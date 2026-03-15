Résultat municipale 2026 à Folligny (50320) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Folligny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Folligny, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Folligny [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacky MOULIN
Jacky MOULIN (12 élus) avec vous demain 		290 52,35%
  • Jacky MOULIN
  • Harmonie BEUVE
  • Alexandre DESHAYES
  • Lucie LAUWERIER
  • Jérôme BERTRAND
  • Cindy HUET
  • Serge COLIN
  • Sonia LASIS
  • William BERTAILS
  • Virginie GOUVENOU
  • Vincent ROBLIN
  • Delphine LESAULNIER
Florence GOUJAT
Florence GOUJAT (3 élus) aimons Folligny 		264 47,65%
  • Florence GOUJAT
  • David BONJOUR
  • Michèle LAINE
Participation au scrutin Folligny
Taux de participation 68,92%
Taux d'abstention 31,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,36%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,89%
Nombre de votants 561

Source : ministère de l’Intérieur

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