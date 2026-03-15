Résultat de l'élection municipale 2026 à Fontaine : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Fontaine

Tête de listeListe
Franck Longo
Franck Longo Liste d'union au centre
Ensemble pour Fontaine avec Franck LONGO
  • Franck Longo
  • Marie-Ange Saoletti
  • Fabrice Ferrand
  • Evelyne De-Caro
  • Laurent Thoviste
  • Anne-Sophie Chardon
  • Julien Bouvier
  • Amélie Amore
  • Luc Forestier
  • Isabelle Ribeiro
  • François Legrand
  • Elodie Dibenedetto
  • Jacky Laurent
  • Marjorie Goossens
  • Fabrice Soulier
  • Léa Vilardo
  • Gerard Tardy
  • Monique Kassiotis
  • Denis Miniconi
  • Isabelle Jimenez Debeze
  • Michel Carras
  • Line Giannone
  • Abdelkader Otmani
  • Jeanne Birbes
  • Patrick Valadas
  • Sylvia Tacussel
  • Vincent Arpin
  • Sylvie Morgana
  • Philippe Fernandez
  • Gabrielle Carretta
  • Mehdi Bennour
  • Valeriane Arnone
  • Cédric Burdon
  • Cathy Tasca
  • Jean-Michel Rougemont
  • Aude Koltchak
  • Cédric Roche
Jean-Paul Trovero
Jean-Paul Trovero Liste divers gauche
POUR VOUS, POUR FONTAINE
  • Jean-Paul Trovero
  • Rania Grandjean
  • Gérard Revel-Goyet
  • Nadine Maritano
  • Thibault Remy
  • Valène Poli
  • Melvin Mulé
  • Lucille Delacour
  • Horst Martin Weber
  • Isabelle Poncet
  • Olivier Gammino
  • Ema Carpentier
  • Yves Di Nola
  • Cristel Matera
  • Jean-Claude Vingadassalon
  • Laurence Pelisson
  • Youcef Allouch
  • Nathalie Planchon Bouffanet
  • Jean-François Brachin
  • Sophie Olagnon
  • Joseph Stéphane Amore
  • Alexia Bai
  • Régis Belle
  • Annaëlle Quatela
  • Jacky Guadagnino
  • Marie Françoise Quiros
  • André Ricciardi
  • Georgette La Monaca
  • Aziz Bendihaj
  • Monique Boughelilba
  • Zahir Ben Hamou
  • Babette Clerc
  • Alexis Chapuis
  • Marie Cialdella
  • Gaspard Lo Cicero
  • Jeanine Segui
  • Ali Boussandel
Claudine Didier
Claudine Didier Liste d'union à gauche
Fontaine nous rassemble
  • Claudine Didier
  • Slimane Raïs
  • Anne Habozit
  • Laurent Jadeau
  • Esma Aggoun
  • Franck Bonnaud
  • Alyson Beghin
  • Renaud Lugli
  • Sylvie Berthier
  • Florent Perillat
  • Mathilde Rabut
  • Sébastien Teyssier
  • Charlotte Ballet
  • Laurent Richard
  • Flora Jacqueline
  • Arnaud Gardelein
  • Elizabeth Barthelemy
  • Laurent Zorman
  • Gaëlle Benoist
  • Gaspard Heysch
  • Maryline Fily
  • Amine Bouteldja
  • Sandrine Elono
  • Simon Gensburger
  • Camille Montmasson
  • Jean-Christophe Barraud
  • Sylvie Baldacchino
  • Yoann Gorain
  • Alix Thoreau
  • Pierre Beracochea
  • Christine Azema
  • Christophe Delachaux
  • Sabrya Errabai
  • Yvon Catel
  • Natacha Fresko
  • Willy Pepelnjak
  • Christine Moutote

