Résultat de l'élection municipale 2026 à Fonsorbes : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Fonsorbes [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Fonsorbes sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Fonsorbes.
L'actu des élections municipales 2026 à Fonsorbes
11:48 - Rappel des résultats d'il y a une semaine à Fonsorbes pour les élections
Les élections municipales 2026 à Fonsorbes ont vu Mathieu Lafoux (Divers droite) terminer en tête il y a une semaine avec 42,00 % des voix. Ensuite, Philippe Severac (Divers gauche) s'est classé deuxième avec 28,49 %. L'avance du gagnant provisoire a été très nette. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Christian Serrani (Divers gauche) a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Jean-Claude Pilet, portant la nuance Divers gauche, a rassemblé 12,96 % des bulletins, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante. Du côté de la mobilisation à Fonsorbes, le vote a enregistré une participation de 58,19 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Fonsorbes
Le deuxième tour des élections municipales à Fonsorbes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Mathieu Lafoux
Liste divers droite
Fonsorbes rassemblée,Fonsorbes en mieux !
|
|
Christian Serrani
Liste divers gauche
FONSORBES VERS L'AVENIR
|
|
Jean-Claude Pilet
Liste divers gauche
Fonsorbes l'Humain d'Abord
|
|
Philippe Severac
Liste divers gauche
FONSORBES CITOYENNETE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Fonsorbes
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Mathieu LAFOUX (Ballotage) Fonsorbes rassemblée,Fonsorbes en mieux !
|2 356
|42,00%
|Philippe SEVERAC (Ballotage) FONSORBES CITOYENNETE
|1 598
|28,49%
|Christian SERRANI (Ballotage) FONSORBES VERS L'AVENIR
|928
|16,54%
|Jean-Claude PILET (Ballotage) Fonsorbes l'Humain d'Abord
|727
|12,96%
|Participation au scrutin
|Fonsorbes
|Taux de participation
|58,19%
|Taux d'abstention
|41,81%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,48%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,09%
|Nombre de votants
|5 757
Source : ministère de l’Intérieur
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