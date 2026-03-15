Résultat municipale 2026 à Fontaine (38600) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Fontaine a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fontaine, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Fontaine [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Franck LONGO
Franck LONGO (29 élus) Ensemble pour Fontaine avec Franck LONGO 		4 005 59,41%
  • Franck LONGO
  • Marie-Ange SAOLETTI
  • Fabrice FERRAND
  • Evelyne DE-CARO
  • Laurent THOVISTE
  • Anne-Sophie CHARDON
  • Julien BOUVIER
  • Amélie AMORE
  • Luc FORESTIER
  • Isabelle RIBEIRO
  • François LEGRAND
  • Elodie DIBENEDETTO
  • Jacky LAURENT
  • Marjorie GOOSSENS
  • Fabrice SOULIER
  • Léa VILARDO
  • Gerard TARDY
  • Monique KASSIOTIS
  • Denis MINICONI
  • Isabelle JIMENEZ DEBEZE
  • Michel CARRAS
  • Line GIANNONE
  • Abdelkader OTMANI
  • Jeanne BIRBES
  • Patrick VALADAS
  • Sylvia TACUSSEL
  • Vincent ARPIN
  • Sylvie MORGANA
  • Philippe FERNANDEZ
Claudine DIDIER
Claudine DIDIER (5 élus) Fontaine nous rassemble 		2 096 31,09%
  • Claudine DIDIER
  • Slimane RAÏS
  • Anne HABOZIT
  • Laurent JADEAU
  • Esma AGGOUN
Jean-Paul TROVERO
Jean-Paul TROVERO (1 élu) POUR VOUS, POUR FONTAINE 		640 9,49%
  • Jean-Paul TROVERO
Participation au scrutin Fontaine
Taux de participation 51,01%
Taux d'abstention 48,99%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,94%
Nombre de votants 6 899

Source : ministère de l’Intérieur

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