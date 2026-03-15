Résultat municipale 2026 à Fontaine-lès-Dijon (21121) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Fontaine-lès-Dijon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fontaine-lès-Dijon, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Fontaine-lès-Dijon [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Catherine MINAUX (25 élus) AGIR ENSEMBLE pour FONTAINE !
|2 759
|69,99%
|
|Bastien PONNELLE (4 élus) Fontaine Solidaire
|1 183
|30,01%
|
|Participation au scrutin
|Fontaine-lès-Dijon
|Taux de participation
|59,24%
|Taux d'abstention
|40,76%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,92%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,91%
|Nombre de votants
|4 057
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Fontaine-lès-Dijon [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Fontaine-lès-Dijon en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Fontaine-lès-Dijon
19:17 - Fontaine-lès-Dijon et municipales : démographie, économie et choix électoraux
Comment les habitants de Fontaine-lès-Dijon peuvent-ils peser sur le résultat des municipales ? La répartition par âge pourrait agir sur les priorités des politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Dans l'agglomération, 27% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 13,04% de 75 ans et plus. Le taux important de cadres, représentant 32,46%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,78%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,59%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (51,21%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Fontaine-lès-Dijon, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.
17:57 - Le RN avance à Fontaine-lès-Dijon
Le mouvement nationaliste ne pesait que marginalement lors des élections municipales à Fontaine-lès-Dijon en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 14,72% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 29,95% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 11,30% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Fontaine-lès-Dijon comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 24,55% lors du choc des européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution du Parlement. Les législatives enfin se solderont, lors du premier round, par un résultat de 26,61% pour le parti d'extrême droite. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 29,81% le dimanche suivant.
16:58 - Fontaine-lès-Dijon : 39,19 % de votants aux dernières municipales
Les dernières données disponibles, remontant à six ans, indiquent que 2 599 électeurs avaient pris part au vote au premier tour des municipales à Fontaine-lès-Dijon, ce qui donnait un taux de participation de 39,19 % (un niveau conforme à la tendance du pays), en pleine crise sanitaire à l'époque. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a pour sa part été rapporté à 82,59 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 63,80 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 77,02 % au premier tour, contre 58,47 % en 2022. Regarder ce parcours lors des dernières élections permet à l'arrivée de ranger Fontaine-lès-Dijon comme une commune relativement attachée au vote. Dans le cadre des élections municipales 2026 à Fontaine-lès-Dijon, ce paramètre jouera quoi qu'il en soit un rôle essentiel sur les résultats.
15:59 - À Fontaine-lès-Dijon, les élections d'il y a deux ans en faveur de l'extrême droite
Le panorama politique de Fontaine-lès-Dijon a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait une terre centriste-macroniste, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme une terre sans déterminisme électoral. Les élections européennes du printemps 2024 à Fontaine-lès-Dijon avaient en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (24,55%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 21,86% des votes. Didier Martin (Majorité présidentielle) avait par la suite gagné au premier tour des élections des députés à Fontaine-lès-Dijon après la dissolution avec 33,92%. Cyline Humblot-Cornille (Rassemblement National) se trouvait à la deuxième place avec 26,61%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Didier Martin culminant à 44,63% des voix sur place.
14:57 - En 2022, la commune de Fontaine-lès-Dijon s'était fortement dirigée vers le centre
Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Fontaine-lès-Dijon accordaient leurs suffrages à Didier Martin (Ensemble !) avec 38,06% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Didier Martin virant de nouveau en tête avec 70,77% des voix. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Fontaine-lès-Dijon quelques semaines plus tôt plaçait Emmanuel Macron en pole position avec 38,72% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 14,72%. Lors de la finale de l'élection à Fontaine-lès-Dijon, les électeurs accordaient 70,05% pour Emmanuel Macron, contre 29,95% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Fontaine-lès-Dijon révèle ainsi une place forte du courant central.
12:58 - Quelle a été l'évolution de la fiscalité à Fontaine-lès-Dijon avant les municipales ?
Si l'on examine la fiscalité de Fontaine-lès-Dijon, la taxe d'habitation a affiché un taux à 8,44 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de 123 250 €, bien en deçà des 1,7536 million d'euros (1 753 600 € très exactement) récoltés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Fontaine-lès-Dijon a évolué pour se fixer à près de 38,81 % en 2024 (contre 17,81 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Fontaine-lès-Dijon a atteint environ 1 374 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 927 € relevés en 2020.
11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Fontaine-lès-Dijon
Dans la commune de Fontaine-lès-Dijon, les forces politiques en présence sont aujourd'hui encore déterminées par le verdict du dernier scrutin municipal. Au soir du premier tour, Patrick Chapuis (Les Républicains) a viré en tête en obtenant 60,96% des voix. En deuxième position, Christian Ros (Divers) a capté 505 votes (19,95%). Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Sébastien Lebonnois (Divers gauche), glanant 483 électeurs (19,08%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour cette élection de 2026 à Fontaine-lès-Dijon, ce qui s'est passé à l'époque sert de matrice bien spécifique que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Le défi s'annonce titanesque ce dimanche pour le camp adverse au vu de cette victoire sans appel, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
09:57 - À quelle heure ferment les 7 bureaux de vote à Fontaine-lès-Dijon ?
Ce dimanche 15 mars, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, indispensables pour établir la composition de leur conseil municipal pour les prochaines années. Pour mémoire, les dernières élections municipales ont débuté en mars 2020, au coeur de la pandémie de coronavirus. La liste de ceux qui se présentent au suffrage ce dimanche est affichée plus bas. Pour voter, les votants de la ville peuvent se rendre aux urnes entre 8 h et 19 h, horaires d’ouverture des 7 bureaux de vote de Fontaine-lès-Dijon. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
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