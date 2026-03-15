Résultat municipale 2026 à Fontaine-sous-Jouy (27120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Fontaine-sous-Jouy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Fontaine-sous-Jouy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Fontaine-sous-Jouy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Raphaël NORBLIN
Raphaël NORBLIN (12 élus) Ensemble pour notre village, aujourd'hui et demain 		283 61,39%
  • Raphaël NORBLIN
  • Valérie BRANDIN
  • Jacky CAPEL
  • Lise GOUJON
  • Jean-Nicolas MASSON
  • Amandine MASSARD
  • Mathieu MARÇAL
  • Isabelle JOSSERAND
  • Arthur BENARD
  • Patricia BRONSARD BRAY
  • Luc LOUVET
  • Marie-Christine CARAYRE
Alain MIMEAU
Alain MIMEAU (3 élus) Au coeur de notre village 		178 38,61%
  • Alain MIMEAU
  • Laurence HUZÉ
  • Stéphane LABATUT
Participation au scrutin Fontaine-sous-Jouy
Taux de participation 68,77%
Taux d'abstention 31,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,71%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 469

Source : ministère de l’Intérieur

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