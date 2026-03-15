Résultat municipale 2026 à Fontaine-le-Port (77590) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Fontaine-le-Port a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fontaine-le-Port, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Fontaine-le-Port [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Nicolas CEDILLE
Nicolas CEDILLE (12 élus) UNIS POUR UN NOUVEAU FONTAINE LE PORT 		296 57,03%
  • Nicolas CEDILLE
  • Maryline HEUZE
  • Patrick DORE
  • Maria JURATOVAC
  • Gregoire ALIX-TABELING
  • Maelle LEMONY
  • Nicolas BAURIN
  • Catherine DE SAN LORENZO
  • Mathieu WELSCH
  • Pauline RODRIGUEZ
  • Dimitri KOWALSKI
  • Adrienne NOWAK
Jessica DAGORNE
Jessica DAGORNE (3 élus) CONTINUONS D'AGIR ENSEMBLE POUR FONTAINE LE PORT, LA COUDRE ET MASSOURY 		223 42,97%
  • Jessica DAGORNE
  • Géraud LEBAS
  • Anaëlle MEJANE
Participation au scrutin Fontaine-le-Port
Taux de participation 65,07%
Taux d'abstention 34,93%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,32%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57%
Nombre de votants 529

Source : ministère de l’Intérieur

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