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19:17 - Tendances démographiques et électorales à Fontaine-sous-Jouy : ce qu'il faut retenir Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales à Fontaine-sous-Jouy comme dans toute la France. Avec ses 28,75% de cadres pour 848 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité économique. Avec 64 entreprises, Fontaine-sous-Jouy offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le village, 19,81% des résidents sont des enfants, et 4,95% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations des directives en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 45,37% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, 41,13% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 4,42 euros, accable une ville qui ambitionne un avenir prospère. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 15 mars 2026 à Fontaine-sous-Jouy contribue à construire l'avenir français.

17:57 - Rassemblement national à Fontaine-sous-Jouy : ce que disent les chiffres Le parti à la flamme était absent pour la dernière municipale à Fontaine-sous-Jouy en 2020, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen séduisait 29,72% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis talonnait Emmanuel Macron localement avec 49,32% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 27,35% au ticket lepéniste au tour 1. Au second tour, le RN obtenait 49,84% des voix au niveau local. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 38,16% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 48,43% pour le RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 53,66% lors du vote final, synonyme d'élection de Christine Loir.

16:58 - Une participation de 36,80 % à Fontaine-sous-Jouy aux dernières municipales En marge des municipales de 2026, la valeur de la participation jouera lourdement sur les résultats de Fontaine-sous-Jouy. Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, indiquent que 255 électeurs avaient voté au premier tour des municipales, ce qui donnait un taux de participation de 36,80 % (en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale) alors que de nombreux électeurs avaient opté pour rester chez eux à cause du Covid-19. Il est pourtant de coutume d'observer que le scrutin municipal demeure, avec la présidentielle, le moment où les Français votent le plus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a ainsi fédéré 78,15 % de votants au premier tour (la moyenne étant de 73,69 % dans le pays). Le taux de votants aux élections législatives a évolué de son côté de 51,69 % au premier tour en 2022 à 69,64 % au premier tour en 2024. Quelques semaines plus tôt, la participation aux européennes s'était fixée à 59,38 % (la moyenne nationale étant de 51,49 %). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone relativement attachée au vote.

15:59 - Comment Fontaine-sous-Jouy a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Les scrutins législatifs organisés après la dissolution de 2024, plaçaient Christine Loir (Rassemblement National) en tête avec 48,43% au premier tour, devant Julien Canin (Majorité présidentielle) avec 31,66%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Christine Loir culminant à 53,66% des voix localement. Pour le tour unique des européennes avant qu'une dissolution ne passe par là, les votes s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (38,16%). Le contexte politique de Fontaine-sous-Jouy a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune reflétait une ville politiquement partagée, elle s'est semble-t-il positionnée lors des échéances suivantes comme un secteur marqué par l'extrême droite.

14:57 - Fontaine-sous-Jouy : retour sur les résultats marquants de la présidentielle et des législatives 2022 La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une zone au paysage politique évolutif. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Fontaine-sous-Jouy voyait en effet Marine Le Pen s'imposer localement avec 29,72% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 28,81%. Le duel final se soldait finalement par un score de 50,68% pour Emmanuel Macron, contre 49,32% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Fontaine-sous-Jouy plébiscitaient Séverine Gipson (Ensemble !) avec 27,90% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 50,16%.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Fontaine-sous-Jouy Du côté de la fiscalité de Fontaine-sous-Jouy, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a représenté 943 € en 2024 (année des derniers chiffres) contre 629 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à 44,32 % en 2024 (contre près de 23,86 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 33 900 euros de recettes en 2024, contre quelque 110 900 euros perçus en 2020 pour un taux stable d'environ 9,34 %. La taxe ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes.

11:59 - Le résultat de la dernière élection municipale à Fontaine-sous-Jouy Les équilibres politiques locaux sont aujourd'hui encore conditionnés par le résultat du dernier scrutin municipal à Fontaine-sous-Jouy. Dans la cité, le scrutin s'est opéré par candidatures individuelles à l'époque, sans liste constituée, laissant ainsi aux électeurs la liberté de panacher. Dès le premier tour, 15 conseillers ont par ailleurs été élus. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Ludovic Soulard a réuni le plus de bulletins avec 246 voix (98,79%), devançant Deborah Dominguez qui a rassemblé 246 bulletins valides (98,79%). Mathieu Marçal suivait, réunissant 245 voix (98,39%). La différence entre les deux premiers candidats s'est révélée extrêmement faible. L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. En ce jour de municipales 2026 à Fontaine-sous-Jouy, les citoyens doivent une nouvelle fois se prononcer dans ce contexte local si particulier. À la suite d' une refonte du mode d'élection, précisons néanmoins que la constitution de listes paritaires est requise, supprimant à présent les candidatures isolées.