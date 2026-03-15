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19:17 - Élections municipales à Florensac : impact de la démographie et de l'économie locale Quelle influence la population de Florensac exerce-t-elle sur le résultat des élections municipales ? Avec un pourcentage de chômeurs de 12,99% et une densité de population de 144 hab/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (26,03%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 2706 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (20,24%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (10,28%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Florensac mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 21,16% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.

17:57 - Lors des derniers scrutins, quel fut le poids du RN à Florensac ? Le mouvement lepéniste était exclu du groupe de tête lors des élections locales à Florensac en 2020. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 35,77% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 60,11% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient attribué 36,04% au représentant du parti au tour 1. Au deuxième round, le parti d'extrême droite obtenait 61,22% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 48,29% aux élections européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 55,98% pour le parti d'extrême droite. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Aurélien Lopez-Liguori.

16:58 - Les électeurs de Florensac vont-ils se mobiliser aux municipales ? Pour ces municipales, la mobilisation des votants à Florensac sera capitale dans le dénouement du scrutin. La mobilisation atteignait 38,85 % pour le premier tour des municipales de 2020, un chiffre assez faible alors que débutait la crise du Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont pour sa part 3 013 habitants qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 77,59 % de participation. Il y a quatre ans, les législatives livraient quant à elles une participation de 50,33 % (47,51 % au national), avant de bondir à 67,30 % en 2024. Dans l'intervalle, les élections européennes de 2024 avaient mobilisé 51,67 % des électeurs. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans établit à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une localité assez peu mobilisée par rapport au reste du pays.

15:59 - Les leçons de l'année de la dissolution à Florensac Lors des législatives du printemps 2024, les votants de Florensac portaient leur choix sur Aurélien Lopez-Liguori (Rassemblement National) avec 55,98% au premier tour. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs convoqué dans la circonscription. À l'occasion du scrutin européen quelques semaines plus tôt, les électeurs de Florensac avaient cette fois poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 48,29% des inscrits. Une parfaite confirmation des résultats des élections deux années plus tôt en quelque sorte.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Florensac reste un territoire orienté vers le Rassemblement national En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Florensac plaçait Marine Le Pen devant avec 35,77% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 19,00%. Le duel final se soldait finalement par un score de 60,11% pour Marine Le Pen, contre 39,89% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Florensac soutenaient en priorité Aurélien Lopez Liguori (RN) avec 36,04% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 61,22% des suffrages. Cette physionomie politique de Florensac révèle ainsi un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Fiscalité en hausse à Florensac : un effet sur les élections municipales Tandis que les impôts locaux ont augmenté à Florensac entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 13,68 % en 2024 (chiffres les plus récents), générant une recette de 105 000 euros la même année, contre 699 040 € engrangés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse désormais que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Florensac atteint désormais environ 35,72 % en 2024 (contre 14,27 % en 2020). Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Florensac a atteint environ 678 euros en 2024 contre 494 euros en début de mandat.

11:59 - Pas de suspense pour le résultat de la dernière municipale à Florensac Il peut s'avérer intéressant de se pencher sur les scores de la dernière élection municipale à Florensac. Seule en lice, la liste menée par Vincent Gaudy a sans surprise obtenu 1 318 suffrages (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection à candidature unique ne laissait aucun doute sur l'issue. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Florensac, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Après ce scrutin sans véritable concurrence, l'apparition ou non d'une opposition représentera un des enjeux. Avec la publication des candidatures, un élément de réponse limpide a d'ores et déjà été apporté.