Résultat de l'élection municipale 2026 à Folschviller : les résultats du 2e tour

Programme de Stéphanie Latta à Folschviller (Folschviller pour tous)

Engagement pour Folschviller

La candidature de Stéphanie LATTA se veut résolue et tournée vers les besoins des habitants. Elle prône un maire à l'écoute, engagé et transparent, qui agit tout au long de l'année. L'objectif est de rassembler la communauté autour d'un projet commun pour améliorer la qualité de vie à Folschviller.

Cadre de vie et sécurité

Un des engagements principaux est de garantir un cadre de vie exigeant et respecté pour tous les habitants. Cela inclut la propreté des espaces publics, la sécurité et l'accessibilité des espaces verts. La vigilance sur la tranquillité publique sera également renforcée pour assurer un environnement serein.

Solidarité et soutien

La solidarité est au cœur du projet, avec un accent particulier sur le soutien aux aînés et aux familles. Folschviller s'engage à renforcer l'aide aux personnes fragilisées et à donner aux associations les moyens d'agir. Cette approche vise à créer un tissu social solide et inclusif.

Démocratie et participation

Une démocratie vivante est essentielle pour le développement de Folschviller. Cela implique d'écouter les habitants avant de prendre des décisions et de les associer aux projets de la commune. Être présent sur le terrain tout au long de l'année est une priorité pour garantir une gouvernance participative et responsable.