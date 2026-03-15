Résultat municipale 2026 à Fontain (25660) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Fontain a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fontain, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Fontain [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Marc GIRARDOT
Marc GIRARDOT (15 élus) FONTAIN-ARGUEL commune vivante, solidaire et tournée vers l'avenir 		371 52,62%
  • Marc GIRARDOT
  • Anne-Marie AEBISCHER
  • Dominique PICAUD
  • Laurence DUTEL
  • Alexis ROUGET
  • Ludivine GIGUEL
  • Pascal OLIVIER
  • Régine MARÉE
  • Patrice MARTIN
  • Valérie MARCHAND
  • Jérôme GAILLARD
  • Virginie FASQUELLE
  • Cyril BONDENET
  • Sophie OUDET
  • Claude GULLAUD
Vivien DESGRANGE
Vivien DESGRANGE (4 élus) AGIR POUR FONTAIN 		334 47,38%
  • Vivien DESGRANGE
  • Elodie TOITOT
  • Bruno BELIARD
  • Ludivine MULLER
Participation au scrutin Fontain
Taux de participation 76,27%
Taux d'abstention 23,73%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,25%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,83%
Nombre de votants 720

Source : ministère de l’Intérieur

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