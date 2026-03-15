Résultat municipale 2026 à Florensac (34510) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Florensac a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Florensac, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Florensac [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Vincent GAUDY
Vincent GAUDY (22 élus) FLORENSAC AU COEUR 		1 442 53,05%
  • Vincent GAUDY
  • Claude ARNAL
  • Pierre MARHUENDA
  • Murielle LE GOFF
  • Jean Luc PUEYO
  • Florence GIRAUD
  • Jean François FABRE
  • Fabienne BENSIALI
  • Jean Philippe NICOULEAU
  • Audrey DELDON
  • Pierre SANCHEZ
  • Erika VIDAL
  • Richard SEGHIER
  • Emma BERTUEL
  • Sébastien MUMLER
  • Catherine ASSALIT
  • Jean ROQUES
  • Alison MESURON
  • Nadir SAHARI
  • Florence DUMONT
  • Stéphane RENON
  • Vanessa ANCELIN
Hugues CAUMETTE
Hugues CAUMETTE (7 élus) UNITE ET RENOUVEAU POUR FLORENSAC 		1 276 46,95%
  • Hugues CAUMETTE
  • Virginie CABROL
  • Robert BARBAZO
  • Isabelle DE MIRAS
  • Gilles MAFFRE
  • Maryline MUSSA-PERETTO
  • Patrick BARRIOT
Participation au scrutin Florensac
Taux de participation 66,94%
Taux d'abstention 33,06%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,08%
Nombre de votants 2 770

Source : ministère de l’Intérieur

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