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19:19 - Fontaine-au-Pire aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Quelle influence les électeurs de Fontaine-au-Pire exercent-ils sur le résultat des municipales ? La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans le village, 18,44% des résidents sont des enfants, et 9,76% sont des personnes âgées. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (19,13%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 513 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (11,83%) met en évidence des besoins de suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,74%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Fontaine-au-Pire mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 27,71% des résidents non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la commune.

17:57 - Le Rassemblement national aux dernières élections à Fontaine-au-Pire Le mouvement lepéniste n'était pas représenté lors de la dernière élection municipale à Fontaine-au-Pire il y a six ans, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 47,93% des voix comptabilisées lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 68,75% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 40,75% au représentant du parti au tour 1. Au second round, le parti à la flamme réunissait 59,84% des voix locales. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 56,34% pour les européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées offriront, lors du premier tour, un résultat de 60,91% pour le parti à la flamme. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Michael Taverne.

16:58 - Dernières municipales : 32,28 % d'abstention à Fontaine-au-Pire L'absence d'électeurs dans les isoloirs s'élevait à 32,28 % à Fontaine-au-Pire pour le premier tour des municipales il y a six ans (une participation locale remarquable) alors qu'en raison de la pandémie du Covid, bon nombre d'électeurs avaient choisi de ne pas se déplacer. Rappelons que les élections municipales sont en effet historiquement, avec l'élection présidentielle, celles où les électeurs votent le plus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre vu l'abstention s'élever à 21,06 % au premier tour (26,31 % dans le pays). Le taux d'abstention aux élections législatives est passé quant à lui de 50,71 % en 2022 à seulement 32,50 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 42,03 % (contre 48,51 % en France). Si on tente de dégager une tendance, la ville apparaît donc sensiblement comme une zone moins abstentionniste que la moyenne. En ce jour d'élection municipale à Fontaine-au-Pire, cette particularité sera en définitive particulièrement scrutée.

15:59 - Ce qu'il faut retenir des élections d'il y a deux ans à Fontaine-au-Pire Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux des élections deux ans plus tôt. Les Européennes 2024 à Fontaine-au-Pire avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (56,34%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 8,22% des voix. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Fontaine-au-Pire soutenaient en priorité Michael Taverne (Rassemblement National) avec 60,91% au premier tour. Les électeurs tranchaient d'ailleurs l'affaire sans hésitation dans la circonscription, la majorité absolue étant acquise (54,74%).

14:57 - Les électeurs de Fontaine-au-Pire avaient résolument opté pour le Rassemblement national il y a 4 ans L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Fontaine-au-Pire s'affirme comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale. Au premier tour de la dernière présidentielle en effet, les citoyens de Fontaine-au-Pire votaient en priorité pour Marine Le Pen (47,93%), devant Emmanuel Macron qui terminait à 19,90%. Le second tour confirmait ensuite ce tour préliminaire en donnant 68,75% pour Marine Le Pen, contre 31,25% en faveur d'Emmanuel Macron. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Fontaine-au-Pire portaient leur choix sur Michaël Taverne (RN) avec 40,75% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 59,84% des suffrages.

12:58 - Municipales 2026 : la fiscalité au cœur des débats à Fontaine-au-Pire Si l'on examine la fiscalité de Fontaine-au-Pire, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 16,52 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), pour un produit communal totalisant 16 670 € la même année, bien en deçà des 132 200 € engrangés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse désormais que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Fontaine-au-Pire atteint désormais près de 40,70 % en 2024 (contre 20,80 % en 2020). Une hausse liée généralement au transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Avec tous ces changements, le produit fiscal par ménage à Fontaine-au-Pire s'est établi à 499 € en 2024 (contre 439 € en 2020).

11:59 - Jean-Claude Gerard vainqueur des dernières élections municipales à Fontaine-au-Pire Les résultats des précédentes municipales à Fontaine-au-Pire ont offert un constat instructif sur l'échiquier politique local. Dès le dimanche du premier tour, Jean-Claude Gerard a imposé son rythme en obtenant 65,36% des suffrages. Dans la position de la principale opposante, Marie-José Arpin a capté 178 suffrages en sa faveur (34,63%). Cette victoire écrasante de Jean-Claude Gerard a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour ces municipales 2026 à Fontaine-au-Pire, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Les forces d'opposition devront démultiplier les scores ce dimanche pour remettre en cause cette mainmise, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.