Résultat de l'élection municipale 2026 à Florange : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Florange

Tête de listeListe
Philippe Tarillon
Philippe Tarillon Liste divers gauche
Florange Avenir
  • Philippe Tarillon
  • Stephanie Magra
  • Lucas Woeltz
  • Fatiha Mellah
  • Daniel Spediacci
  • Alexane Claude
  • Pascal Rivaud
  • Anne-Marie Hym
  • Erwan Francois
  • Inga Polet
  • Orlandino Pereira
  • Alyson Romanko
  • Michel Beauquel
  • Marylene Hofer
  • Nicolas Stepanik
  • Elisabeth Kleckner
  • Pascal Kieffer
  • Mathilde Hoffmann
  • Thierry Maury
  • Sarina Nivoix
  • Michel Remigy
  • Nadine Menzin
  • Jean-Louis Pierre
  • Catherine Chini
  • Herve Francois
  • Josette Polacci
  • Marc Sellen
  • Sybille Veynand
  • Santo Miano
  • Christine Heidmann
  • Antoine Terrak
  • Marie-Ange Goulon
  • Christian Piel
  • Dominique Megel
  • Alain Vernier
Rémy Dick
Rémy Dick Liste divers droite
FLORANGE EN MOUVEMENT 2026
  • Rémy Dick
  • Camelia Bechiri-Bitat
  • Marc Antoine
  • Caroline Deratte
  • Alexandre Holsenburger
  • Audrey Bergantz
  • Patrick Nicolas
  • Tiffany Di Prizio
  • Jonathan Cardillo
  • Christelle Radocchia
  • Denis Di Giovanni
  • Claire Ghezzi
  • David Berton
  • Virginie Slesiak
  • Thierry Rio
  • Stéphanie Salerno
  • Hervé Frauli
  • Sandra Frata Bonafede
  • Ewan Souidi
  • Corinne Lombardi
  • Didier Laurette
  • Stéphanie Rouyer
  • Théo Muller
  • Camélia Maamri
  • Marcel Damasio
  • Eliane Meloni
  • Salim Boukra
  • Josiane Clavelin
  • Roland Ferrier
  • Caroline Lechner
  • Francis Bayer
  • Véronique Filippini
  • Daniel Kaspar
  • Sandra Viola
  • Stéphane Michel

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Rémy Dick
Rémy Dick (28 élus) Florange en mouvement 2020 		1 956 64,61%
  • Rémy Dick
  • Sonia Pinternagel
  • Florian Forster
  • Patricia Wanecq
  • Alexandre Holsenburger
  • Caroline Deratte
  • Marc Antoine
  • Audrey Bergantz
  • Roland Ferrier
  • Audrey Watrin
  • Mourad Galfout
  • Barbara Guenzi
  • Hervé Frauli
  • Sophie Touati
  • Philippe Berge
  • Florence Ghezzi
  • Thierry Rio
  • Emeline Aubertin
  • Patrick Nicolas
  • Camelia Bechiri-Bitat
  • Alain Rapp
  • Virginie Slesiak
  • David Berton
  • Christel Fuhro
  • Stéphane Michel
  • Tiffany Di Prizio
  • Amar Chelbi
  • Sandra Scaforto
Michèle Bey
Michèle Bey (3 élus) Florange, nouvel horizon 		580 19,16%
  • Michèle Bey
  • Philippe Tarillon
  • Anne-Marie Hym
Seyyd-Mohamed Baka
Seyyd-Mohamed Baka (2 élus) Bouge ta ville florange 2020 		491 16,22%
  • Seyyd-Mohamed Baka
  • Corinne Lombardi
Participation au scrutin Florange
Taux de participation 37,09%
Taux d'abstention 62,91%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 101

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Decker
Michel Decker (26 élus) Florange pour tous 		2 546 57,62%
  • Michel Decker
  • Caroline Deratte
  • Alain Heyer
  • Jacqueline Kruchten
  • Alexandre Holsenburger
  • Corinne Lombardi
  • David Berton
  • Danielle Scheltienne
  • Elhadi Rezaiki
  • Patricia Wanecq
  • Daniel Della-Libera
  • Katia Dupont
  • Roland Ferrier
  • Audrey Watrin
  • Guy Cavalli
  • Barbara Guenzi
  • Philippe Berge
  • Micheline Chini
  • Marc Antoine
  • Isabelle Marchal
  • Rémy Dick
  • Mireille Teston
  • François Carnevale
  • Claudine Kusior
  • Didier Oberbillig
  • Stéphanie Vari
Philippe Tarillon
Philippe Tarillon (7 élus) Pour florange avec philippe tarillon 		1 872 42,37%
  • Philippe Tarillon
  • Céline Conti-Reinert
  • Gérard Flamme
  • Michèle Bey
  • Jean-Paul Kwiatkowski
  • Maria Aque
  • Alain Lognon
Participation au scrutin Florange
Taux de participation 52,24%
Taux d'abstention 47,76%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,83%
Nombre de votants 4 642

Villes voisines de Florange

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