Résultat de l'élection municipale 2026 à Fonsorbes : les infos en direct

Mathieu Lafoux Liste divers droite

Fonsorbes rassemblée,Fonsorbes en mieux ! Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Mathieu Lafoux Programme de Mathieu Lafoux à Fonsorbes (Fonsorbes rassemblée,Fonsorbes en mieux !) Fonsorbes plus sûre Le programme vise à intensifier la vidéoprotection dans des zones stratégiques et à sécuriser les abords des écoles. Il prévoit également de renforcer la police municipale et d'adapter l'éclairage public nocturne. Un nouveau plan de circulation sera mis en place pour assurer la tranquillité publique dans la ville. Fonsorbes plus verte Un plan ambitieux intitulé « 1 000 arbres » sera lancé pour améliorer la verdure de la commune. Ce projet inclut également le réaménagement des grands axes pour favoriser les trottoirs et les parkings. Des initiatives seront prises pour développer les mobilités douces et investir dans des solutions écologiques comme le photovoltaïque. Fonsorbes plus active Le projet « Cœur de ville 2032 » sera lancé pour revitaliser le secteur du Trépade et créer de nouvelles zones d'activités. L'objectif est de favoriser l'installation de professions médicales et d'améliorer les relations entre commerçants. Des efforts seront également déployés pour élargir l'accès aux services culturels et sportifs. Fonsorbes plus solidaire Le programme inclut la création de cours d'eau végétalisés et un soutien scolaire intergénérationnel pour renforcer la solidarité. Il vise à améliorer les conditions de travail des agents communaux et à encourager la participation des jeunes. Des mesures seront prises pour garantir l'accessibilité des événements et des loisirs à tous les publics.

Mathieu Lafoux

Dominique Baudry

Pascal Daram

Anne Marie Quarrato

Robert Pogoda

Françoise Boyer

Jean-Luc Arnaud

Valérie Baccou

Jean-Marc Alazet

Aurélie Setiao

Kévin Rosique

Christel Pigasse

Yves Campmas

Patricia Eche

Gautier Bonjean

Audrey Gornet

Thomas Quemard Duffort

Aurélie Jullien

Aurélien Dupuy

Mélissa Rimper

Franck David

Elodie Amardeil

Michaël Thirioux

Céline Duprat

Frédéric Fabre

Fiona Maingaud

Frédéric Tournan

Régine Cabrol

Pascal Perrot

Emilie Garcia

Arnaud Hatier

Nicole Raynaud

Pierre Teulet

Françoise Devier

Stéphane Nimajimbe

Christian Serrani Liste divers gauche

FONSORBES VERS L'AVENIR Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Christian Serrani Programme de Christian Serrani à Fonsorbes (FONSORBES VERS L'AVENIR) Engagement pour Fonsorbes Le projet de Christian Serrani vise à redonner un nouvel élan à la ville de Fonsorbes. Une équipe compétente et motivée a été constituée pour servir l'intérêt communal et répondre aux préoccupations des habitants. L'objectif est de construire un avenir durable tout en maintenant une gestion responsable des finances locales. Sécurité des habitants La sécurité est une priorité absolue pour le projet de Fonsorbes vers l’avenir. Des mesures concrètes seront mises en place, telles que le renforcement de la police municipale et l'armement de ses agents. La vidéoprotection et la sécurisation des trajets scolaires sont également des actions prévues pour garantir un environnement sûr pour tous. Développement économique Le développement économique est essentiel pour dynamiser Fonsorbes et créer des emplois. Le projet inclut la création d'une zone d'activité économique sur le site de Marceri et le soutien aux commerces de proximité. L'objectif est de favoriser l'installation d'entreprises et de dynamiser l'emploi local. Vie culturelle et conviviale Fonsorbes aspire à devenir une ville vivante et agréable à vivre. Des événements culturels, tels qu'un marché de Noël et un festival en mai, sont prévus pour animer la ville tout au long de l'année. La création d'espaces de vie et de loisirs contribuera à renforcer le lien social et à améliorer la qualité de vie des habitants.

