Résultat municipale 2026 à Floirac (33270) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Floirac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Floirac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Floirac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Jacques PUYOBRAU
Jean-Jacques PUYOBRAU (26 élus) Floirac, une commune pour vous, avec vous! 		2 972 54,12%
  • Jean-Jacques PUYOBRAU
  • Nathalie LACUEY
  • Alexandre BOURIGAULT
  • Nadine GRENOUILLEAU
  • Jean-Claude GALAN
  • Hélène BARBOT
  • Vincent BUNEL
  • Justine ADENIS
  • Cédric JUIF
  • Séverine CASTAGNET
  • Regis DESCLAUX
  • Nathalie BIJOUX
  • Hervé DROILLARD
  • Virginie COTTEN
  • Didier IGLESIAS
  • Anne GRENIER
  • Eloi TARDY-PLANECHAUD
  • Emmanuelle SAUJEON-ROQUE
  • Olivier SAILHAN
  • Claudia VILLARD-PICARD
  • Ahmed ASFOR
  • Andrée COLLIN
  • Romain PORCHERON
  • Anne GOMEZ
  • Yoann LOPEZ
  • Fanny SAURAT
Xavier MONIOT-LUNDY
Xavier MONIOT-LUNDY (5 élus) POUR FLOIRAC 2026 		1 802 32,81%
  • Xavier MONIOT-LUNDY
  • Maryline PUYJALON
  • Sofiane KHALFI
  • Maria-Isabel RIZOTTI
  • Eric BERT
Didier PARIS
Didier PARIS (2 élus) Faire mieux pour Floirac 		718 13,07%
  • Didier PARIS
  • Acia CHABBI
Participation au scrutin Floirac
Taux de participation 46,10%
Taux d'abstention 53,90%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,47%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,45%
Nombre de votants 5 716

Source : ministère de l’Intérieur

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