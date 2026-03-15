Résultat municipale 2026 à Fons (30730) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Fons a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fons, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Fons [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Maryse GIANNACCINI
Maryse GIANNACCINI (15 élus) pour nous, Fons, c'est VOUS 		486 55,93%
  • Maryse GIANNACCINI
  • Gilbert CASAS
  • Valérie TRIGUEROS
  • Nicolas PERRIN
  • Justine BERNAT
  • Christophe CODONER
  • Laurence FERRER
  • Dimitri VERNIER
  • Sandrine RIEUTOR-PONZO
  • Denis BARIL
  • Suzana HEUVELINE
  • Antoine BOUE-LAURENT
  • Ghislaine ISNARD
  • Sébastien ANDRE
  • Anne Marie SPICER
Romain BIALES
Romain BIALES (4 élus) FONS-OUTRE-GARDON, notre village, notre avenir 		383 44,07%
  • Romain BIALES
  • Brigitte BARATIN
  • Julien SCUDERI
  • Christèle CASTANET
Participation au scrutin Fons
Taux de participation 72,16%
Taux d'abstention 27,84%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,32%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,87%
Nombre de votants 907

Source : ministère de l’Intérieur

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