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19:20 - Fontaine-le-Port et municipales : démographie, économie et choix électoraux Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Fontaine-le-Port montrent des tendances nettes susceptibles d'influencer les résultats des municipales. Avec un pourcentage de chômeurs de 7,13% et une densité de population de 129 hab/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 44,15%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques tels que la finance, la technologie ou la recherche. Le nombre d'allocataires de la CAF (12,33%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, et le taux de salariés en CDD (4,37%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (55,68%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Fontaine-le-Port, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Le vote RN aux dernières élections à Fontaine-le-Port Le Rassemblement national n'était pas représenté au moment de la dernière municipale à Fontaine-le-Port il y a six ans, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 16,83% des suffrages lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 34,36% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 11,75% au parti lepéniste au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Fontaine-le-Port comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 28,41% lors du scrutin européen, qui aboutiront à la dissolution du Parlement. Les législatives enfin apporteront, lors du premier round, un résultat de 33,39% pour le mouvement nationaliste. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 36,36% lors du vote final.

16:58 - À Fontaine-le-Port, la participation s'annonce forte aux municipales Il y a six ans, le premier round de la municipale à Fontaine-le-Port avait été marqué par une abstention de 43,73 %, un score en demi-teinte (la participation se limitant à 56,27 %) alors qu'en raison du coronavirus, une part importante des électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a cependant été de 20,72 % des personnes inscrites. L'abstention aux législatives, mesurée à 46,07 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 26,15 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 40,69 %. En lissant ces rendez-vous électoraux, les chiffres dessinent in fine le profil d'une localité globalement épargnée par l'abstention par rapport aux tendances françaises. Pour ces municipales, cette réalité à Fontaine-le-Port sera quoi qu'il en soit essentielle dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Fontaine-le-Port : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les élections européennes 2024 à Fontaine-le-Port avaient vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (28,41%), devant Raphaël Glucksmann qui avait récolté 14,54% des suffrages. Jean-Louis Thieriot (Les Républicains) avait ensuite performé au premier tour des élections des députés à Fontaine-le-Port après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 40,60%. Davy Brun (Rassemblement National) se trouvait à la deuxième place avec 33,39%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Jean-Louis Thieriot culminant à 63,64% des votes dans la commune. La préférence des électeurs de Fontaine-le-Port a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune apparaissait comme une zone de sensibilité politique modérée, elle s'est affichée deux ans plus tard comme une zone de flou électoral.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Fontaine-le-Port s'était massivement tournée vers le centre-droit La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une zone de sensibilité politique modérée. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Fontaine-le-Port votaient en priorité pour Emmanuel Macron (30,36%), surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon crédité de 17,16%. Lors de la finale de l'élection à Fontaine-le-Port, les électeurs accordaient 65,64% pour Emmanuel Macron, contre 34,36% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Fontaine-le-Port accordaient leurs suffrages à Patrick Septiers (Divers centre) avec 25,66% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Jean-Louis Thiériot (Les Républicains), vainqueur dans la commune avec 62,60%.

12:58 - Béatrice MOTHRÉ a-t-elle augmenté les impôts locaux à Fontaine-le-Port ? Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Fontaine-le-Port, le taux de la taxe d'habitation est passé à 12,98 % en 2024 (derniers chiffres en date), pour un produit communal totalisant près de 54 600 euros environ, bien en deçà des quelque 284 400 euros engrangés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales début 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse dorénavant que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Fontaine-le-Port est passé à 37,20 % en 2024 (contre 18,48 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, le produit fiscal par ménage à Fontaine-le-Port s'est établi à 1 306 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 055 € relevés en 2020.

11:59 - Élections municipales 2020 : la victoire de Béatrice Mothré à Fontaine-le-Port À l'occasion des municipales il y a six ans à Fontaine-le-Port, les résultats ont livré un état des lieux précis des dynamiques politiques locales. Lors de la première manche électorale, Béatrice Mothré a creusé l'écart en rassemblant 275 bulletins (62,21%). Sur la seconde marche, Nicolas Cedille a rassemblé 37,78% des voix. Cette victoire sans appel de Béatrice Mothré a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Fontaine-le-Port, cette géographie électorale pose les bases. Pour l'opposition, renverser une majorité d'une telle ampleur représentera ce dimanche une tâche colossale, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.