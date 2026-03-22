Résultat municipale 2026 à Fontaine-Lavaganne (60690) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Fontaine-Lavaganne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fontaine-Lavaganne, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Fontaine-Lavaganne [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Audrey BENOIT (12 élus) Ensemble, Agir pour Fontaine !
|171
|51,20%
|
|Christophe CACHELIEVRE (3 élus) UNION POUR FONTAINE ET SES HAMEAUX
|163
|48,80%
|
|Participation au scrutin
|Fontaine-Lavaganne
|Taux de participation
|82,37%
|Taux d'abstention
|17,63%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,17%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,88%
|Nombre de votants
|341
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Fontaine-Lavaganne - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Audrey BENOIT (Ballotage) Ensemble, Agir pour Fontaine !
|158
|50,00%
|Christophe CACHELIEVRE (Ballotage) UNION POUR FONTAINE ET SES HAMEAUX
|158
|50,00%
|Participation au scrutin
|Fontaine-Lavaganne
|Taux de participation
|77,29%
|Taux d'abstention
|22,71%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,94%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,31%
|Nombre de votants
|320
Election municipale 2026 à Fontaine-Lavaganne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Fontaine-Lavaganne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Fontaine-Lavaganne.
L'actu des élections municipales 2026 à Fontaine-Lavaganne
18:34 - Avant et après la dissolution, comment Fontaine-Lavaganne a-t-elle voté ?
Claire Marais-Beuil (Rassemblement National) avait performé au premier tour des législatives à Fontaine-Lavaganne en juin 2024 avec 58,65%. Victor Habert-Dassault (Les Républicains) se trouvait à la deuxième place avec 21,94%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Claire Marais-Beuil culminant à 58,72% des suffrages exprimés localement. Les élections européennes un peu plus de 20 jours plus tôt à Fontaine-Lavaganne avaient cette fois vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (53,63%), avec en deuxième position Valérie Hayer qui avait récolté 9,50% des suffrages. Une confirmation limpide des résultats de la présidentielle deux années plus tôt.
15:57 - Des résultats particulièrement serrés aux dernières élections à Fontaine-Lavaganne
Il peut être instructif d'étudier les scores de la dernière élection municipale à Fontaine-Lavaganne. Dans la cité, le vote s'est tenu par candidatures à titre individuel à l'époque, sans liste, laissant ainsi aux votants la possibilité de retenir plusieurs noms. 15 conseillers ont par ailleurs été élus au premier tour. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Laurent Topin a recueilli le plus grand nombre de suffrages avec 89,50% des bulletins. À la suite, David Lecarpentier a recueilli 88,27% des voix. Au sein de l'électorat, ces scores particulièrement homogènes témoignaient d'un vote consensuel. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Lors de cette nouvelle élection 2026 à Fontaine-Lavaganne, les citoyens sont de nouveau appelés à choisir leurs élus dans cette configuration si spéciale. Il faut toutefois souligner que le mode de scrutin individuel n'est plus en vigueur dans le pays.
13:58 - Les habitants de Fontaine-Lavaganne doivent trancher entre 2 listes
L'élection continue donc ce dimanche, avec Christophe Cachelievre sous l'étiquette DIV ("Union Pour Fontaine Et Ses Hameaux") et Audrey Benoit (DIV) et sa liste "Ensemble, Agir Pour Fontaine !", d'après le ministère de l'Intérieur, qui a diffusé cette semaine la liste des candidats pour ce deuxième tour. Le bureau de vote de la commune de Fontaine-Lavaganne fermera à 18 heures pour laisser place au dépouillement.
11:59 - Qui a fini en tête au 1er tour de la municipale à Fontaine-Lavaganne la semaine dernière ?
Dans le cadre du premier tour des municipales à Fontaine-Lavaganne, c'est Audrey Benoit qui s'est placée en première position en rassemblant 50,00 % des voix. Ensuite, Christophe Cachelievre a obtenu la seconde place avec 50,00 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. À noter que pour ce premier tour à Fontaine-Lavaganne, le rendez-vous électoral a enregistré une participation de 77,29 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
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