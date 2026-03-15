Résultat de l'élection municipale 2026 à Fontainebleau : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Fontainebleau [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Fontainebleau sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Fontainebleau.
L'actu des élections municipales 2026 à Fontainebleau
13:09 - Élections municipales 2020 à Fontainebleau : un résultat sans appel
À Fontainebleau, lors des élections municipales il y a 6 ans, les résultats ont offert un aperçu clair des rapports de force politiques locaux. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Frédéric Valletoux (Divers centre) a imposé son rythme en recueillant 48,84% des suffrages. Derrière, Cedric Thoma (Les Républicains) a recueilli 22,87% des suffrages. Une différence notable. A défaut de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Frédéric Valletoux l'a finalement emporté avec 60,37% des suffrages, face à Cedric Thoma qui a obtenu 39,62% des électeurs. En dépit du fait que Cedric Thoma a gagné le pari des ralliements en ajoutant 601 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté.
09:57 - Les municipales à Fontainebleau ont lieu aujourd'hui
Pour voter, les habitants de l'agglomération sont en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 10 bureaux de vote de Fontainebleau. Les municipales 2026 sont l'occasion pour les votants de Fontainebleau de se prononcer sur la façon dont est organisée leur localité. À Fontainebleau et ailleurs, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner leur équipe municipale. Qui sera élu après Frédéric Valletoux (Divers centre), qui a obtenu la mairie en 2020 au second tour ? Quel regard porter sur la gestion de la ville depuis 2020 ? La liste des candidats aux municipales 2026 à Fontainebleau est consultable ci-dessous. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Fontainebleau
|Tête de listeListe
|
Paule Svatek-Muracciole
Liste d'union à l'extrême-droite
PROTÉGER ET AGIR AVEC LA DROITE UNIE POUR FONTAINEBLEAU
|
|
Annabelle Chelil
Liste d'union à gauche
FONTAINEBLEAU, OSONS L'ALTERNATIVE !
|
|
Julien Gondard
Liste d'union au centre
Ensemble pour Fontainebleau
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric Valletoux (27 élus) Union pour fontainebleau
|2 348
|60,37%
|
|Cedric Thoma (6 élus) Les bellifontains au coeur
|1 541
|39,62%
|
|Participation au scrutin
|Fontainebleau
|Taux de participation
|39,28%
|Taux d'abstention
|60,72%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 988
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric Valletoux Union pour fontainebleau
|2 007
|48,84%
|Cedric Thoma Les bellifontains au coeur
|940
|22,87%
|Geneviève Machery Agir ensemble
|515
|12,53%
|Roseline Sarkissian Fontainebleau passion commune
|361
|8,78%
|Isabelle Olzenski Viennot Changeons d'air
|286
|6,96%
|Participation au scrutin
|Fontainebleau
|Taux de participation
|41,27%
|Taux d'abstention
|58,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 194
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric Valletoux (25 élus) Union pour fontainebleau
|2 619
|45,77%
|
|Richard Duvauchelle (6 élus) Fontainebleau 2014 avec richard duvauchelle
|2 282
|39,88%
|
|Roseline Sarkissian (2 élus) Une nouvelle majorite pour fontainebleau
|821
|14,34%
|
|Participation au scrutin
|Fontainebleau
|Taux de participation
|58,39%
|Taux d'abstention
|41,61%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,22%
|Nombre de votants
|5 852
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Frédéric Valletoux Union pour fontainebleau
|2 476
|43,72%
|Richard Duvauchelle Fontainebleau 2014 avec richard duvauchelle
|2 025
|35,75%
|Roseline Sarkissian Une nouvelle majorite pour fontainebleau
|1 162
|20,51%
|Participation au scrutin
|Fontainebleau
|Taux de participation
|58,25%
|Taux d'abstention
|41,75%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,00%
|Nombre de votants
|5 838
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