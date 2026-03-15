Résultat municipale 2026 à Fontaine-au-Pire (59157) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Fontaine-au-Pire a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fontaine-au-Pire, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Fontaine-au-Pire [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel FRANÇOIS
Michel FRANÇOIS (13 élus) CONSTRUISONS DEMAIN 		381 63,93%
  • Michel FRANÇOIS
  • Virginie QUERSIN
  • Stephane PAYAN
  • Carole DRANCOURT
  • Jonathan VARLET
  • Cassandra LEROY
  • Christophe LEFEBVRE
  • Cindy HISBERGUE
  • Gautier GILLIOT
  • Camille BRIANCON
  • Virgile DUSSEAUX
  • Aurelie DENHEZ
  • Francis PARENT
Annette CHRETIEN
Annette CHRETIEN (2 élus) NOTRE EXPERIENCE AU SERVICE DE VOTRE AVENIR 		215 36,07%
  • Annette CHRETIEN
  • Pierre FAREZ
Participation au scrutin Fontaine-au-Pire
Taux de participation 79,21%
Taux d'abstention 20,79%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,66%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,33%
Nombre de votants 602

Source : ministère de l’Intérieur

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