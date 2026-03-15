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19:18 - Folligny : démographie, élections et stratégies politiques Dans la commune de Folligny, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des municipales ? Dans le village, 37% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 5,50% sont des personnes âgées. La répartition par âge peut agir sur les priorités politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (21,58%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 519 électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,03%) révèle des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,84%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Folligny mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 22,76% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - Les données récentes du vote RN à Folligny Le parti nationaliste n'était pas représenté pour la dernière municipale à Folligny en 2020, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la localité. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 33,68% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 53,49% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 28,21% au représentant du parti au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Folligny comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 41,85% lors du choc des européennes 2024. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 41,65% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 48,29% le dimanche suivant.

16:58 - À Folligny, l'abstention s'annonce forte aux municipales Dans le cadre de l'élection municipale de 2026 à Folligny, l'affluence dans les isoloirs aura un rôle déterminant sur les résultats. Les archives de 2020 indiquent que 315 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 43,63 % (dans la moyenne nationale) alors que la pandémie du Covid-19 commençait à toucher la population. Tranchant avec l'élection locale précédente, la présidentielle de 2022 a à ce titre affiché une participation de 77,47 %. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 50,66 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 68,83 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 46,71 % des inscrits. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans établit in fine que le territoire s'affirme comme une localité moins participative que la moyenne en comparaison de l'ensemble du pays.

15:59 - Folligny : retour sur le vote de l'année de la dissolution En juin 2024, les élections législatives à Folligny avaient placé en tête Marie-Françoise Kurdziel (Rassemblement National) avec 41,65% au premier tour, devant Bertrand Sorre (Ensemble !) avec 35,21%. C'est néanmoins Bertrand Sorre (Ensemble !) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 51,71% des suffrages exprimés. Pour le tour unique des européennes une vingtaine de jours plus tôt, les choix s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,85%). Le contexte politique de Folligny a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir une zone pivot, elle s'est affichée dès lors comme un territoire bleu marine.

14:57 - Quels furent les suffrages municipaux de Folligny lors de la dernière présidentielle ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Folligny accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 33,68%, surpassant ainsi Emmanuel Macron crédité de 26,60%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 53,49% pour Marine Le Pen, contre 46,51% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Folligny accordaient leurs suffrages à Bertrand Sorre (Ensemble !) avec 37,89% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Bertrand Sorre virant de nouveau en tête avec 60,00% des voix. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Folligny comme une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Impôts locaux : une fiscalité en hausse à Folligny Avec la montée des prélèvements locaux à Folligny, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 10,44 % en 2024 (dernières données disponibles), rapportant à la ville 11 840 €. Un montant loin des quelque 72 300 euros perçus en 2020. Abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, cette taxe est aujourd'hui limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Folligny s'est établi à un peu plus de 35,19 % en 2024 (contre 13,77 % en 2020). Un chiffre à mettre en regard de la moyenne nationale, avoisinant les 40 %. Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : la facture fiscale moyenne à Folligny s'est chiffrée à 424 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 294 € relevés en 2020.

11:59 - Résultat des municipales 2020 : comment Florence Goujat s'est imposée à Folligny Dans la commune de Folligny, les équilibres politiques locaux sont plus que jamais influencés par l'issue des dernières élections en date. Sans aucune opposition, 'Folligny nouvelle ere' menée par Florence Goujat a naturellement recueilli 242 bulletins (100,00%) dès le premier tour. En l'absence de concurrent, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Pour cette municipale 2026 à Folligny, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Un mandat après cette élection sans véritable confrontation, la naissance ou non d'une opposition représentera un des enjeux. Un élément de réponse assez parlant a d'ores et déjà été fourni avec la publication des candidatures.