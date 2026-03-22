Résultat de l'élection municipale 2026 à Folschviller : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Folschviller

Le deuxième tour des élections municipales à Folschviller a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Stéphanie Latta
Stéphanie Latta Liste Divers
Folschviller pour tous
  • Stéphanie Latta
  • François Osmont
  • Delphine Dolveck
  • Yannick Schneider
  • Julie Lemmel
  • Daniel Schuver
  • Angèle Colantonio
  • Ali Gunduz
  • Emilie Leclaire
  • Sébastien Christian
  • Valérie Marcus
  • Grégory Di Bartolo
  • Amanda Noel
  • André Focosi
  • Laetitia Louis
  • Nabil Benchaoui
  • Yeliz Eyiyol
  • Fatih Cavusoglu
  • Sandra L'Huillier
  • Dominique Cannizzaro
  • Mylène Jover-Garcia
  • Fabrice Murgia
  • Alexandra Diho
  • Dominique Rekhoum
  • Dominique Umenhover
  • Adrien Fellahi
  • Françoise Loval
  • Antoine Litzenbourger
  • Séverine Primerano
Didier Zimny
Didier Zimny Liste divers centre
Ensemble pour Folschviller
  • Didier Zimny
  • Mounia Kehili
  • Jérémy Hector
  • Lila Sekhaine
  • Dominique Colantonio
  • Nicole Mathieu
  • Marc Guldner
  • Martine Illy
  • Sahin Akin
  • Maria Jacinto
  • Giovanni Neri
  • Séverine-Christiane Walquan
  • Quentin Lauer
  • Audrey Weissenbach
  • Tony Marzana
  • Cindy Boyon
  • Rafet Aydin
  • Laura Paglia
  • Anthony Clas
  • Micheline Ivankovics
  • Martial Urbanski
  • Angeline Gaudel
  • Moussa Bouhalloufa
  • Jocelyne Mathieu
  • Jean-François Multon
  • Giuseppina Gicquel
  • Patrice Wolff
  • Marthe Jaksch
  • Stanislas Bartkowiak
Lucas Blind
Lucas Blind Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR FOLSCHVILLER
  • Lucas Blind
  • Myriam Lukowski
  • Gabriel Muller
  • Marie-Josee Rieger
  • Antonio Lopez
  • Elif Aktas
  • Christophe Schmidt
  • Emmanuelle Dupille
  • Alain Rouseau
  • Aline Aribi
  • Jonathan Langenfeld
  • Marie Chouly
  • Georges Ruiz-Garcia
  • Natacha Nicli
  • Olivier Hepp
  • Aurélie Aribi
  • Alexandre Kieffer
  • Jeannine Engel
  • Jacques Possovre
  • Agnès Becu
  • Jean-Luc Sevrin
  • Seren Mazibasi
  • Christian Dupille
  • Claudette Weiss
  • Mehmet Uckun
  • Monique Pottevin
  • Robert Kieffer
  • Yvette Kiefer
  • Francis Lempert

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Folschviller

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier ZIMNY
Didier ZIMNY (Ballotage) Ensemble pour Folschviller 		720 43,61%
Stéphanie LATTA
Stéphanie LATTA (Ballotage) Folschviller pour tous 		470 28,47%
Lucas BLIND
Lucas BLIND (Ballotage) RASSEMBLEMENT POUR FOLSCHVILLER 		461 27,92%
Participation au scrutin Folschviller
Taux de participation 60,29%
Taux d'abstention 39,71%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,36%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Nombre de votants 1 688

Source : ministère de l’Intérieur

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