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19:21 - Fontainebleau : élections municipales et dynamiques démographiques Au cœur de la campagne électorale municipale, Fontainebleau se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 36,91% de cadres supérieurs pour 15 787 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. Avec 2 081 entreprises, Fontainebleau est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 14,96% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 11,39% de 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures en matière d'éducation et de santé. Les 2 071 résidents étrangers participent à cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 45 112 euros/an, la ville aspire à plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé ce 15 mars 2026 à Fontainebleau participe à l'histoire du pays.

17:57 - Municipales : vers une avancée du RN à Fontainebleau ? Le parti nationaliste était resté en retrait lors des élections locales à Fontainebleau en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen amassait 12,50% des votes lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 29,57% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 8,71% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Fontainebleau comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 18,22% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 23,48% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 27,91% lors du vote final.

16:58 - Les électeurs de Fontainebleau vont-ils se mobiliser aux municipales ? Lors des municipales de 2020 à Fontainebleau, l'abstention avait grimpé à 58,73 % à la fin du premier round, un niveau conforme aux 55,3 % du pays. C'étaient 4 194 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que la pandémie du coronavirus avait rendu prudents bon nombre d'inscrits. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 20,53 % localement. Si la nature de ces scrutins diffère des enjeux strictement locaux, les deux dernières élections législatives demeurent directement comparables entre elles. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 45,15 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 28,48 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 41,87 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité moins abstentionniste que la moyenne. En ce jour d'élection municipale 2026 à Fontainebleau, cette donnée sera en conséquence particulièrement scrutée.

15:59 - Des résultats tranchés à gauche pour Fontainebleau en 2024 À l'occasion du match européen de 2024, les citoyens de Fontainebleau avaient placé en tête l'équipe menée par Valérie Hayer avec 20,55% des bulletins. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Fontainebleau avaient ensuite placé en tête Frédéric Valletoux (Majorité présidentielle) avec 47,69% au premier tour, devant Ivanka Dimitrova (Rassemblement National) avec 23,48%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Frédéric Valletoux culminant à 72,09% des voix dans la commune. Une sorte de répétition des résultats des élections de 2022 d'une certaine manière.

14:57 - Quel candidat l'a emporté lors des scrutins il y a 4 ans à Fontainebleau ? En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Fontainebleau voyait Emmanuel Macron finir en tête localement avec 33,80% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 17,91%. Le second tour confirmait ensuite cette entrée en matière en livrant 70,43% pour Emmanuel Macron, contre 29,57% pour de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Fontainebleau soutenaient en priorité Frédéric Valletoux (Ensemble !) avec 37,41% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 67,36%. Cette physionomie politique de Fontainebleau révèle ainsi un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Fontainebleau À Fontainebleau, en termes de fiscalité locale, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté 1 632 € en 2024 (dernières données disponibles), alors que ce montant se situait à 1 303 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à un peu plus de 43,49 % en 2024 (contre 25,49 % en 2020). La moyenne en France, évaluée à environ 40 %, constitue un repère éclairant. Une hausse souvent mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'environ 986 800 euros de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 5,04601 millions d'euros (5 046 010 € très exactement) récoltés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 15,86 %. La taxe ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Élections municipales 2020 à Fontainebleau : un résultat sans appel À Fontainebleau, lors des élections municipales il y a 6 ans, les résultats ont offert un aperçu clair des rapports de force politiques locaux. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Frédéric Valletoux (Divers centre) a imposé son rythme en recueillant 48,84% des suffrages. Derrière, Cedric Thoma (Les Républicains) a recueilli 22,87% des suffrages. Une différence notable. A défaut de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Frédéric Valletoux l'a finalement emporté avec 60,37% des suffrages, face à Cedric Thoma qui a obtenu 39,62% des électeurs. En dépit du fait que Cedric Thoma a gagné le pari des ralliements en ajoutant 601 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté.