Résultat de l'élection municipale 2026 à Fonsorbes : les résultats du 2e tour

Programme de Mathieu Lafoux à Fonsorbes (Fonsorbes rassemblée,Fonsorbes en mieux !)

Fonsorbes plus sûre

Le programme propose d'intensifier la vidéoprotection dans des lieux stratégiques et de sécuriser les abords des écoles. Il prévoit également de renforcer la police municipale et d'adapter l'éclairage public la nuit. Un nouveau plan de circulation et le réaménagement des routes de Fontenilles et Seysses sont également envisagés pour assurer la tranquillité publique.

Fonsorbes plus verte

Un plan ambitieux intitulé « 1 000 arbres » sera lancé pour améliorer l'environnement de la commune. Le programme inclut le réaménagement des grands axes avec des trottoirs et des parkings, ainsi qu'une amélioration du nettoyage des conteners. Des investissements dans le photovoltaïque et l'isolation des bâtiments communs sont également prévus pour promouvoir la durabilité.

Fonsorbes plus active

Le projet « Cœur de ville 2032 » vise à revitaliser le secteur du Trépade en créant des zones d'activités et en favorisant l'installation de professions médicales. Il mettra l'accent sur l'amélioration des relations entre commerçants et sur l'implantation d'acteurs économiques. La médiathèque sera réadéquatée pour élargir l'accès au coupon Fon’Sport Culture.

Fonsorbes plus solidaire

Le programme prévoit la création de cours d'eau végétalisés et un soutien scolaire intergénérationnel pour renforcer la solidarité. Il vise également à améliorer les conditions de travail des agents communaux et à encourager les initiatives des jeunes. L'accessibilité aux événements sera repensée et des projets associatifs seront développés pour favoriser l'inclusion.