Résultat municipale 2026 à Fontaine-Lavaganne (60690) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Fontaine-Lavaganne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fontaine-Lavaganne, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Fontaine-Lavaganne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Audrey BENOIT
Audrey BENOIT (12 élus) Ensemble, Agir pour Fontaine ! 		171 51,20%
  • Audrey BENOIT
  • Vincent BEAUDOIN
  • Cindy RULOFF
  • David BERNOVAL
  • Karine MOREL
  • Frédéric CAROUGE
  • Agnès COMMONT
  • Sylvain APLANCOURT
  • Maureen DEBOMY
  • Julien DEFROCOURT
  • Cécile ALEXANDRE
  • Ludovic VANCRAEYNEST
Christophe CACHELIEVRE
Christophe CACHELIEVRE (3 élus) UNION POUR FONTAINE ET SES HAMEAUX 		163 48,80%
  • Christophe CACHELIEVRE
  • Nathalie COUTRE
  • Florian VAN DAM-HUMBLOT
Participation au scrutin Fontaine-Lavaganne
Taux de participation 82,37%
Taux d'abstention 17,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Nombre de votants 341

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Fontaine-Lavaganne - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Audrey BENOIT
Audrey BENOIT (Ballotage) Ensemble, Agir pour Fontaine ! 		158 50,00%
Christophe CACHELIEVRE
Christophe CACHELIEVRE (Ballotage) UNION POUR FONTAINE ET SES HAMEAUX 		158 50,00%
Participation au scrutin Fontaine-Lavaganne
Taux de participation 77,29%
Taux d'abstention 22,71%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,31%
Nombre de votants 320

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