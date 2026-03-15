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19:20 - Comment la composition démographique de Follainville-Dennemont façonne les résultats électoraux ? La structure démographique et socio-économique de Follainville-Dennemont façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi le résultat des élections municipales. Avec une densité de population de 225 habitants/km² et un pourcentage de chômeurs de 8,07%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (79,54%) montre l'importance des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des 1001 votants. Le nombre de familles monoparentales (14,24%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,22%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Follainville-Dennemont mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,28% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.

17:57 - Vote RN à Follainville-Dennemont : les chiffres récents Le mouvement nationaliste ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière campagne municipale à Follainville-Dennemont en 2020, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la commune. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 31,98% des votes lors du premier passage aux urnes, puis battait Emmanuel Macron localement avec 54,82% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient réservé 36,59% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Follainville-Dennemont comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 41,82% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 48,25% pour le mouvement lepéniste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 57,65% lors du vote final, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Benjamin Lucas.

16:58 - À quel niveau se situe la participation à Follainville-Dennemont ? Pour rappel, l'abstention s'élevait à 58,45 % à Follainville-Dennemont lors des dernières élections municipales, dans la moyenne nationale, bon nombre d'électeurs ayant choisi de rester chez eux à cause de la pandémie du Covid-19. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est en revanche arrêté à 20,58 %. Quoique ces élections nationales soient de nature différente par rapport aux élections locales, il est instructif d'étudier la progression des législatives de 2022 à celles de 2024. L'abstention aux législatives, mesurée à 51,26 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 28,75 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 44,13 %. Cette photographie des urnes depuis six ans montre que le territoire s'affirme comme une contrée relativement préservée de l'abstentionnisme endémique par rapport aux moyennes françaises. En ce jour de municipale 2026 à Follainville-Dennemont, cette particularité sera en tout cas particulièrement scrutée.

15:59 - Follainville-Dennemont classée à droite à l'issue de l'année de la dissolution Pour le tour unique des européennes de juin 2024 à Follainville-Dennemont, les suffrages s'étaient majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,82%). Cyril Nauth (Rassemblement National) avait ensuite enlevé au premier tour des législatives à Follainville-Dennemont quelques semaines plus tard avec 48,25%. Benjamin Lucas (Union de la gauche) suivait à la deuxième place avec 22,78%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Cyril Nauth culminant à 57,65% des suffrages exprimés sur place. Cette exploration des résultats de 2024 a ainsi révélé que Follainville-Dennemont restait à l'époque un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Au regard des élections passées, Follainville-Dennemont reste un territoire orienté vers le RN Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Follainville-Dennemont choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 31,98% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron avec 23,75%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 54,82% pour Marine Le Pen, contre 45,18% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Follainville-Dennemont portaient leur choix sur Cyril Nauth (RN) avec 36,59% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Edwige Hervieux (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 55,40% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Follainville-Dennemont : les impôts s'invitent dans la campagne Alors que les impôts locaux ont reculé à Follainville-Dennemont depuis la dernière élection municipale, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 10,92 % en 2024 (année des dernières données), pour un produit communal totalisant 23 900 euros la même année. Un produit qui est loin des 438 090 € engrangés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Follainville-Dennemont est passé à 23,18 % en 2024 (contre 11,60 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec toutes ces données, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Follainville-Dennemont a représenté 549 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 593 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Follainville-Dennemont À Follainville-Dennemont, lors des élections municipales de 2020, les résultats ont livré un panorama précis des équilibres politiques locaux. Sans aucune opposition, 'Ensemble partageons l'avenir de follainville dennemont' a naturellement obtenu 100,00% des bulletins dès le premier tour. Le résultat ne faisait aucun doute. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Pour ces municipales 2026 à Follainville-Dennemont, cette dynamique pose les bases. L'intérêt lors des résultats des municipales ce dimanche se portera sur la capacité d'une alternative à voir le jour face à la majorité en place. C'est vraisemblablement dans la liste des candidats dévoilée par le ministère de l'Intérieur (voir ci-dessous) que la réponse est à chercher.