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck Longo
Franck Longo (29 élus) Ensemble pour fontaine avec franck longo et laurent thoviste 		3 124 61,33%
  • Franck Longo
  • Sabine Leyraud
  • Laurent Thoviste
  • Evelyne De Caro
  • Laurent Ferrante
  • Martine Roussin
  • Denis Miniconi
  • Sonia Bifarella
  • Julien Bouvier
  • Isabelle Ribeiro
  • Luc Forestier
  • Lila Mammou
  • Gérard Tardy
  • Ahicha Tebbi
  • Morgan Gimel
  • Suzette Rosset
  • Francesco Alessi
  • Anne-Sophie Chardon
  • Denis Baudet
  • Monique Manoukian
  • Fabrice Ferrand
  • Isabelle Jimenez Debeze
  • Christian Faure
  • Line Calabro
  • Flavien Blanc
  • Sabine Chevillotte
  • Frédéric Quantin
  • Elodie Di Benedetto
  • Michel Carras
Jean-Paul Trovero
Jean-Paul Trovero (6 élus) Oser une planète commune écologique et solidaire 		1 969 38,66%
  • Jean-Paul Trovero
  • Sophie Romera
  • Raymond Souillet
  • Amelie Amore
  • Jérôme Dutroncy
  • Camille Montmasson
Participation au scrutin Fontaine
Taux de participation 40,57%
Taux d'abstention 59,43%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 269

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck Longo
Franck Longo Ensemble pour fontaine liste d'union du centre et de la société civile avec franck longo 		1 529 32,13%
Jean-Paul Trovero
Jean-Paul Trovero Fontaine notre planete commune ecologique et solidaire 		1 150 24,16%
Laurent Thoviste
Laurent Thoviste Avec vous pour fontaine 		1 006 21,14%
Sophie Romera
Sophie Romera Oser a fontaine 		978 20,55%
Marilyn Mastromauro
Marilyn Mastromauro Agir - rassembler - transformer (art) 		95 1,99%
Participation au scrutin Fontaine
Taux de participation 38,08%
Taux d'abstention 61,92%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 934

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul Trovero
Jean-Paul Trovero (24 élus) Fontaine au coeur nous rassemble 		2 700 33,41%
  • Jean-Paul Trovero
  • Muriel Chaffard
  • Alain Grasset
  • Sylvie Baldacchino
  • Jérôme Dutroncy
  • Marie Menut
  • Gérard Revel-Goyet
  • Claudine Didier
  • Michel Antonakios
  • Marilyn Mastromauro
  • Laurent Jadeau
  • Lobna Rannou
  • Christian Debacq
  • Stéphanie Baroncelli
  • Richard Varonakis
  • Maria Amore
  • Alexandre Cohen
  • Khadra Gaillard
  • René Di Benedetto
  • Rania Grandjean
  • Brice Di Gennaro
  • Marie-Joséphine Scappucci
  • Nizar Baraket
  • Sophie Romera
Laurent Thoviste
Laurent Thoviste (5 élus) Des ambitions pour fontaine 		2 445 30,25%
  • Laurent Thoviste
  • Francine Claude
  • Jean-Philippe Vincent
  • Salima Bouchalta
  • Vito Di Martino
Franck Longo
Franck Longo (3 élus) "vivons fontaine autrement" union du centre, de la droite et de la societe civile, soutenue par l'ump et l'udi" 		1 548 19,15%
  • Franck Longo
  • Evelyne De Caro
  • Giovanni Montana
Antonin Sabatier
Antonin Sabatier (3 élus) Fontaine bleu marine 		1 387 17,16%
  • Antonin Sabatier
  • Apolline Grimaldi
  • Nicolas Sinisi
Participation au scrutin Fontaine
Taux de participation 61,59%
Taux d'abstention 38,41%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,21%
Nombre de votants 8 263

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul Trovero
Jean-Paul Trovero Fontaine au coeur 		1 700 22,56%
Laurent Thoviste
Laurent Thoviste Des ambitions pour fontaine 		1 694 22,48%
Antonin Sabatier
Antonin Sabatier Fontaine bleu marine 		1 412 18,73%
Franck Longo
Franck Longo "vivons fontaine autrement" union du centre, de la droite et de la societe civile, soutenue par l'ump et l'udi" 		1 410 18,71%
Alain Grasset
Alain Grasset Fontaine nous rassemble 		564 7,48%
Caroline Handtschoewercker
Caroline Handtschoewercker Fontaine ecologie 		451 5,98%
Gregory Manoukian
Gregory Manoukian Nouvelle force fontainoise 		304 4,03%
Participation au scrutin Fontaine
Taux de participation 56,82%
Taux d'abstention 43,18%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,88%
Nombre de votants 7 679

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