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19:21 - Fonsorbes et municipales : démographie, économie et enjeux électoraux A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Fonsorbes fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 13 048 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 788 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (91,14%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. La présence de 657 résidents étrangers favorise son ouverture au monde. Dans cette diversité sociale, près de 39,98% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 444,56 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Pour résumer, Fonsorbes incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Avant les municipales 2026, le RN en position de force à Fonsorbes Le RN restait loin du podium lors des municipales à Fonsorbes il y a six ans. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen obtenait 24,23% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 41,31% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 20,47% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Fonsorbes comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 34,06% lors du scrutin européen, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives de 2024 donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 37,39% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 46,79% lors du vote final.

16:58 - Fonsorbes : 37,48 % de votants aux dernières municipales Les archives de 2020 indiquent que 3 431 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales à Fonsorbes, ce qui donnait un taux de participation de 37,48 % (une mobilisation modeste), l'épidémie de Covid-19 ayant pesé sur le vote. Les municipales restent pourtant, avec les présidentielles, un moment où les Français se mobilisent le plus massivement. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a ainsi été chiffré à 81,82 %. Le nombre de votants aux élections législatives est passé de son côté de 50,12 % au premier tour en 2022 à 72,34 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes s'établissait à 54,90 % (51,49 % en France). Regarder ces variations lors des dernières élections permet de ranger Fonsorbes comme une commune fortement mobilisée aux urnes. En parallèle de la municipale, l'état de la participation pèsera quoi qu'il en soit sur les résultats de Fonsorbes.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Fonsorbes a-t-elle voté ? Les élections des députés à Fonsorbes de juin 2024, plaçaient Nadine Demange-Fierlej (Rassemblement National) aux avants-postes avec 37,39% au premier tour, devant Arnaud Simion (Union de la gauche) avec 28,59%. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, portant Arnaud Simion (Union de la gauche) en tête avec 53,21%. Pour le tour unique des européennes près d'un mois plus tôt, les votes s'étaient cette fois majoritairement conduits sur Jordan Bardella (34,06%). La préférence des électeurs de Fonsorbes a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune esquissait un secteur acquis au macronisme, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Au soir des municipales 2026, Fonsorbes reste un territoire arrimé à le centre-droit L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Fonsorbes se positionne comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Fonsorbes choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 28,44% des voix, devançant ainsi Marine Le Pen qui terminait à 24,23%. Le duel final se soldait finalement par un score de 58,69% pour Emmanuel Macron, contre 41,31% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les votants de Fonsorbes soutenaient en priorité Monique Iborra (Ensemble !) avec 30,65% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Monique Iborra virant de nouveau en tête avec 51,66% des voix.

12:58 - Tendance clé avant les municipales 2026 : des impôts stables à Fonsorbes Signe d'une pression fiscale croissante depuis 2020 à Fonsorbes, la taxe d'habitation a affiché un taux à environ 19,25 % en 2024 (derniers chiffres en date), pour un produit communal totalisant 97 800 € la même année. Une recette bien loin des 2 852 050 € enregistrés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, a fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a transformé l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Fonsorbes atteint désormais un peu plus de 55,60 % en 2024 (contre 33,70 % en 2020). Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements. Au bout du compte, la facture fiscale moyenne à Fonsorbes s'est chiffrée à environ 1 069 euros en 2024 (contre 989 € en 2020).

11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Fonsorbes ? Il peut s'avérer intéressant de s'intéresser aux scores des dernières municipales à Fonsorbes. Lors de la première manche électorale, Françoise Simeon (Divers gauche) a creusé l'écart en obtenant 1 579 soutiens (47,48%). À ses trousses, Christophe Mailhé (Divers gauche) a recueilli 1 087 votes (32,69%). Jean-Claude Pilet (Divers gauche) suivait, s'adjugeant 19,81% des suffrages. Un delta significatif. A défaut de majorité absolue, un second tour pour départager les qualifiés s'est donc déroulé la semaine suivante avec 3 listes alignées. Françoise Simeon l'a finalement emporté avec 1 580 suffrages (50,03%), face à Christophe Mailhé s'adjugeant 1 036 électeurs (32,80%) et Jean-Claude Pilet obtenant 542 suffrages (17,16%). La prime au premier s'est accentuée pour déboucher sur un triomphe éclatant et irréfutable. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. La candidate étiquetée Divers gauche a sans doute profité du transfert des voix des partisans des listes de gauche, récupérant 1 voix supplémentaires entre les deux tours.