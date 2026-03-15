Résultat de l'élection municipale 2026 à Fondettes : les infos en direct

Programme de Cédric de Oliveira à Fondettes (Ensemble, inventons demain!)

Engagement pour Fondettes

Le projet pour 2026-2032 est construit sur des valeurs de confiance et de responsabilité. L'équipe de Cédric de OLIVEIRA est unie et engagée, représentant la diversité des Fondettoises et des Fondettois. Leur objectif est de servir l'intérêt commun et de rassembler la communauté autour d'un avenir partagé.

Propositions pour l'avenir

Les propositions incluent la gestion rigoureuse de la ville et le renforcement de la sécurité quotidienne. Un salon annuel pour les seniors sera organisé afin de les accompagner et de leur fournir des conseils pratiques. De plus, des initiatives seront mises en place pour soutenir l'éducation, la santé et l'environnement.

Culture et loisirs

Un projet de nouvelle salle de spectacle sera lancé, visant à offrir une programmation culturelle ambitieuse. Un festival de cinéma junior sera également instauré pour encourager l'accès à la culture dès le plus jeune âge. Ces initiatives visent à enrichir la vie culturelle de Fondettes et à favoriser l'éveil artistique des enfants.

Transition écologique

La transition écologique et énergétique des bâtiments communaux est une priorité, visant à réaliser des économies et à protéger l'environnement. La création d'une nouvelle zone agricole durablement protégée est également prévue pour préserver les paysages. Ces actions s'inscrivent dans une vision globale de développement durable pour la commune.