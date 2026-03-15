Résultat municipale 2026 à Follainville-Dennemont (78520) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Follainville-Dennemont a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Follainville-Dennemont, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Follainville-Dennemont [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Samuel BOUREILLE
Samuel BOUREILLE (15 élus) NOUVEL ELAN 		497 51,13%
  • Samuel BOUREILLE
  • Cécile LAINEL
  • Claude HIRCHY
  • Maryline SIRUGUE ÉPOUSE MONTSERRAT
  • Francis MARTINS
  • Lisa STOECKEL
  • Boubaker EL MOUTTAKI
  • Bonnie AIT AHMED
  • Pierre SCHOUTTETEN
  • Claire LEDOUX
  • Julien DEMONTY
  • Jocelyne HINARD
  • Romain AMIOT
  • Ana SIBILLEAU
  • Florent GUITEL
Sébastien LAVANCIER
Sébastien LAVANCIER (4 élus) FOLLAINVILLE-DENNEMONT UN AVENIR PARTAGÉ 		475 48,87%
  • Sébastien LAVANCIER
  • Régine LEDEBT-LEBRUN
  • Michel VINCENT
  • Yvanna LANGLOIS
Participation au scrutin Follainville-Dennemont
Taux de participation 66,49%
Taux d'abstention 33,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,80%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,00%
Nombre de votants 1 000

Source : ministère de l’Intérieur

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