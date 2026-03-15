Résultat de l'élection municipale 2026 à Fonsorbes : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Fonsorbes

Tête de listeListe
Mathieu Lafoux
Mathieu Lafoux Liste divers droite
Fonsorbes rassemblée,Fonsorbes en mieux !
  • Mathieu Lafoux
  • Dominique Baudry
  • Pascal Daram
  • Anne Marie Quarrato
  • Robert Pogoda
  • Françoise Boyer
  • Jean-Luc Arnaud
  • Valérie Baccou
  • Jean-Marc Alazet
  • Aurélie Setiao
  • Kévin Rosique
  • Christel Pigasse
  • Yves Campmas
  • Patricia Eche
  • Gautier Bonjean
  • Audrey Gornet
  • Thomas Quemard Duffort
  • Aurélie Jullien
  • Aurélien Dupuy
  • Mélissa Rimper
  • Franck David
  • Elodie Amardeil
  • Michaël Thirioux
  • Céline Duprat
  • Frédéric Fabre
  • Fiona Maingaud
  • Frédéric Tournan
  • Régine Cabrol
  • Pascal Perrot
  • Emilie Garcia
  • Arnaud Hatier
  • Nicole Raynaud
  • Pierre Teulet
  • Françoise Devier
  • Stéphane Nimajimbe
Christian Serrani
Christian Serrani Liste divers gauche
FONSORBES VERS L'AVENIR
  • Christian Serrani
  • Johanne Pause
  • Franck Fedou
  • Severine Soubrat
  • Christophe Mailhé
  • Sanaa Rahni
  • Francis Dupre
  • Christine Forestou
  • Aimé Perea
  • Sandrine Ouchene-Fedou
  • Guy Lorrain
  • Denise Achari
  • Michel Anton
  • Nathalie Lefevre
  • Christophe Ardenne
  • Sylvia Lousas
  • Edgar Stemer
  • Nathalie Canis-Moal
  • Eric Marnac
  • Lyudmila Algayres
  • Landry Laison
  • Naïma Ouaaffi
  • Michel Jouanen
  • Paloma Poupel
  • Pascal Moreno
  • Sandra Leroux
  • Kévin Marnac
  • Marie Barral
  • Patrick Vauquelin
  • Martine Rogalle
  • Antoine Stival
  • Nicole Balmassiere
  • Jean Pierre Bonnet
  • Mireille Rives
Jean-Claude Pilet
Jean-Claude Pilet Liste divers gauche
Fonsorbes l'Humain d'Abord
  • Jean-Claude Pilet
  • Sabine Montes
  • Christophe Bonnet
  • Françoise Bobo
  • Julien Kervahut
  • Julie Auge
  • Jean-Luc Duverneuil
  • Mélanie Barrio
  • Xavier Gaëtan Henri Marie Genolhac
  • Sylvia Celador
  • Bruce Michel Malet
  • Dhouha Maalaoui
  • Nour-Eddine Belkhelfa
  • Nathalie Regeasse
  • Nicolas Roulleaux
  • Meryne Se Tchiao
  • Nicolas Petus
  • Fabienne Escolano
  • Patrick Regeasse
  • Claude de Muer
  • Richard Muezas
  • Nawal Hamchouche
  • Denis Gornet
  • Françoise Poulain
  • Olivier Baquie
  • Marie-Thérèse Ousty
  • Yanis Kervahut
  • Muriel Meerts
  • Richard Greslon
  • Isabelle Agudo
  • Cyril Claverie
  • Maryse Hignard
  • Christian René Heuzé
  • Cécile Guerimand
Philippe Severac
Philippe Severac Liste divers gauche
FONSORBES CITOYENNETE
  • Philippe Severac
  • Christine Lacoste
  • Vincent Bataille
  • Martine Vitet
  • Thierry Louzon
  • Sophie Stemer
  • Gilbert Canillo
  • Marie-Louise Calvo
  • Pascal Rivier
  • Corinne Gosselin
  • Jean Gauthier
  • Magali Fabienne Patricia Marqué Epouse Beaufort
  • Frédéric Legrand
  • Julia Dagoreau
  • Philippe Franchina
  • Adda Hernandez
  • Pascal Henri Guiraud
  • Lilia Cherifi
  • Paul Briantais
  • Anne-Valérie Hermant
  • Jean-Luc Barba
  • Yolande Christine Cabrita
  • Corentin Leroy
  • Valérie Escloupié
  • Pierre Capderrey
  • Martine Danes
  • Arnaud Severac
  • Véronique Brun
  • Julien Monrozier
  • Elisabeth Marie Catherine Challiol Valenti
  • Alain Jerome
  • Françoise Simeon
  • Jacques Lerat
  • Claudine Bonnevie
  • Nicolas Marignol

