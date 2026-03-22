Résultat municipale 2026 à Fontaine-lès-Croisilles (62128) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Fontaine-lès-Croisilles a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fontaine-lès-Croisilles, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Fontaine-lès-Croisilles [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cédric DOLET (8 élus) EN AVANT FONTAINE
|87
|42,03%
|
|Luc CHATELAIN (2 élus) UNIS DANS LA DIVERSITÉ, CONSTRUISONS DEMAIN
|69
|33,33%
|
|Odile BUCQUET (1 élu) Agir ensemble pour Fontaine
|51
|24,64%
|
|Participation au scrutin
|Fontaine-lès-Croisilles
|Taux de participation
|92,04%
|Taux d'abstention
|7,96%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,48%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|208
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Fontaine-lès-Croisilles - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Cédric DOLET (Ballotage) EN AVANT FONTAINE
|87
|42,44%
|Luc CHATELAIN (Ballotage) UNIS DANS LA DIVERSITÉ, CONSTRUISONS DEMAIN
|65
|31,71%
|Odile BUCQUET (Ballotage) Agir ensemble pour Fontaine
|53
|25,85%
|Participation au scrutin
|Fontaine-lès-Croisilles
|Taux de participation
|91,15%
|Taux d'abstention
|8,85%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,49%
|Nombre de votants
|206
Election municipale 2026 à Fontaine-lès-Croisilles [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Fontaine-lès-Croisilles sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Fontaine-lès-Croisilles.
L'actu des élections municipales 2026 à Fontaine-lès-Croisilles
18:34 - Indicateurs clés des scrutins de 2024 à Fontaine-lès-Croisilles
Lors du scrutin européen de juin 2024, les électeurs de Fontaine-lès-Croisilles avaient poussé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 42,95% des bulletins. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Fontaine-lès-Croisilles avaient ensuite favorisé Emmanuel Blairy (Rassemblement National) avec 46,15% au premier tour, devant Philippe Bolet (Ensemble !) avec 16,41%. Aucun second tour n'était d'ailleurs organisé dans la circonscription. La préférence des électeurs de Fontaine-lès-Croisilles a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune semblait refléter une zone sans vote prédéterminé, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme un secteur marqué par l'extrême droite.
15:57 - Le résultat des dernières municipales à Fontaine-lès-Croisilles
Quel avait été le dénouement des élections municipales précédentes à Fontaine-lès-Croisilles ? Il est à noter que ce scrutin s'est déroulé sans liste à l'époque, avec uniquement des candidatures individuelles, et la possibilité pour les votants de panacher. Dès le premier tour, 11 sièges ont par ailleurs été pourvus. Lors de ce premier tour, Christophe Mesureur a remporté la première place avec 128 suffrages (94,11%). À la suite, Julien Rebout a rassemblé 88,97% des suffrages. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Lors de cette nouvelle élection 2026 à Fontaine-lès-Croisilles, ces équilibres individuels si spécifiques aux communes rurales vont encore peser. Il est à noter que la règle des candidatures sans liste n'a cependant plus cours depuis la réforme du mode de scrutin.
13:58 - À Fontaine-lès-Croisilles, Odile Bucquet, Cédric Dolet et Luc Chatelain s'affrontent ce dimanche
Se retrouvent donc à ce nouveau tour ce dimanche : Odile Bucquet (DIV), la liste menée par Cédric Dolet (DIV) et la liste de Luc Chatelain (DIV), d'après le ministère de l'Intérieur, qui a diffusé les candidatures officielles pour ce deuxième tour cette semaine. Afin de s'exprimer, les 226 inscrits sur les listes électorales de la commune seront en mesure de se rendre aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture du bureau de vote de Fontaine-lès-Croisilles.
11:59 - Les résultats du premier tour des élections à Fontaine-lès-Croisilles
Les élections municipales 2026 à Fontaine-lès-Croisilles ont vu Cédric Dolet arriver en tête il y a une semaine avec 42,44 % des votes. À sa suite, Luc Chatelain est arrivé en deuxième position avec 31,71 %. La différence, de plus de 10 points, a signé un ascendant très fort. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Odile Bucquet pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Enfin, concernant la participation à Fontaine-lès-Croisilles, le rendez-vous électoral a vu 91,15 % des inscrits se déplacer, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
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