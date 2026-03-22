Résultat de l'élection municipale 2026 à Folschviller : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Folschviller [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Folschviller sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Folschviller.
L'actu des élections municipales 2026 à Folschviller
11:43 - Rappel des résultats d'il y a une semaine à Folschviller pour l'élection municipale
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Folschviller, c'est Didier Zimny (Divers centre) qui a pris la pole position en s'adjugeant 43,61 % des suffrages exprimés. Derrière, Stéphanie Latta est arrivée en deuxième position avec 28,47 %. Le match a abouti à un ascendant très fort du leader. La meilleure place, déjà remportée en 2020, a été maintenue pour Didier Zimny, mais il a marqué un léger repli de 7 points depuis. Par ailleurs, avec 27,92 %, Lucas Blind, étiqueté Rassemblement National, s'est classé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Enfin, concernant la participation à Folschviller, l'élection a vu 60,29 % des inscrits se déplacer, dans un contexte national de faible affluence aux urnes.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Folschviller
Le deuxième tour des élections municipales à Folschviller a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Stéphanie Latta
Liste Divers
Folschviller pour tous
|
|
Didier Zimny
Liste divers centre
Ensemble pour Folschviller
|
|
Lucas Blind
Liste du Rassemblement National
RASSEMBLEMENT POUR FOLSCHVILLER
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Folschviller
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier ZIMNY (Ballotage) Ensemble pour Folschviller
|720
|43,61%
|Stéphanie LATTA (Ballotage) Folschviller pour tous
|470
|28,47%
|Lucas BLIND (Ballotage) RASSEMBLEMENT POUR FOLSCHVILLER
|461
|27,92%
|Participation au scrutin
|Folschviller
|Taux de participation
|60,29%
|Taux d'abstention
|39,71%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,36%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,83%
|Nombre de votants
|1 688
Source : ministère de l’Intérieur
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