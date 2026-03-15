Résultat municipale 2026 à Fontaine-lès-Dijon (21121) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Fontaine-lès-Dijon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fontaine-lès-Dijon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Fontaine-lès-Dijon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Catherine MINAUX
Catherine MINAUX (25 élus) AGIR ENSEMBLE pour FONTAINE ! 		2 759 69,99%
  • Catherine MINAUX
  • Pascal QUILOT
  • Dominique COMPAIN
  • Jean-Philippe RENARD
  • Catherine REFAIT-ALEXANDRE
  • Patrick CHAPUIS
  • Isabelle GIRAUDET
  • Patrick ZANINI
  • Brigitte CHAVANCE
  • Clément LOISEAU
  • Viviane COUDOT
  • Gérard PASTOR
  • Florence MARECHAL
  • Pascal PARIS
  • Marie-Laure TRAVAILLOT
  • Alexandre SALLÉ
  • Frédérique COMTE
  • Thierry PEGEOT
  • Claudette MARECHAL
  • Laurent MENEAULT
  • Pauline BUATOIS
  • Olivier POIRET
  • Laura BEDU
  • Frédéric CHAPUIS
  • Catherine FAYOLLE
Bastien PONNELLE
Bastien PONNELLE (4 élus) Fontaine Solidaire 		1 183 30,01%
  • Bastien PONNELLE
  • Agnès LAMBOLEY
  • Pascal YANELLI
  • Françoise LYON
Participation au scrutin Fontaine-lès-Dijon
Taux de participation 59,24%
Taux d'abstention 40,76%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,92%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,91%
Nombre de votants 4 057

Source : ministère de l’Intérieur

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