Christian Serrani

Johanne Pause

Franck Fedou

Severine Soubrat

Christophe Mailhé

Sanaa Rahni

Francis Dupre

Christine Forestou

Aimé Perea

Sandrine Ouchene-Fedou

Guy Lorrain

Denise Achari

Michel Anton

Nathalie Lefevre

Christophe Ardenne

Sylvia Lousas

Edgar Stemer

Nathalie Canis-Moal

Eric Marnac

Lyudmila Algayres

Landry Laison

Naïma Ouaaffi

Michel Jouanen

Paloma Poupel

Pascal Moreno

Sandra Leroux

Kévin Marnac

Marie Barral

Patrick Vauquelin

Martine Rogalle

Antoine Stival

Nicole Balmassiere

Jean Pierre Bonnet

Mireille Rives

Jean-Claude Pilet Liste divers gauche

Fonsorbes l'Humain d'Abord Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Jean-Claude Pilet Programme de Jean-Claude Pilet à Fonsorbes (Fonsorbes l'Humain d'Abord) Engagement citoyen Depuis douze ans, l'équipe de Fonsorbes l'Humain d'Abord s'engage au service de la commune avec des valeurs de respect, d'égalité et de justice sociale. Ils se battent contre les dérives clientélistes et cherchent à rassembler tous les habitants, quelles que soient leurs opinions. Leur expérience du terrain leur permet de mieux comprendre les enjeux locaux et d'améliorer la vie des Fonsorbais. Développement urbain Le projet de transformation de Fonsorbes vise à créer un véritable espace de vie, loin de l'image de ville-dortoir. Le site du Nouveau Trépade sera au centre de cette vision, intégrant des espaces associatifs, des commerces et des lieux de convivialité. Cette initiative vise à renforcer le lien entre les habitants et la nature, tout en favorisant un cadre de vie agréable. Priorité à la jeunesse La commune souhaite offrir un environnement propice au développement des enfants et un soutien aux familles. Cela inclut la création d'écoles accueillantes et de services d'aide aux devoirs, ainsi qu'un réseau de garde pour les parents. L'objectif est de penser aux générations futures et de garantir un avenir serein pour tous les jeunes Fonsorbais. Finances transparentes La gestion des finances publiques doit être transparente et responsable, servant de moyen pour réaliser des projets au bénéfice de la commune. L'équipe s'engage à rendre compte de l'utilisation des deniers publics et à maintenir un budget constant sans augmenter les impôts. Ils prévoient également de régler les litiges juridiques en cours pour assurer une gestion saine des finances de Fonsorbes.

Jean-Claude Pilet

Sabine Montes

Christophe Bonnet

Françoise Bobo

Julien Kervahut

Julie Auge

Jean-Luc Duverneuil

Mélanie Barrio

Xavier Gaëtan Henri Marie Genolhac

Sylvia Celador

Bruce Michel Malet

Dhouha Maalaoui

Nour-Eddine Belkhelfa

Nathalie Regeasse

Nicolas Roulleaux

Meryne Se Tchiao

Nicolas Petus

Fabienne Escolano

Patrick Regeasse

Claude de Muer

Richard Muezas

Nawal Hamchouche

Denis Gornet

Françoise Poulain

Olivier Baquie

Marie-Thérèse Ousty

Yanis Kervahut

Muriel Meerts

Richard Greslon

Isabelle Agudo

Cyril Claverie

Maryse Hignard

Christian René Heuzé

Cécile Guerimand

Philippe Severac Liste divers gauche

FONSORBES CITOYENNETE Voir la liste des candidats Programme Résumé du programme de Philippe Severac Programme de Philippe Severac à Fonsorbes (FONSORBES CITOYENNETE) Prendre soin des Fonsorbais Nous nous engageons à ne pas augmenter les impôts locaux, en proposant des solutions réalistes et financées par une gestion rigoureuse. La sécurité des Fonsorbais est une priorité, avec un renforcement de la police municipale et une coopération accrue avec la gendarmerie. Nous souhaitons également soutenir le tissu associatif en créant de nouvelles installations et en valorisant la vie associative. Préparer un futur durable Nous mettons l'accent sur l'éducation et la jeunesse, avec des projets tels que la rénovation des écoles et la création de nouveaux équipements sportifs. L'adaptation aux changements climatiques est essentielle, en favorisant la nature en ville et en protégeant la biodiversité. Enfin, nous souhaitons développer des itinéraires sécurisés pour les vélos et piétons, tout en fluidifiant le réseau routier. Développement économique Le développement économique et la création d'emplois locaux sont des priorités pour notre territoire. Nous visons à connecter notre commune aux bassins d'emplois environnants, comme Colomiers, Blagnac et Toulouse, grâce à des transports en commun performants. Cela contribuera à renforcer l'attractivité de notre ville tout en préservant sa qualité de vie. Engagement citoyen Nous souhaitons encourager l'implication des citoyens dans la vie communale, en les associant aux décisions qui les concernent. La création d'un conseil de la vie associative est un moyen de renforcer cette participation. En écoutant et en valorisant les initiatives des Fonsorbais, nous bâtirons ensemble une ville plus inclusive et dynamique.