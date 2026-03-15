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19:21 - L'avenir de la France se dessine aussi à Florange En marge des élections municipales, Florange apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 11 891 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 505 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 6 988 foyers fiscaux. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (78,12%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. La population étrangère de 1 017 personnes favorise une ouverture culturelle précieuse. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 39,40% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1244,45 € pourrait devenir un défi financier pour la commune. Finalement, à Florange, les enjeux locaux rejoignent ceux de la France.

17:57 - Les données récentes du vote RN à Florange Le mouvement nationaliste restait loin du groupe de tête lors des élections locales à Florange il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 31,46% des votes lors du premier passage aux urnes, puis faisait jeu égal avec Emmanuel Macron dans la ville avec 50,60% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient donné 37,46% au candidat RN lors du premier tour. Au second round, le Rassemblement national sécurisait 53,20% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 42,89% aux européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 44,98% pour le Rassemblement national. C'est lui qui s'imposera avec 53,94% lors du vote final, offrant un siège à l'Assemblée à Laurent Jacobelli.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 62,91 % d'abstention Il y a six ans à Florange, le premier round de l'élection municipale avait vu 37,09 % des électeurs se rendre aux bureaux de votes dans la commune, en deçà de la moyenne nationale. 3 101 votants s'étaient alors mobilisés, en pleine crise sanitaire à l'époque. Le choix du locataire de l'Elysée avait toutefois fortement mobilisé, avec 67,36 % de participation dans la ville (contre une abstention à 32,64 %). La mobilisation atteignait quant à elle 42,07 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 56,15 %, contre seulement 33,93 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée en déficit de participation. Le nombre de bulletins dans les urnes de Florange sera en définitive une clé pour ces municipales.

15:59 - Le vote de Florange nettement ancré au centre il y a deux ans Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Florange, les choix s'étaient majoritairement dirigés sur Jordan Bardella (42,89%). Les législatives à Florange une vingtaine de jours plus tard, plaçaient ensuite Laurent Jacobelli (Rassemblement National) aux avants-postes avec 44,98% au premier tour, devant Céline Leger (Union de la gauche) avec 32,32%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Laurent Jacobelli culminant à 53,94% des votes localement. .

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la localité de Florange s'était massivement orientée à l'extrême droite La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un bastion pour le courant national-populiste. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Florange voyait en effet Marine Le Pen prendre le leadership localement avec 31,46% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 28,58%. Lors de la finale de l'élection à Florange, les électeurs accordaient 50,60% pour Marine Le Pen, contre 49,40% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Florange plébiscitaient Laurent Jacobelli (RN) avec 37,46% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 53,20%.

12:58 - Fiscalité à Florange : un thème central pour les municipales 2026 ? À Florange, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 18,45 % en 2024 (derniers chiffres en date), pour un produit communal totalisant près de 160 900 euros environ la même année, loin des quelque 2,09737 millions d'euros perçus en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse désormais que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cette chute des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Florange a évolué pour se fixer à 30,72 % en 2024 (contre 16,46 % en 2020). Pour rappel, la moyenne nationale se situe à environ 40 %, en hausse de 1,2 point en quatre ans. Une hausse finalement automatique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces variables mouvantes, le montant moyen payé par foyer fiscal à Florange a atteint environ 858 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 787 € relevés en 2020.

11:59 - Une élection sans appel : retour sur les élections municipales à Florange Quels enseignements tirer de l'issue du dernier scrutin municipal à Florange ? Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Rémy Dick (Divers droite) a dominé les débats en récoltant 64,61% des bulletins. À ses trousses, Michèle Bey (Divers gauche) a capté 580 bulletins valides (19,16%). Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Seyyd-Mohamed Baka (Divers centre), glanant 16,22% des voix. Cette victoire sans appel du candidat Divers droite a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont pas eu à se déplacer une seconde fois. Pour ce scrutin de 2026 à Florange, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. La tâche s'annonce considérable ce dimanche pour les forces d'opposition au vu de cette victoire retentissante, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.