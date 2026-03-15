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19:17 - Fontaine-lès-Dijon et municipales : démographie, économie et choix électoraux Comment les habitants de Fontaine-lès-Dijon peuvent-ils peser sur le résultat des municipales ? La répartition par âge pourrait agir sur les priorités des politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Dans l'agglomération, 27% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 13,04% de 75 ans et plus. Le taux important de cadres, représentant 32,46%, révèle une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,78%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,59%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (51,21%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Fontaine-lès-Dijon, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Le RN avance à Fontaine-lès-Dijon Le mouvement nationaliste ne pesait que marginalement lors des élections municipales à Fontaine-lès-Dijon en mars 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 14,72% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 29,95% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 11,30% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Fontaine-lès-Dijon comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 24,55% lors du choc des européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution du Parlement. Les législatives enfin se solderont, lors du premier round, par un résultat de 26,61% pour le parti d'extrême droite. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 29,81% le dimanche suivant.

16:58 - Fontaine-lès-Dijon : 39,19 % de votants aux dernières municipales Les dernières données disponibles, remontant à six ans, indiquent que 2 599 électeurs avaient pris part au vote au premier tour des municipales à Fontaine-lès-Dijon, ce qui donnait un taux de participation de 39,19 % (un niveau conforme à la tendance du pays), en pleine crise sanitaire à l'époque. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a pour sa part été rapporté à 82,59 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 63,80 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 77,02 % au premier tour, contre 58,47 % en 2022. Regarder ce parcours lors des dernières élections permet à l'arrivée de ranger Fontaine-lès-Dijon comme une commune relativement attachée au vote. Dans le cadre des élections municipales 2026 à Fontaine-lès-Dijon, ce paramètre jouera quoi qu'il en soit un rôle essentiel sur les résultats.

15:59 - À Fontaine-lès-Dijon, les élections d'il y a deux ans en faveur de l'extrême droite Le panorama politique de Fontaine-lès-Dijon a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait une terre centriste-macroniste, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme une terre sans déterminisme électoral. Les élections européennes du printemps 2024 à Fontaine-lès-Dijon avaient en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (24,55%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 21,86% des votes. Didier Martin (Majorité présidentielle) avait par la suite gagné au premier tour des élections des députés à Fontaine-lès-Dijon après la dissolution avec 33,92%. Cyline Humblot-Cornille (Rassemblement National) se trouvait à la deuxième place avec 26,61%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Didier Martin culminant à 44,63% des voix sur place.

14:57 - En 2022, la commune de Fontaine-lès-Dijon s'était fortement dirigée vers le centre Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Fontaine-lès-Dijon accordaient leurs suffrages à Didier Martin (Ensemble !) avec 38,06% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Didier Martin virant de nouveau en tête avec 70,77% des voix. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Fontaine-lès-Dijon quelques semaines plus tôt plaçait Emmanuel Macron en pole position avec 38,72% des inscrits, tandis que Marine Le Pen aggrégeait 14,72%. Lors de la finale de l'élection à Fontaine-lès-Dijon, les électeurs accordaient 70,05% pour Emmanuel Macron, contre 29,95% en faveur de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Fontaine-lès-Dijon révèle ainsi une place forte du courant central.

12:58 - Quelle a été l'évolution de la fiscalité à Fontaine-lès-Dijon avant les municipales ? Si l'on examine la fiscalité de Fontaine-lès-Dijon, la taxe d'habitation a affiché un taux à 8,44 % en 2024 (dernière date de relevé), ce qui représente un montant de 123 250 €, bien en deçà des 1,7536 million d'euros (1 753 600 € très exactement) récoltés en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Fontaine-lès-Dijon a évolué pour se fixer à près de 38,81 % en 2024 (contre 17,81 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Fontaine-lès-Dijon a atteint environ 1 374 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 927 € relevés en 2020.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection municipale à Fontaine-lès-Dijon Dans la commune de Fontaine-lès-Dijon, les forces politiques en présence sont aujourd'hui encore déterminées par le verdict du dernier scrutin municipal. Au soir du premier tour, Patrick Chapuis (Les Républicains) a viré en tête en obtenant 60,96% des voix. En deuxième position, Christian Ros (Divers) a capté 505 votes (19,95%). Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Sébastien Lebonnois (Divers gauche), glanant 483 électeurs (19,08%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour cette élection de 2026 à Fontaine-lès-Dijon, ce qui s'est passé à l'époque sert de matrice bien spécifique que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Le défi s'annonce titanesque ce dimanche pour le camp adverse au vu de cette victoire sans appel, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.