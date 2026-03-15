Résultat de l'élection municipale 2026 à Florange : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Florange [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Florange sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Florange.
L'actu des élections municipales 2026 à Florange
13:09 - Une élection sans appel : retour sur les élections municipales à Florange
Quels enseignements tirer de l'issue du dernier scrutin municipal à Florange ? Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Rémy Dick (Divers droite) a dominé les débats en récoltant 64,61% des bulletins. À ses trousses, Michèle Bey (Divers gauche) a capté 580 bulletins valides (19,16%). Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Seyyd-Mohamed Baka (Divers centre), glanant 16,22% des voix. Cette victoire sans appel du candidat Divers droite a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ce scrutin de 2026 à Florange, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. La tâche s'annonce considérable ce dimanche pour les forces d'opposition au vu de cette victoire retentissante, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Florange ?
Les 12 bureaux de vote de la ville de Florange sont ouverts jusqu'à 18 heures pour accueillir les habitants. Ce dimanche 15 mars, les votants de Florange sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, pour déterminer la composition de leur conseil municipal pour les six années à venir. Lors des précédentes élections municipales, le second tour avait été reporté à cause de la crise sanitaire. Plus bas dans la page vous pourrez vérifier la liste des candidats à Florange. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Florange
|Tête de listeListe
|
Philippe Tarillon
Liste divers gauche
Florange Avenir
|
|
Rémy Dick
Liste divers droite
FLORANGE EN MOUVEMENT 2026
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rémy Dick (28 élus) Florange en mouvement 2020
|1 956
|64,61%
|
|Michèle Bey (3 élus) Florange, nouvel horizon
|580
|19,16%
|
|Seyyd-Mohamed Baka (2 élus) Bouge ta ville florange 2020
|491
|16,22%
|
|Participation au scrutin
|Florange
|Taux de participation
|37,09%
|Taux d'abstention
|62,91%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 101
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Decker (26 élus) Florange pour tous
|2 546
|57,62%
|
|Philippe Tarillon (7 élus) Pour florange avec philippe tarillon
|1 872
|42,37%
|
|Participation au scrutin
|Florange
|Taux de participation
|52,24%
|Taux d'abstention
|47,76%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,83%
|Nombre de votants
|4 642
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