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Françoise Simeon
Françoise Simeon (25 élus) Fonsorbes citoyennete 		1 580 50,03%
  • Françoise Simeon
  • Philippe Severac
  • Valerie De Coux
  • Jean-Philippe Bae
  • Christine Lacoste
  • Thierry Louzon
  • Martine Vitet
  • Gilbert Canillo
  • Geneviève Voisin
  • Paul Briantais
  • Corinne Gosselin
  • Jean-Stéphane Chouard
  • Marie-Louise Calvo
  • Jean-Luc Barba
  • Laëtitia Le Priol
  • Vincent Bataille
  • Véronique Brun
  • Philippe Franchina
  • Mathilde Ripoll
  • Jean Gauthier
  • Sophie Stemer
  • Jacques Lerat
  • Magali Beaufort
  • Pascal Rivier
  • Elisabeth Valenti
Christophe Mailhé
Christophe Mailhé (5 élus) Fonsorbes vert l'avenir 		1 036 32,80%
  • Christophe Mailhé
  • Sandrine Marnac
  • Jean Claude Bourguignon
  • Aurélie Rouer
  • Franck Fedou
Jean-Claude Pilet
Jean-Claude Pilet (3 élus) Fonsorbes l'humain d'abord 		542 17,16%
  • Jean-Claude Pilet
  • Françoise Bobo
  • Christophe Bonnet
Participation au scrutin Fonsorbes
Taux de participation 35,48%
Taux d'abstention 64,52%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 256

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Françoise Simeon
Françoise Simeon Fonsorbes citoyennete 		1 579 47,48%
Christophe Mailhé
Christophe Mailhé Fonsorbes vert l'avenir 		1 087 32,69%
Jean-Claude Pilet
Jean-Claude Pilet Fonsorbes l'humain d'abord 		659 19,81%
Participation au scrutin Fonsorbes
Taux de participation 37,48%
Taux d'abstention 62,52%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 431

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Françoise Simeon
Françoise Simeon (24 élus) Fonsorbes citoyenneté 		2 106 39,23%
  • Françoise Simeon
  • Pierre Marin
  • Christine Krier
  • Jean-Stéphane Chouard
  • Christine Lacoste
  • Thierry Louzon
  • Adda Hernandez
  • Jacques Lerat
  • Geneviève Voisin
  • Arnaud Séverac
  • Marie-Louise Calvo
  • Pascal Rivier
  • Valérie De Coux
  • Philippe Franchina
  • Martine Vitet
  • Guy Lorrain
  • Laëtitia Malet
  • Jean-Philippe Baé
  • Françoise Bobo
  • Yves Lascret
  • Corinne Gosselin
  • Christian Brousse
  • Michèle Boyer
  • Julien Monrozier
Philippe Lalanne
Philippe Lalanne (6 élus) Fonsorbes 2014 : une nouvelle dynamique ! 		1 991 37,09%
  • Philippe Lalanne
  • Ghislaine Dubois
  • Christian Soum
  • Valérie Baccou
  • Olivier Barret
  • Edith Viallard
Christian Troch
Christian Troch (2 élus) Fonsorbes source d'avenir 		864 16,09%
  • Christian Troch
  • Bernadette Barral
Jean-Claude Pilet
Jean-Claude Pilet (1 élu) Fonsorbes l'humain d'abord 		406 7,56%
  • Jean-Claude Pilet
Participation au scrutin Fonsorbes
Taux de participation 67,96%
Taux d'abstention 32,04%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,72%
Nombre de votants 5 517

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Lalanne
Philippe Lalanne Fonsorbes 2014 : une nouvelle dynamique ! 		1 674 33,24%
Françoise Simeon
Françoise Simeon Fonsorbes citoyenneté 		1 563 31,03%
Christian Troch
Christian Troch Fonsorbes source d'avenir 		1 187 23,57%
Jean-Claude Pilet
Jean-Claude Pilet Fonsorbes l'humain d'abord 		612 12,15%
Participation au scrutin Fonsorbes
Taux de participation 64,75%
Taux d'abstention 35,25%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,19%
Nombre de votants 5 256

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