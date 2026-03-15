Résultat de l'élection municipale 2026 à Fontaine : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Fontaine [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Fontaine sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Fontaine.
L'actu des élections municipales 2026 à Fontaine
13:10 - Une majorité Divers centre issue du résultat de la municipale de 2020 à Fontaine
La lecture des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Fontaine s'avère particulièrement éclairante. Dès le premier tour à l'époque, Franck Longo (Modem) a dominé les débats en obtenant 1 529 soutiens (32,13%). En deuxième position, Jean-Paul Trovero (Union de la gauche) a engrangé 24,16% des votes. Une large diférence donc. Faute de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Franck Longo l'a finalement emporté avec 61,33% des bulletins, face à Jean-Paul Trovero qui a obtenu 1 969 votants (38,66%). La prime au premier s'est affirmée, aboutissant à un triomphe éclatant., engrangeant 1 595 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Fontaine (38600) ?
Les municipales 2026 offrent la possibilité aux électeurs de Fontaine de réagir sur les défis qui concernent leur territoire. Qui sera élu après Franck Longo, qui a obtenu la mairie en 2020 au second tour ? Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? La liste de ceux qui se soumettent aux électeurs ce dimanche se trouve plus bas dans cette page. N'oubliez pas que les horaires d’ouverture des 12 bureaux de vote de Fontaine sont les suivants : de 8 heures à 19 heures. Activez les alertes pour votre ville en cliquant sur le bouton situé en haut de page pour recevoir les résultats des élections à Fontaine dès leur publication.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Fontaine
|Tête de listeListe
|
Franck Longo
Liste d'union au centre
Ensemble pour Fontaine avec Franck LONGO
|
|
Jean-Paul Trovero
Liste divers gauche
POUR VOUS, POUR FONTAINE
|
|
Claudine Didier
Liste d'union à gauche
Fontaine nous rassemble
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck Longo (29 élus) Ensemble pour fontaine avec franck longo et laurent thoviste
|3 124
|61,33%
|
|Jean-Paul Trovero (6 élus) Oser une planète commune écologique et solidaire
|1 969
|38,66%
|
|Participation au scrutin
|Fontaine
|Taux de participation
|40,57%
|Taux d'abstention
|59,43%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 269
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Franck Longo Ensemble pour fontaine liste d'union du centre et de la société civile avec franck longo
|1 529
|32,13%
|Jean-Paul Trovero Fontaine notre planete commune ecologique et solidaire
|1 150
|24,16%
|Laurent Thoviste Avec vous pour fontaine
|1 006
|21,14%
|Sophie Romera Oser a fontaine
|978
|20,55%
|Marilyn Mastromauro Agir - rassembler - transformer (art)
|95
|1,99%
|Participation au scrutin
|Fontaine
|Taux de participation
|38,08%
|Taux d'abstention
|61,92%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 934
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Trovero (24 élus) Fontaine au coeur nous rassemble
|2 700
|33,41%
|
|Laurent Thoviste (5 élus) Des ambitions pour fontaine
|2 445
|30,25%
|
|Franck Longo (3 élus) "vivons fontaine autrement" union du centre, de la droite et de la societe civile, soutenue par l'ump et l'udi"
|1 548
|19,15%
|
|Antonin Sabatier (3 élus) Fontaine bleu marine
|1 387
|17,16%
|
|Participation au scrutin
|Fontaine
|Taux de participation
|61,59%
|Taux d'abstention
|38,41%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,21%
|Nombre de votants
|8 263
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Trovero Fontaine au coeur
|1 700
|22,56%
|Laurent Thoviste Des ambitions pour fontaine
|1 694
|22,48%
|Antonin Sabatier Fontaine bleu marine
|1 412
|18,73%
|Franck Longo "vivons fontaine autrement" union du centre, de la droite et de la societe civile, soutenue par l'ump et l'udi"
|1 410
|18,71%
|Alain Grasset Fontaine nous rassemble
|564
|7,48%
|Caroline Handtschoewercker Fontaine ecologie
|451
|5,98%
|Gregory Manoukian Nouvelle force fontainoise
|304
|4,03%
|Participation au scrutin
|Fontaine
|Taux de participation
|56,82%
|Taux d'abstention
|43,18%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,88%
|Nombre de votants
|7 679
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