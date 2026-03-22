Résultat municipale 2026 à Foix (09000) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
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- Election municipale 2026 à Foix [EN DIRECT]
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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Foix a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Foix, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Foix [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jérôme MATÉOS (21 élus) L'AUTRE CHOIX POUR FOIX
|1 726
|42,82%
|
|Marine BORDES (6 élus) FC2032
|1 717
|42,59%
|
|Alexandre BESSON (2 élus) FOIX EN COMMUN.E
|588
|14,59%
|
|Participation au scrutin
|Foix
|Taux de participation
|59,90%
|Taux d'abstention
|40,10%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,78%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,02%
|Nombre de votants
|4 105
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Foix - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Marine BORDES (Ballotage) FC2032
|1 529
|40,92%
|Jérôme MATÉOS (Ballotage) L'AUTRE CHOIX POUR FOIX
|1 427
|38,19%
|Alexandre BESSON (Ballotage) FOIX EN COMMUN.E
|781
|20,90%
|Participation au scrutin
|Foix
|Taux de participation
|56,71%
|Taux d'abstention
|43,29%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,70%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,14%
|Nombre de votants
|3 886
Election municipale 2026 à Foix [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Foix sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Foix.
L'actu des élections municipales 2026 à Foix
18:35 - Le vote de Foix nettement ancré à gauche en 2024
Les scrutins législatifs de juin 2024, plaçaient Martine Froger (Union de la gauche) à l'avant de la course avec 58,42% au premier tour, devant Jean-Marc Garnier (Rassemblement National) avec 31,24%. L'élection se refermait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Pour le tour unique des européennes quelques semaines plus tôt, les choix s'étaient cette fois majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (23,87%). Le contexte politique de Foix a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune esquissait un secteur très ancré à gauche, elle s'est affichée deux ans plus tard comme un territoire aux votes hétérogènes.
15:57 - Résultat des élections de 2020 : comment Norbert Meler s'est imposé à Foix
Qui était sorti vainqueur lors des municipales de 2020 à Foix ? Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Norbert Meler (Union de la gauche) a raflé la première place en récoltant 61,96% des bulletins. Juste derrière, Jérôme Azema (Divers centre) a capté 22,98% des votes. Agnès Leclerc (Divers gauche) était troisième, avec 466 bulletins (15,04%). Ce triomphe au premier tour du candidat Union de la gauche a étouffé l'élection, ne laissant aucune chance à un éventuel second tour. Pour cette municipale 2026 à Foix, ce qui s'est passé à l'époque offre une matrice bien spécifique que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Cette victoire retentissante place l'opposition face à une tâche gigantesque ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.
13:58 - 3 candidats en lice pour le 2e tour de l'élection à Foix
D'après les candidatures officielles au deuxième tour diffusées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, Alexandre Besson avec la liste "Foix En Commun. E", la liste "L'autre Choix Pour Foix" emmenée par Jérôme Matéos et la liste "Foix Cap 2032" emmenée par Marine Bordes sont officiellement qualifiés ce dimanche pour ce nouveau passage dans les bureaux de vote. Afin de faire leur choix, les votants de la commune seront en mesure de se rendre dans l'isoloir jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 9 bureaux de vote de Foix.
11:59 - Que retenir des premiers résultats des élections municipales 2026 à Foix ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Foix dimanche dernier, le rendez-vous a mobilisé 56,71 % des électeurs dans la ville, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. C'est Marine Bordes (Union de la gauche) qui s'est arrogée la première place avec 40,92 % des voix. Dans son sillage, Jérôme Matéos (Divers centre) a obtenu la seconde place avec 38,19 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Alexandre Besson, étiqueté Divers gauche, a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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