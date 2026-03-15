Résultat municipale 2026 à Fontainebleau (77300) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Fontainebleau. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Fontainebleau, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Fontainebleau [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Julien GONDARD
Julien GONDARD Ensemble pour Fontainebleau 		1 243 56,47%
Annabelle CHELIL
Annabelle CHELIL FONTAINEBLEAU, OSONS L'ALTERNATIVE ! 		565 25,67%
Paule SVATEK-MURACCIOLE
Paule SVATEK-MURACCIOLE PROTÉGER ET AGIR AVEC LA DROITE UNIE POUR FONTAINEBLEAU 		393 17,86%
Participation au scrutin Fontainebleau Partiels *
Taux de participation 50,10%
Taux d'abstention 49,90%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,84%
Nombre de votants 2 263

* Résultats partiels sur 50% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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