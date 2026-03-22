Résultat municipale 2026 à Fontaine-lès-Croisilles (62128) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Fontaine-lès-Croisilles a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fontaine-lès-Croisilles, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Fontaine-lès-Croisilles [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Cédric DOLET
Cédric DOLET (8 élus) EN AVANT FONTAINE 		87 42,03%
  • Cédric DOLET
  • Laëtitia LEFLON
  • Philippe PETERS
  • Isabelle PLANQUE
  • Olivier DUMONT
  • Cathy WANNEPAIN
  • Pascal BUCQUET
  • Jessica TOBISZ
Luc CHATELAIN
Luc CHATELAIN (2 élus) UNIS DANS LA DIVERSITÉ, CONSTRUISONS DEMAIN 		69 33,33%
  • Luc CHATELAIN
  • Corinne DELATTRE
Odile BUCQUET
Odile BUCQUET (1 élu) Agir ensemble pour Fontaine 		51 24,64%
  • Odile BUCQUET
Participation au scrutin Fontaine-lès-Croisilles
Taux de participation 92,04%
Taux d'abstention 7,96%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 208

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Fontaine-lès-Croisilles - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Cédric DOLET
Cédric DOLET (Ballotage) EN AVANT FONTAINE 		87 42,44%
Luc CHATELAIN
Luc CHATELAIN (Ballotage) UNIS DANS LA DIVERSITÉ, CONSTRUISONS DEMAIN 		65 31,71%
Odile BUCQUET
Odile BUCQUET (Ballotage) Agir ensemble pour Fontaine 		53 25,85%
Participation au scrutin Fontaine-lès-Croisilles
Taux de participation 91,15%
Taux d'abstention 8,85%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,49%
Nombre de votants 206

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