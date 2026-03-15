Résultat de l'élection municipale 2026 à Fondettes : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Fondettes [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Fondettes sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Fondettes.
L'actu des élections municipales 2026 à Fondettes
13:10 - Le résultat des dernières élections à Fondettes
Quel avait été le résultat des élections municipales précédentes à Fondettes ? À l'occasion de la première consultation électorale, Cédric De Oliveira (Union de la droite) a pris l'ascendant sur ses rivaux en recueillant 3 591 soutiens (78,69%). Derrière, Charles Girardin (Ecologiste) a rassemblé 21,30% des votes. Ce triomphe au premier tour du candidat Union de la droite a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Fondettes, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Afin de remettre en cause cette domination ce dimanche, les opposants devront déplacer des montagnes, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Fondettes
À l’occasion des élections municipales de 2026, les citoyens de Fondettes devront à nouveau se mobiliser pour renouveler leur conseil municipal et élire leur maire. Ce vote local représente une étape importante de la vie démocratique de la commune. Le bilan du dernier mandat est cette année soumis au jugement des électeurs. La liste de ceux qui se soumettent aux électeurs ce dimanche est en ligne plus bas dans cette page. Il convient de noter que les horaires d’ouverture des 11 bureaux de vote de Fondettes sont les suivants : de 8 heures à 18 heures en continu. Les résultats du premier tour à Fondettes seront publiés ici même dès 20 heures.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Fondettes
|Tête de listeListe
|
Cédric de Oliveira
Liste divers droite
Ensemble, inventons demain!
|
|
Benoit Lauret
Liste divers gauche
Fondettes Rassemblement Citoyen Ecologique et Social
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cédric De Oliveira (30 élus) Plus forts ensemble
|3 591
|78,69%
|
|Charles Girardin (3 élus) Cap citoyens 2020
|972
|21,30%
|
|Participation au scrutin
|Fondettes
|Taux de participation
|51,79%
|Taux d'abstention
|48,21%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 696
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cédric De Oliveira (26 élus) Reussir fondettes ensemble
|3 032
|53,89%
|
|Jacques Sauret (4 élus) Réuni(e)s pour fondettes
|1 443
|25,64%
|
|Gérard Garrido (3 élus) Agir pour fondettes
|1 151
|20,45%
|
|Participation au scrutin
|Fondettes
|Taux de participation
|67,22%
|Taux d'abstention
|32,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,78%
|Nombre de votants
|5 787
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cédric De Oliveira Reussir fondettes ensemble
|2 160
|38,73%
|Jacques Sauret Réuni(e)s pour fondettes
|1 262
|22,62%
|Gérard Garrido Agir pour fondettes
|1 158
|20,76%
|Jacques Gaillard Vivre à fondettes demain
|997
|17,87%
|Participation au scrutin
|Fondettes
|Taux de participation
|66,47%
|Taux d'abstention
|33,53%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,53%
|Nombre de votants
|5 722
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