Résultat municipale 2026 à Florange (57190) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Florange a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Florange, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Florange [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Rémy DICK
Rémy DICK (27 élus) FLORANGE EN MOUVEMENT 2026 		2 295 62,43%
  • Rémy DICK
  • Camelia BECHIRI-BITAT
  • Marc ANTOINE
  • Caroline DERATTE
  • Alexandre HOLSENBURGER
  • Audrey BERGANTZ
  • Patrick NICOLAS
  • Tiffany DI PRIZIO
  • Jonathan CARDILLO
  • Christelle RADOCCHIA
  • Denis DI GIOVANNI
  • Claire GHEZZI
  • David BERTON
  • Virginie SLESIAK
  • Thierry RIO
  • Stéphanie SALERNO
  • Hervé FRAULI
  • Sandra FRATA BONAFEDE
  • Ewan SOUIDI
  • Corinne LOMBARDI
  • Didier LAURETTE
  • Stéphanie ROUYER
  • Théo MULLER
  • Camélia MAAMRI
  • Marcel DAMASIO
  • Eliane MELONI
  • Salim BOUKRA
Philippe TARILLON
Philippe TARILLON (6 élus) Florange Avenir 		1 381 37,57%
  • Philippe TARILLON
  • Stephanie MAGRA
  • Lucas WOELTZ
  • Fatiha MELLAH
  • Daniel SPEDIACCI
  • Alexane CLAUDE
Participation au scrutin Florange
Taux de participation 44,93%
Taux d'abstention 55,07%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Nombre de votants 3 832

Source : ministère de l’Intérieur

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