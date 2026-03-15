Résultat municipale 2026 à Fontainebleau (77300) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]
- Résultat municipale 2026 à Fontainebleau - Tour 1
- Election municipale 2026 à Fontainebleau [EN DIRECT]
- Bureaux de vote à Fontainebleau
- Fontainebleau (toutes les informations sur la ville)
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Fontainebleau. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Fontainebleau, transmis par le ministère de l'Intérieur.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Fontainebleau [EN COURS]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix Partiels *
|Julien GONDARD Ensemble pour Fontainebleau
|1 243
|56,47%
|Annabelle CHELIL FONTAINEBLEAU, OSONS L'ALTERNATIVE !
|565
|25,67%
|Paule SVATEK-MURACCIOLE PROTÉGER ET AGIR AVEC LA DROITE UNIE POUR FONTAINEBLEAU
|393
|17,86%
|Participation au scrutin
|Fontainebleau Partiels *
|Taux de participation
|50,10%
|Taux d'abstention
|49,90%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,90%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,84%
|Nombre de votants
|2 263
* Résultats partiels sur 50% des bureaux de vote
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Fontainebleau [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Fontainebleau en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Fontainebleau
19:21 - Fontainebleau : élections municipales et dynamiques démographiques
Au cœur de la campagne électorale municipale, Fontainebleau se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 36,91% de cadres supérieurs pour 15 787 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. Avec 2 081 entreprises, Fontainebleau est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 14,96% des résidents sont âgés de 0 à 14 ans, et 11,39% de 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des mesures en matière d'éducation et de santé. Les 2 071 résidents étrangers participent à cette variété culturelle. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 45 112 euros/an, la ville aspire à plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé ce 15 mars 2026 à Fontainebleau participe à l'histoire du pays.
17:57 - Municipales : vers une avancée du RN à Fontainebleau ?
Le parti nationaliste était resté en retrait lors des élections locales à Fontainebleau en mars 2020. Pour le scrutin présidentiel deux ans après, Marine Le Pen amassait 12,50% des votes lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 29,57% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 8,71% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Fontainebleau comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella atteindra ensuite 18,22% aux européennes de juin 2024. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 23,48% pour le Rassemblement national. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 27,91% lors du vote final.
16:58 - Les électeurs de Fontainebleau vont-ils se mobiliser aux municipales ?
Lors des municipales de 2020 à Fontainebleau, l'abstention avait grimpé à 58,73 % à la fin du premier round, un niveau conforme aux 55,3 % du pays. C'étaient 4 194 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que la pandémie du coronavirus avait rendu prudents bon nombre d'inscrits. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 20,53 % localement. Si la nature de ces scrutins diffère des enjeux strictement locaux, les deux dernières élections législatives demeurent directement comparables entre elles. En 2022, les législatives affichaient quant à elles une abstention de 45,15 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 28,48 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 41,87 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité moins abstentionniste que la moyenne. En ce jour d'élection municipale 2026 à Fontainebleau, cette donnée sera en conséquence particulièrement scrutée.
15:59 - Des résultats tranchés à gauche pour Fontainebleau en 2024
À l'occasion du match européen de 2024, les citoyens de Fontainebleau avaient placé en tête l'équipe menée par Valérie Hayer avec 20,55% des bulletins. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Fontainebleau avaient ensuite placé en tête Frédéric Valletoux (Majorité présidentielle) avec 47,69% au premier tour, devant Ivanka Dimitrova (Rassemblement National) avec 23,48%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Frédéric Valletoux culminant à 72,09% des voix dans la commune. Une sorte de répétition des résultats des élections de 2022 d'une certaine manière.
14:57 - Quel candidat l'a emporté lors des scrutins il y a 4 ans à Fontainebleau ?
En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Fontainebleau voyait Emmanuel Macron finir en tête localement avec 33,80% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 17,91%. Le second tour confirmait ensuite cette entrée en matière en livrant 70,43% pour Emmanuel Macron, contre 29,57% pour de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Fontainebleau soutenaient en priorité Frédéric Valletoux (Ensemble !) avec 37,41% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 67,36%. Cette physionomie politique de Fontainebleau révèle ainsi un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.
12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Fontainebleau
À Fontainebleau, en termes de fiscalité locale, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté 1 632 € en 2024 (dernières données disponibles), alors que ce montant se situait à 1 303 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties s'est établi à un peu plus de 43,49 % en 2024 (contre 25,49 % en 2020). La moyenne en France, évaluée à environ 40 %, constitue un repère éclairant. Une hausse souvent mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'environ 986 800 euros de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 5,04601 millions d'euros (5 046 010 € très exactement) récoltés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 15,86 %. La taxe ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, bouleversant la répartition des recettes.
11:59 - Élections municipales 2020 à Fontainebleau : un résultat sans appel
À Fontainebleau, lors des élections municipales il y a 6 ans, les résultats ont offert un aperçu clair des rapports de force politiques locaux. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Frédéric Valletoux (Divers centre) a imposé son rythme en recueillant 48,84% des suffrages. Derrière, Cedric Thoma (Les Républicains) a recueilli 22,87% des suffrages. Une différence notable. A défaut de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Frédéric Valletoux l'a finalement emporté avec 60,37% des suffrages, face à Cedric Thoma qui a obtenu 39,62% des électeurs. En dépit du fait que Cedric Thoma a gagné le pari des ralliements en ajoutant 601 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté.
09:57 - Les municipales à Fontainebleau ont lieu aujourd'hui
Pour voter, les habitants de l'agglomération sont en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 10 bureaux de vote de Fontainebleau. Les municipales 2026 sont l'occasion pour les votants de Fontainebleau de se prononcer sur la façon dont est organisée leur localité. À Fontainebleau et ailleurs, les électeurs sont appelés à se rendre aux urnes pour désigner leur équipe municipale. Qui sera élu après Frédéric Valletoux (Divers centre), qui a obtenu la mairie en 2020 au second tour ? Quel regard porter sur la gestion de la ville depuis 2020 ? La liste des candidats aux municipales 2026 à Fontainebleau est consultable ci-dessous. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
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