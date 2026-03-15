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19:17 - Fontain : municipales et dynamiques démographiques Devant le bureau de vote de Fontain, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 200 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 93 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans la localité, 16,75% des résidents sont des enfants, et 9,00% ont 75 ans et plus, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, dont 34,15% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, 39,31% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 226,91 euros, accable une commune qui désire un avenir prospère. À Fontain, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'enseignement et l'inflation, rejoignent ceux de l'Hexagone.

17:57 - Quel poids électoral pour le RN à Fontain ? Le parti nationaliste n'était pas représenté lors de la dernière élection municipale à Fontain en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation politique affirmée dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen séduisait 16,81% des voix comptabilisées lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 31,24% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient accordé 11,84% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score trop limité, à Fontain comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 18,36% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 25,93% pour le mouvement lepéniste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 40,09% lors du vote final.

16:58 - Quelle abstention attendre à Fontain aux municipales ? L'affluence dans les isoloirs de Fontain sera ce soir un gros enjeu pour ces municipales. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent que 558 électeurs avaient glissé leur bulletin dans l'urne au premier tour des municipales, correspondant à un taux de participation de 59,74 %, un niveau plutôt élevé alors que le Covid-19 semait le doute dans le pays. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont cependant 830 habitants qui ont voté au premier tour, soit 86,46 % de participation. Quoique ces scrutins nationaux soient de nature différente en comparaison des scrutins locaux, les deux dernières élections législatives demeurent parfaitement comparables entre elles. Le nombre de votants aux élections législatives est passé de son côté de 60,12 % au premier tour en 2022 à 80,13 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes s'était fixée à 66,84 % (la moyenne nationale étant de 51,49 %). Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la municipalité se positionne in fine comme une contrée soucieuse de voter.

15:59 - Les élections d'il y a deux ans : quel verdict à Fontain ? Les législatives à Fontain de juin 2024, plaçaient Benoît Vuillemin (Majorité présidentielle) aux avants-postes avec 38,16% au premier tour, devant Eric Fusis (Rassemblement National) avec 25,93%. Au second tour, c'est en revanche Dominique Voynet (Union de la gauche) qui a doublé son adversaire avec 59,91% des suffrages exprimés. À l'occasion du match européen quelques semaines plus tôt, les citoyens de Fontain avaient cette fois placé en tête la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann avec 19,81% des votes. La physionomie politique de Fontain a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme un territoire difficile à étiqueter.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Fontain reste un territoire tourné vers la majorité présidentielle La synthèse des votes de 2022 dépeint Fontain comme une municipalité de tradition centriste. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Fontain était en effet marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 37,06% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 16,81%. Le second tour confirmait ensuite cette entrée en matière en donnant 68,76% pour Emmanuel Macron, contre 31,24% pour de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Fontain soutenaient en priorité Eric Alauzet (Ensemble !) avec 38,69% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Eric Alauzet virant de nouveau en tête avec 65,64% des voix.

12:58 - Tout savoir sur la fiscalité à Fontain Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Fontain, le taux de la taxe d'habitation est passé à 15,38 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de 9 100 euros, loin des 241 810 € engrangés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Fontain est passé à 32,39 % en 2024 (contre 14,33 % en 2020). Cette hausse est généralement purement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, le montant moyen payé par foyer fiscal à Fontain a atteint 780 € en 2024, alors que ce montant se situait à 745 € quatre ans auparavant.

11:59 - Retour sur les résultats des municipales de 2020 à Fontain Les résultats des dernières élections municipales à Fontain ont offert un éclairage précieux sur les rapports de force locaux. Dès le dimanche du premier tour, Jean-Pierre Vagne a pris les commandes en rassemblant 300 soutiens (55,86%). Dans la position du principal opposant, Flavien Chanson a obtenu 44,13% des suffrages. Ce triomphe au premier tour a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour cette municipale 2026 à Fontain, cette dynamique sert de matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Cette victoire retentissante met l'opposition face à un défi immense ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.