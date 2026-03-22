Résultat de l'élection municipale 2026 à Fonsorbes : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Fonsorbes

Le deuxième tour des élections municipales à Fonsorbes a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Mathieu Lafoux
Mathieu Lafoux Liste divers droite
Fonsorbes rassemblée,Fonsorbes en mieux !
  • Mathieu Lafoux
  • Dominique Baudry
  • Pascal Daram
  • Anne Marie Quarrato
  • Robert Pogoda
  • Françoise Boyer
  • Jean-Luc Arnaud
  • Valérie Baccou
  • Jean-Marc Alazet
  • Aurélie Setiao
  • Kévin Rosique
  • Christel Pigasse
  • Yves Campmas
  • Patricia Eche
  • Gautier Bonjean
  • Audrey Gornet
  • Thomas Quemard Duffort
  • Aurélie Jullien
  • Aurélien Dupuy
  • Mélissa Rimper
  • Franck David
  • Elodie Amardeil
  • Michaël Thirioux
  • Céline Duprat
  • Frédéric Fabre
  • Fiona Maingaud
  • Frédéric Tournan
  • Régine Cabrol
  • Pascal Perrot
  • Emilie Garcia
  • Arnaud Hatier
  • Nicole Raynaud
  • Pierre Teulet
  • Françoise Devier
  • Stéphane Nimajimbe
Christian Serrani
Christian Serrani Liste divers gauche
FONSORBES VERS L'AVENIR
  • Christian Serrani
  • Johanne Pause
  • Franck Fedou
  • Severine Soubrat
  • Christophe Mailhé
  • Sanaa Rahni
  • Francis Dupre
  • Christine Forestou
  • Aimé Perea
  • Sandrine Ouchene-Fedou
  • Guy Lorrain
  • Denise Achari
  • Michel Anton
  • Nathalie Lefevre
  • Christophe Ardenne
  • Sylvia Lousas
  • Edgar Stemer
  • Nathalie Canis-Moal
  • Eric Marnac
  • Lyudmila Algayres
  • Landry Laison
  • Naïma Ouaaffi
  • Michel Jouanen
  • Paloma Poupel
  • Pascal Moreno
  • Sandra Leroux
  • Kévin Marnac
  • Marie Barral
  • Patrick Vauquelin
  • Martine Rogalle
  • Antoine Stival
  • Nicole Balmassiere
  • Jean Pierre Bonnet
  • Mireille Rives
Jean-Claude Pilet
Jean-Claude Pilet Liste divers gauche
Fonsorbes l'Humain d'Abord
  • Jean-Claude Pilet
  • Sabine Montes
  • Christophe Bonnet
  • Françoise Bobo
  • Julien Kervahut
  • Julie Auge
  • Jean-Luc Duverneuil
  • Mélanie Barrio
  • Xavier Gaëtan Henri Marie Genolhac
  • Sylvia Celador
  • Bruce Michel Malet
  • Dhouha Maalaoui
  • Nour-Eddine Belkhelfa
  • Nathalie Regeasse
  • Nicolas Roulleaux
  • Meryne Se Tchiao
  • Nicolas Petus
  • Fabienne Escolano
  • Patrick Regeasse
  • Claude de Muer
  • Richard Muezas
  • Nawal Hamchouche
  • Denis Gornet
  • Françoise Poulain
  • Olivier Baquie
  • Marie-Thérèse Ousty
  • Yanis Kervahut
  • Muriel Meerts
  • Richard Greslon
  • Isabelle Agudo
  • Cyril Claverie
  • Maryse Hignard
  • Christian René Heuzé
  • Cécile Guerimand
Philippe Severac
Philippe Severac Liste divers gauche
FONSORBES CITOYENNETE
  • Philippe Severac
  • Christine Lacoste
  • Vincent Bataille
  • Martine Vitet
  • Thierry Louzon
  • Sophie Stemer
  • Gilbert Canillo
  • Marie-Louise Calvo
  • Pascal Rivier
  • Corinne Gosselin
  • Jean Gauthier
  • Magali Fabienne Patricia Marqué Epouse Beaufort
  • Frédéric Legrand
  • Julia Dagoreau
  • Philippe Franchina
  • Adda Hernandez
  • Pascal Henri Guiraud
  • Lilia Cherifi
  • Paul Briantais
  • Anne-Valérie Hermant
  • Jean-Luc Barba
  • Yolande Christine Cabrita
  • Corentin Leroy
  • Valérie Escloupié
  • Pierre Capderrey
  • Martine Danes
  • Arnaud Severac
  • Véronique Brun
  • Julien Monrozier
  • Elisabeth Marie Catherine Challiol Valenti
  • Alain Jerome
  • Françoise Simeon
  • Jacques Lerat
  • Claudine Bonnevie
  • Nicolas Marignol

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Fonsorbes

Tête de listeListe Voix % des voix
Mathieu LAFOUX
Mathieu LAFOUX (Ballotage) Fonsorbes rassemblée,Fonsorbes en mieux ! 		2 356 42,00%
Philippe SEVERAC
Philippe SEVERAC (Ballotage) FONSORBES CITOYENNETE 		1 598 28,49%
Christian SERRANI
Christian SERRANI (Ballotage) FONSORBES VERS L'AVENIR 		928 16,54%
Jean-Claude PILET
Jean-Claude PILET (Ballotage) Fonsorbes l'Humain d'Abord 		727 12,96%
Participation au scrutin Fonsorbes
Taux de participation 58,19%
Taux d'abstention 41,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Nombre de votants 5 757

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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