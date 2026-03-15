Résultat de l'élection municipale 2026 à Fontainebleau : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Fontainebleau

Tête de listeListe
Paule Svatek-Muracciole
Paule Svatek-Muracciole Liste d'union à l'extrême-droite
PROTÉGER ET AGIR AVEC LA DROITE UNIE POUR FONTAINEBLEAU
  • Paule Svatek-Muracciole
  • Stéphane Maitre
  • Véronique Zanelli
  • Pierre Philippe Durand
  • Catherine Frot
  • Loïc Bertin
  • Léa Trubert
  • Philippe Lehartel
  • Marie-Christine Jacoby
  • Armel Garnier
  • Daniele Marcelle Barlier
  • Thierry Moreau
  • Bérénice Olier
  • Jean-Paul Messager
  • Adeline Sansig
  • Christophe Testu
  • Madalina Demetrescu
  • Antonin Lesage
  • Marie-Claude Huré
  • Eliott Dumeix
  • Bénédicte Nivelle
  • David Cepeda
  • Dolorès Halouane
  • Bruno Descamps
  • Sylvie Boullay
  • Victor Rodrigues
  • Véronique Galey
  • Robert Martinet
  • Alexandra Foissy-Descamps
  • Neal Jean Griffin
  • Janick Dieuaide
  • Pierre Regnault
  • Françoise de Gaullier Des Bordes
  • Noël Svatek
  • Laurence de Solliers
Annabelle Chelil
Annabelle Chelil Liste d'union à gauche
FONTAINEBLEAU, OSONS L'ALTERNATIVE !
  • Annabelle Chelil
  • Rodolphe Burgat
  • Cécile Jahan
  • Emmanuel Perret
  • Claire Domeon
  • Daniel Kossowski
  • Marion Barailles
  • David Fatier
  • Angela Greulich
  • Olivier Simsek
  • Céline Bertin
  • François Lévin
  • Ana Paola Silva
  • Riccardo Marcato
  • Isabelle Olzenski
  • Lou-Nil Templier
  • Maimouna Sangare
  • Clément Vallee
  • Fanny Piat
  • Jaume Gosalbez
  • Nathalie Laroche
  • Nicolas d'Inca
  • Tatiana Köhler
  • Bruno Drouet
  • Aurore Paccou
  • Max de Drouas
  • Gwendoline Marquis
  • Bernard Agron
  • Ana Maria Matos
  • Dominique Lecerf
  • Sophie Quief
  • Christopher Larcher
  • Nicette Feuillet
  • Timothée Loiseau
  • Anne-Rose Cimino
Julien Gondard
Julien Gondard Liste d'union au centre
Ensemble pour Fontainebleau
  • Julien Gondard
  • Philippine Brunet-Rose
  • Frédéric Valletoux
  • Marie-Eglantine Noret
  • Joseph Tenda
  • Isabelle Bolgert
  • Thibault Fline
  • Chrystel Sombret
  • Laurent Roussel
  • Francine Bollet
  • Anthony Landais
  • Fanny Malvezin
  • Gérald Ronteix
  • Carole Guernalec
  • Philippe Jadaud
  • Raphaëlle Aubé
  • Jean-Christophe Chataignier
  • Audrey Milleret
  • Benoit Join-Lambert
  • Paula Marianne
  • Renaud Miguet-Andrei
  • Charlotte Lefèvre
  • Marc Mulet
  • Julie Jan-Meurville
  • Mohamed Hamdani
  • Hélène Maggiori
  • Cyril Cuenot
  • Laure Jolyot-Bertrand
  • Loïc Masson
  • Corinne Bourgade
  • Frédéric Perrot
  • Odile Jacquin
  • Kevin Fender
  • Magali Tassery
  • Olivier Perrot

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric Valletoux
Frédéric Valletoux (27 élus) Union pour fontainebleau 		2 348 60,37%
  • Frédéric Valletoux
  • Judith Reynaud
  • Laurent Roussel
  • Gwenael Cler
  • Julien Gondard
  • Isabelle Bolgert
  • Thibault Fline
  • Francine Bollet
  • Daniel Raymond
  • Hélène Maggiori
  • Jan Van Der Lee
  • Carole Guernalec
  • Joseph Tenda
  • Caroline Philippe
  • Gerald Ronteix
  • Fanny Malvezin
  • Philippe Dorin
  • Adélaïde Sassine
  • Freddy Beaudouin
  • Odile Jacquin
  • Marco Schütz
  • Moniqua Montoro
  • Philippe Jadaud
  • Virginie Larue
  • Antoine Ingold
  • Marie-Eglantine Noret
  • Olivier Perrot
Cedric Thoma
Cedric Thoma (6 élus) Les bellifontains au coeur 		1 541 39,62%
  • Cedric Thoma
  • Audrey Tamborini
  • Dominique Lecerf
  • Nadia Himo-Malric
  • Patrick Julien
  • Hélène Dupuis
Participation au scrutin Fontainebleau
Taux de participation 39,28%
Taux d'abstention 60,72%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 988

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric Valletoux
Frédéric Valletoux Union pour fontainebleau 		2 007 48,84%
Cedric Thoma
Cedric Thoma Les bellifontains au coeur 		940 22,87%
Geneviève Machery
Geneviève Machery Agir ensemble 		515 12,53%
Roseline Sarkissian
Roseline Sarkissian Fontainebleau passion commune 		361 8,78%
Isabelle Olzenski Viennot
Isabelle Olzenski Viennot Changeons d'air 		286 6,96%
Participation au scrutin Fontainebleau
Taux de participation 41,27%
Taux d'abstention 58,73%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 194

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric Valletoux
Frédéric Valletoux (25 élus) Union pour fontainebleau 		2 619 45,77%
  • Frédéric Valletoux
  • Caroline Philippe
  • Jean-Alec Ducros
  • Geneviève Machery
  • Laurent Roussel
  • Hélène Maggiori
  • Thierry Portelette
  • Francine Bollet
  • Daniel Raymond
  • Chrystel Sombret
  • Cyril Cuenot
  • Virginie Perrachon
  • Philippe Dorin
  • Gwenaël Cler
  • Thibault Fline
  • Patricia Paterni
  • Nacim Ait Amraoui
  • Odile Jacquin
  • Patrick Chadenet
  • Moniqua Montoro
  • Philippe Jadaud
  • Florie-Anne Pochon
  • Marco Schutz
  • Philippine Brunet
  • Olivier Perrot
Richard Duvauchelle
Richard Duvauchelle (6 élus) Fontainebleau 2014 avec richard duvauchelle 		2 282 39,88%
  • Richard Duvauchelle
  • Monique Fournier
  • Frédérick Junguenet
  • Bénédicte Savatier
  • Cédric Thoma
  • Rachel Bergere
Roseline Sarkissian
Roseline Sarkissian (2 élus) Une nouvelle majorite pour fontainebleau 		821 14,34%
  • Roseline Sarkissian
  • Jean-Paul Dixmeras
Participation au scrutin Fontainebleau
Taux de participation 58,39%
Taux d'abstention 41,61%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,22%
Nombre de votants 5 852

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Frédéric Valletoux
Frédéric Valletoux Union pour fontainebleau 		2 476 43,72%
Richard Duvauchelle
Richard Duvauchelle Fontainebleau 2014 avec richard duvauchelle 		2 025 35,75%
Roseline Sarkissian
Roseline Sarkissian Une nouvelle majorite pour fontainebleau 		1 162 20,51%
Participation au scrutin Fontainebleau
Taux de participation 58,25%
Taux d'abstention 41,75%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,00%
Nombre de votants 5 838

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