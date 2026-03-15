Résultat de l'élection municipale 2026 à Fondettes : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Fondettes

Tête de listeListe
Cédric de Oliveira
Cédric de Oliveira Liste divers droite
Ensemble, inventons demain!
  • Cédric de Oliveira
  • Anne Dumant
  • Frédéric Jamet
  • Solène Etame Ndengue
  • Sylvain Debeure-Georget
  • Stéphanie Moreau
  • Philippe Bourlier
  • Corinne Lafleure
  • Enzo Rossi
  • Dominique Sardou
  • Gauthier Martiny
  • Yvette Châtel
  • Bernard Moreau
  • Noémie Simon
  • Arthur de Paepe
  • Sylvaine Marchand
  • David Brault
  • Laëtitia David
  • Gérard Picot
  • Vanessa Chagnoux
  • Georges Bernard Girard
  • Joëlle Boivin
  • Patrick Thiennot
  • Olga Bueno
  • Frédéric Laumonnier
  • Nolwenn Landreau
  • Christian Dotter
  • Gaëlle Genevrier
  • Alain Cerveau
  • Lucienne Roullet
  • Guy Delfortrie
  • Stéphanie Leloup
  • Sébastien Bonnet
  • Catherine Pardillos
  • Christophe Garnier
Benoit Lauret
Benoit Lauret Liste divers gauche
Fondettes Rassemblement Citoyen Ecologique et Social
  • Benoit Lauret
  • Marina Coccia
  • Michel Ducamp
  • Catherine de Bie
  • Arnaud Chemain
  • Fabienne Pinard
  • Jean-Pascal Luzeau
  • Peggy Hulin
  • Hadi Ghorban Ali
  • Véronique Vienne
  • Pierre Lambert
  • Anick Priou Gallou
  • Roger Souris
  • Sylvie Nicodeme
  • Serge Mesko
  • Amelie Marie Viard
  • Bernard Aubricet
  • Christine Marie Thérèse Giner Miralles
  • Bastien Gamain Lambert
  • Geneviève Fricot
  • Hervé-Pierre Gandon
  • Anouk de Bie
  • Jean-Claude Hemont
  • Flore Lauret
  • Jean-Paul Hulin
  • Fanny Deschamps
  • Daniel Gallou
  • Annick Isope
  • Pierre Martin
  • Florence Andres
  • Jean-Yves Joseph Gérard Dauvillon
  • France Chaillou
  • Franck Nicolas Maurice Dosseul
  • Brigitte Le Touze
  • Michel Auneau

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Cédric De Oliveira
Cédric De Oliveira (30 élus) Plus forts ensemble 		3 591 78,69%
  • Cédric De Oliveira
  • Dominique Sardou
  • François Pillot
  • Laetitia David
  • Sylvain Debeure
  • Anne Dumant
  • Serge Gransart
  • Corinne Lafleure
  • Benoît Savary
  • Nathalie Leclercq
  • Pascal Chazarin
  • Valérie Dunas
  • Philippe Bourlier
  • Catherine Pardillos
  • Adrien Cochet
  • Anne Menu
  • Frédéric Jamet
  • Solène Etame Ndengue
  • Hervé Chapuis
  • Joëlle Boivin
  • Christophe Garnier
  • Nicole Bellanger
  • David Brault
  • Françoise Fraysse
  • Gérard Picot
  • Gaëlle Genevrier Gallice
  • Jean-Maurice Gueit
  • Camille Lecuit
  • Alain Cerveau
  • Nolwenn Landreau
Charles Girardin
Charles Girardin (3 élus) Cap citoyens 2020 		972 21,30%
  • Charles Girardin
  • Nathalie Willaume Ageorges
  • Davy Cosson
Participation au scrutin Fondettes
Taux de participation 51,79%
Taux d'abstention 48,21%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 696

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Cédric De Oliveira
Cédric De Oliveira (26 élus) Reussir fondettes ensemble 		3 032 53,89%
  • Cédric De Oliveira
  • Catherine Pardillos
  • François Pillot
  • Nathalie Leclercq
  • Sylvain Debeure
  • Dominique Sardou
  • Jean-Paul Launay
  • Mathilde Collin
  • Hervé Chapuis
  • Anne Monneau
  • Michel Pasquier
  • Anne Juillet
  • Philippe Bourlier
  • Nicole Bellanger
  • Benoît Savary
  • Maryline Zucaro
  • Jean-Maurice Gueit
  • Virginie Aubriot-Verryden
  • Christophe Garnier
  • Martine Abot
  • David Brault
  • Agnès Gallier
  • Yves Paringaux
  • Camille Lecuit
  • Bruno Martel
  • Laëtitia David
Jacques Sauret
Jacques Sauret (4 élus) Réuni(e)s pour fondettes 		1 443 25,64%
  • Jacques Sauret
  • Luce Troubat
  • Philippe Lacroix
  • Yanne Benoist
Gérard Garrido
Gérard Garrido (3 élus) Agir pour fondettes 		1 151 20,45%
  • Gérard Garrido
  • Christine Renier
  • Joël Ageorges
Participation au scrutin Fondettes
Taux de participation 67,22%
Taux d'abstention 32,78%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,78%
Nombre de votants 5 787

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Cédric De Oliveira
Cédric De Oliveira Reussir fondettes ensemble 		2 160 38,73%
Jacques Sauret
Jacques Sauret Réuni(e)s pour fondettes 		1 262 22,62%
Gérard Garrido
Gérard Garrido Agir pour fondettes 		1 158 20,76%
Jacques Gaillard
Jacques Gaillard Vivre à fondettes demain 		997 17,87%
Participation au scrutin Fondettes
Taux de participation 66,47%
Taux d'abstention 33,53%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,53%
Nombre de votants 5 722

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