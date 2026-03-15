Résultat de l'élection municipale 2026 à Fonsorbes : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Fonsorbes [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Fonsorbes sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Fonsorbes.
L'actu des élections municipales 2026 à Fonsorbes
13:09 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Fonsorbes ?
Il peut s'avérer intéressant de s'intéresser aux scores des dernières municipales à Fonsorbes. Lors de la première manche électorale, Françoise Simeon (Divers gauche) a creusé l'écart en obtenant 1 579 soutiens (47,48%). À ses trousses, Christophe Mailhé (Divers gauche) a recueilli 1 087 votes (32,69%). Jean-Claude Pilet (Divers gauche) suivait, s'adjugeant 19,81% des suffrages. Un delta significatif. A défaut de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes alignées. Françoise Simeon l'a finalement emporté avec 1 580 suffrages (50,03%), face à Christophe Mailhé s'adjugeant 1 036 électeurs (32,80%) et Jean-Claude Pilet obtenant 542 suffrages (17,16%). La prime au premier s'est accentuée pour déboucher sur un triomphe éclatant et irréfutable. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. La candidate étiquetée Divers gauche a sans doute profité du transfert des voix des partisans des listes de gauche, récupérant 1 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Tout savoir sur les municipales à Fonsorbes
Le premier tour des élections municipales est organisé ce dimanche en France. Ce scrutin va permettre d'élire les élus locaux des 35 000 communes françaises. Les municipales précédentes avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans le contexte de la crise sanitaire du covid. Plus bas dans la page se trouve la liste des candidats à Fonsorbes. Pour voter, les votants de l'agglomération seront en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 20 h, horaires d’ouverture des 12 bureaux de vote de Fonsorbes. Cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page pour recevoir les résultats des élections municipales à Fonsorbes dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Fonsorbes
|Tête de listeListe
|
Mathieu Lafoux
Liste divers droite
Fonsorbes rassemblée,Fonsorbes en mieux !
|
|
Christian Serrani
Liste divers gauche
FONSORBES VERS L'AVENIR
|
|
Jean-Claude Pilet
Liste divers gauche
Fonsorbes l'Humain d'Abord
|
|
Philippe Severac
Liste divers gauche
FONSORBES CITOYENNETE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Françoise Simeon (25 élus) Fonsorbes citoyennete
|1 580
|50,03%
|
|Christophe Mailhé (5 élus) Fonsorbes vert l'avenir
|1 036
|32,80%
|
|Jean-Claude Pilet (3 élus) Fonsorbes l'humain d'abord
|542
|17,16%
|
|Participation au scrutin
|Fonsorbes
|Taux de participation
|35,48%
|Taux d'abstention
|64,52%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 256
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Françoise Simeon Fonsorbes citoyennete
|1 579
|47,48%
|Christophe Mailhé Fonsorbes vert l'avenir
|1 087
|32,69%
|Jean-Claude Pilet Fonsorbes l'humain d'abord
|659
|19,81%
|Participation au scrutin
|Fonsorbes
|Taux de participation
|37,48%
|Taux d'abstention
|62,52%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 431
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Françoise Simeon (24 élus) Fonsorbes citoyenneté
|2 106
|39,23%
|
|Philippe Lalanne (6 élus) Fonsorbes 2014 : une nouvelle dynamique !
|1 991
|37,09%
|
|Christian Troch (2 élus) Fonsorbes source d'avenir
|864
|16,09%
|
|Jean-Claude Pilet (1 élu) Fonsorbes l'humain d'abord
|406
|7,56%
|
|Participation au scrutin
|Fonsorbes
|Taux de participation
|67,96%
|Taux d'abstention
|32,04%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,72%
|Nombre de votants
|5 517
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Lalanne Fonsorbes 2014 : une nouvelle dynamique !
|1 674
|33,24%
|Françoise Simeon Fonsorbes citoyenneté
|1 563
|31,03%
|Christian Troch Fonsorbes source d'avenir
|1 187
|23,57%
|Jean-Claude Pilet Fonsorbes l'humain d'abord
|612
|12,15%
|Participation au scrutin
|Fonsorbes
|Taux de participation
|64,75%
|Taux d'abstention
|35,25%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,19%
|Nombre de votants
|5 256
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