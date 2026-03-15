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19:17 - Élections à Fons : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la ville de Fons, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des municipales. Avec une densité de population de 187 habitants par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 7,84%, les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (89,33%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 901 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,86%) met en lumière des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (6,61%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Fons mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 21,19% des habitants titulaires du seul bac. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - Les électeurs de Fons conquis par le RN ? Le parti nationaliste n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière bataille municipale à Fons en 2020, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 36,16% des suffrages lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la ville avec 63,25% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 35,24% au parti lepéniste au tour 1. Au second round, le mouvement lepéniste sécurisait 57,23% des voix au niveau local. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 47,89% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives anticipées se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 55,28% pour un bulletin issu du rapprochement de la droite ciottiste avec le RN. Il terminera d'ailleurs en tête avec 67,57% lors du vote final, synonyme de victoire pour Alexandre Allegret-Pilot.

16:58 - Une abstention de 35,80 % à Fons aux dernières municipales Pour rappel, l'abstention s'élevait à 35,80 % à Fons lors de la précédente municipale, bien loin des 55,3 % observés au niveau national alors qu'en raison de l'épidémie de Covid-19, un grand nombre de votants avaient choisi de s'éloigner des bureaux de vote. Notons que les élections municipales sont en effet de longue date, avec les élections présidentielles, celles où les électeurs se mobilisent le plus. La course à l'Élysée en 2022 a ainsi été bornée par une abstention à 14,73 % dans la ville (85,27 % de participation). Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 48,15 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 25,97 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 40,28 % d'abstention. Ce retour sur la participation depuis six ans témoigne à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune moins abstentionniste que la moyenne. Cette donnée à Fons sera en définitive une variable majeure pour cette municipale 2026.

15:59 - Le vote de Fons nettement ancré au centre il y a deux ans L'analyse des scrutins de 2024 confirme que Fons restait à l'époque une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale, affermissant encore un peu plus son orientation. Lors du scrutin européen de juin 2024, les électeurs de Fons avaient en effet poussé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 47,89% des votes. Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Alexandre Allegret-Pilot (Union de l'extrême droite) en tête avec 55,28% au premier tour, devant Michel Sala (Union de la gauche) avec 21,10%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Alexandre Allegret-Pilot culminant à 67,57% des votes localement.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la localité de Fons s'était fortement dirigée vers la droite radicale Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Fons voyait Marine Le Pen prendre la tête localement avec 36,16% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 17,60%. Le duel final se soldait finalement par un score de 63,25% pour Marine Le Pen, contre 36,75% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Fons accordaient leurs suffrages à Jean-Marie Launay (RN) avec 35,24% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 57,23%. Globalement, ce paysage électoral fait ainsi de Fons une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Trajectoire de la fiscalité locale : les données de Fons Alors que les impôts locaux se sont alourdis à Fons entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 11,38 % en 2024 (données les plus récentes), ce qui représente un montant de près de 10 100 euros la même année, bien en deçà des 187 490 € perçus en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Fons s'est établi à un peu plus de 47,55 % en 2024 (contre 18,58 % en 2020). Pour rappel, la moyenne nationale tourne autour de 40 %, après avoir progressé de 1,2 point depuis 2020. Une augmentation finalement automatique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces variables mouvantes, le produit fiscal par ménage à Fons s'est établi à environ 728 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 534 € relevés en 2020.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Fons ? Les résultats des précédentes municipales à Fons ont fourni un bilan révélateur sur les rapports de force locaux. Au soir du premier tour, Maryse Giannaccini a pris la première place en totalisant 388 suffrages (58,08%). À ses trousses, Christian Biarnes a recueilli 280 voix (41,91%). Cette victoire sans appel de Maryse Giannaccini a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Fons, cette géographie électorale a forcément orienté les stratégies des différents camps. Faire basculer une telle majorité constituera une épreuve titanesque pour les opposants ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à reproduire le même schéma gagnant.