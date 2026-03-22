Résultat municipale 2026 à Foix (09000) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Foix a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Foix, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Foix [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme MATÉOS
Jérôme MATÉOS (21 élus) L'AUTRE CHOIX POUR FOIX 		1 726 42,82%
  • Jérôme MATÉOS
  • Véronique LAVAYSSIERE
  • Philippe SEGUELAS
  • Rosita VAELLO
  • Matthieu LATRILLE
  • Laure CASSAGNE
  • Farid TOUIL
  • Carole GHIRARDI
  • Philippe DEDIEU
  • Elisabeth GOYEAU-TIGNOL
  • Mathieu GASTON BIGATA
  • Danielle MARTIN
  • Bastien SANS
  • Claudine STURBEAUX-FRANDON
  • Geoffrey LOPES
  • Annick LE BLANC
  • Théo MARC
  • Caroline ROQUE
  • Bernard TAVELLA
  • Maryse BRANDEL
  • Jean-Guy QUIDU
Marine BORDES
Marine BORDES (6 élus) FC2032 		1 717 42,59%
  • Marine BORDES
  • Fabien GUICHOU
  • Pascale CANAL
  • Romain ECOFFARD
  • Elisabeth CLAIN
  • Thierry PORTET
Alexandre BESSON
Alexandre BESSON (2 élus) FOIX EN COMMUN.E 		588 14,59%
  • Alexandre BESSON
  • Agnès LECLERC
Participation au scrutin Foix
Taux de participation 59,90%
Taux d'abstention 40,10%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,78%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,02%
Nombre de votants 4 105

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes de l'Ariège ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans l'Ariège. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Foix - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Marine BORDES
Marine BORDES (Ballotage) FC2032 		1 529 40,92%
Jérôme MATÉOS
Jérôme MATÉOS (Ballotage) L'AUTRE CHOIX POUR FOIX 		1 427 38,19%
Alexandre BESSON
Alexandre BESSON (Ballotage) FOIX EN COMMUN.E 		781 20,90%
Participation au scrutin Foix
Taux de participation 56,71%
Taux d'abstention 43,29%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,70%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,14%
Nombre de votants 3 886

Villes voisines de Foix

En savoir plus sur Foix