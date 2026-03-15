Résultat municipale 2026 à Fonsorbes (31470) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Fonsorbes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fonsorbes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Fonsorbes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Mathieu LAFOUX
Mathieu LAFOUX Fonsorbes rassemblée,Fonsorbes en mieux ! 		2 356 42,00%
Philippe SEVERAC
Philippe SEVERAC FONSORBES CITOYENNETE 		1 598 28,49%
Christian SERRANI
Christian SERRANI FONSORBES VERS L'AVENIR 		928 16,54%
Jean-Claude PILET
Jean-Claude PILET Fonsorbes l'Humain d'Abord 		727 12,96%
Participation au scrutin Fonsorbes
Taux de participation 58,19%
Taux d'abstention 41,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,41%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,16%
Nombre de votants 5 757

Source : ministère de l’Intérieur

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