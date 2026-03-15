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19:21 - Fontaine et municipales : démographie, économie et choix électoraux En pleine campagne électorale municipale, Fontaine se présente comme une commune dynamique et active. Avec ses 22 471 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. La variété socio-économique s'observe dans ses 1 459 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 13 639 foyers fiscaux. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (70,63%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de transport et d'infrastructure. La présence de 3 437 résidents étrangers et un pourcentage de personnes immigrées de 21,43%, favorise son multiculturalisme. Parmi cette diversité sociale, près de 40,74% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 464,96 € pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. En somme, Fontaine incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Les données récentes du vote RN à Fontaine Le Rassemblement national était resté en retrait lors des élections municipales à Fontaine en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 19,82% des suffrages lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 35,62% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 17,02% aux candidats RN au tour 1 sur l'ensemble des 2 circonscriptions couvrant la commune. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Fontaine comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 26,02% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier round, un résultat de 18,41% pour le RN sur l'ensemble des circonscriptions de Fontaine. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 22,05% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de Fontaine vont-ils se mobiliser aux municipales ? Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour des municipales à Fontaine avait été marqué par une abstention de 61,92 %, une proportion assez classique (la participation se limitant à 38,08 %), le Covid-19 ayant pesé sur l'événement. Lorsqu'il s'agit d'élire leur maire, les élections municipales restent pourtant traditionnellement, avec les élections présidentielles, des scrutins où les électeurs se mobilisent en masse. Tranchant avec le scrutin municipal, l'abstention à la présidentielle de 2022 s'est à ce titre établie à 27,02 % localement. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 49,40 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 34,04 % au premier tour, contre 55,49 % en 2022. Cette photographie des urnes depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une zone assez abstentionniste par rapport au reste du pays. Pour ces élections municipales 2026, cette particularité à Fontaine sera en conséquence primordiale dans le dénouement du scrutin.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Fontaine a-t-elle voté ? Les scrutins législatifs de juin 2024 avaient donné une victoire à la nuance 'Union de la gauche' (46,08%), devant les marinistes (18,41%) selon les résultats globaux calculés sur l'ensemble des 2 secteurs électoraux couvrant la ville. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, les partis de gauche unis culminant à 65,68% des voix dans la localité. Le scrutin des Européennes précédemment à Fontaine avait cette fois vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (26,02%), avec en deuxième position Manon Aubry qui s'était arrogée 20,59% des voix. Le panorama politique de Fontaine a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait refléter un territoire très à gauche, elle s'est semble-t-il affichée dès lors comme une zone de flou électoral.

14:57 - Quel candidat l'a emporté lors des scrutins de 2022 à Fontaine ? Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Fontaine plaçaient Jean-Luc Mélenchon en tête avec 33,62% des inscrits, devançant ainsi Emmanuel Macron qui recueillait 22,80%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 64,38% pour Emmanuel Macron, contre 35,62% en faveur de Marine Le Pen. Pour les élections législatives de 2022, les résultats mesurés à l'échelle des 2 circonscriptions de Fontaine donnaient la prime à la Nouvelle union populaire écologique et sociale (43,06%) devant la Majorité présidentielle (21,94%). Le vote définitif consacrait la Nupes, réunissant 61,41% des suffrages exprimés. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Fontaine s'inscrit comme une localité où la gauche domine largement.

12:58 - Le niveau des impôts locaux est stable à Fontaine Alors que les impôts locaux ont augmenté à Fontaine entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 18,80 % en 2024 (relevé le plus récent), générant une recette de 237 700 euros. Un apport qui est loin des 5 084 860 € engrangés en 2020. Sa disparition pour la quasi-totalité des foyers au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait désormais un apport résiduel, ce qui justifie cette baisse drastique de rendement pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux constaté à Fontaine atteint désormais 56,75 % en 2024 (contre 40,85 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est automatique dans la plupart des cas. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec tous ces changements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Fontaine a atteint 1 226 euros en 2024 contre 1 179 euros en début de mandat.

11:59 - Une majorité Divers centre issue du résultat de la municipale de 2020 à Fontaine La lecture des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Fontaine s'avère particulièrement éclairante. Dès le premier tour à l'époque, Franck Longo (Modem) a dominé les débats en obtenant 1 529 soutiens (32,13%). En deuxième position, Jean-Paul Trovero (Union de la gauche) a engrangé 24,16% des votes. Une large diférence donc. Faute de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Franck Longo l'a finalement emporté avec 61,33% des bulletins, face à Jean-Paul Trovero qui a obtenu 1 969 votants (38,66%). La prime au premier s'est affirmée, aboutissant à un triomphe éclatant., engrangeant 1 595 voix supplémentaires entre les deux tours.