? Le Rassemblement national avait cumulé 10,00% des suffrages lors de l'élection municipale à Floirac en 2020. Il atteignait au 2e tour 9,13% des suffrages. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen amassait 18,39% des suffrages lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 34,68% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 17,47% au candidat RN lors du premier tour. Un score insuffisant, à Floirac comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au deuxième round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 23,66% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier round, un résultat de 25,96% pour le mouvement lepéniste. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 30,13% lors du vote définitif.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Floirac Pour rappel, l'abstention s'élevait à 65,81 % à Floirac lors de la précédente municipale, un score plus élevé que les 55,3 % nationaux alors que le pays était frappé par l'épidémie de coronavirus. Soulignons que les élections municipales restent pourtant de longue date, avec les élections présidentielles, celles où les Français votent le plus. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été définie par une abstention à 29,51 % dans la ville (et donc 70,49 % de participation). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 51,44 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 36,58 %, loin des 56,62 % affichés aux législatives de 2022. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans établit que le territoire s'affirme comme une commune assez abstentionniste en comparaison de l'ensemble du pays. Cette contingence à Floirac sera quoi qu'il en soit une variable majeure pour cette municipale 2026.

15:59 - Les votes de 2024 : quel verdict à Floirac ? À l'occasion du match européen du printemps 2024, les citoyens de Floirac avaient poussé aux avant-postes l'équipe menée par Jordan Bardella avec 23,66% des inscrits. Les élections des députés à Floirac provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, plaçaient ensuite Alain David (Union de la gauche) en tête du peloton avec 51,77% au premier tour, devant Julie Rechagneux (Rassemblement National) avec 25,96%. Le second round n'a pas changé grand chose, Alain David culminant à 69,87% des suffrages exprimés dans la localité. L'orientation des électeurs de Floirac a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait une terre clairement de gauche, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme une zone sans vote prédéterminé.

14:57 - Les électeurs de Floirac avaient clairement privilégié la gauche il y a 4 ans Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Floirac accordaient leurs suffrages à Alain David (Nupes) avec 48,16% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Alain David virant de nouveau en tête avec 66,21% des voix. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Floirac quelques semaines plus tôt plaçait Jean-Luc Mélenchon en tête avec 33,58% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 23,60%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 65,32% pour Emmanuel Macron, contre 34,68% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une ville acquise aux forces de gauche.

12:58 - À l'approche des municipales 2026, les impôts locaux ont-ils été maîtrisés à Floirac ? Alors que les impôts locaux ont grimpé à Floirac entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 23,23 % en 2024 (dernières données en date), générant une recette de 152 980 € la même année, loin des 5 506 860 € perçus en 2020. Son abolition pour la grande majorité des contribuables au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat en fait dorénavant une recette marginale, ce qui justifie cette diminution significative de recettes pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Floirac s'est établi à environ 61,19 % en 2024 (contre 35,75 % en 2020). Mais attention : cette hausse est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Résultat des courses : le produit fiscal par ménage à Floirac s'est établi à environ 1 250 euros en 2024 contre 1 197 euros en début de mandat.

11:59 - Le bilan des dernières élections à Floirac Les résultats des dernières municipales à Floirac ont offert un constat instructif sur l'équilibre des forces locales. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Jean-Jacques Puyobrau (Union de la gauche) a raflé la première place avec 48,61% des bulletins. Juste derrière, Nicolas Calt (Divers droite) a recueilli 1 025 bulletins valides (26,57%). Un delta notable. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Jean-Jacques Puyobrau l'a finalement emporté avec 62,78% des voix, face à Nicolas Calt s'adjugeant 889 électeurs (28,08%) et Alexandre Ledoux obtenant 289 électeurs (9,13%). La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Le candidat étiqueté Union de la gauche a sans doute profité du report de votes des listes de gauche, sécurisant 112 voix supplémentaires entre les deux tours. Pour cette municipale 2026 à Floirac, cette dynamique pèsera irrémédiablement sur le résultat. Le camp des vaincus a la lourde responsabilité d'unir plus largement dès le premier tour ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le schéma gagnant.